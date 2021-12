L'expertise de Madame Françoise Bertrand au profit des gestionnaires et dirigeants du Québec





MONTRÉAL, le 15 déc. 2021 /CNW Telbec/ - L'Institut de leadership est très fier d'accueillir Mme Françoise Bertrand dans son équipe à titre de conseillère stratégique. L'administratrice de sociétés chevronnée aura notamment pour principales tâches d'accompagner la direction autant dans la mise en oeuvre de nouveaux programmes de formation que pour le développement de l'organisation à l'extérieur du Québec.

« Avec un parcours professionnel aussi diversifié qu'impressionnant, l'équipe de l'Institut peut désormais compter sur l'expertise et la générosité d'une grande leader » mentionne Éric Paquette, le président et cofondateur de l'Institut de leadership.

Déjà convaincue de la nécessité de développer les qualités de leadership des gestionnaires, cadres et dirigeants, la situation de pénurie de la main-d'oeuvre que vit le Québec de même que la pandémie mondiale l'auront poussée à s'investir davantage auprès des programmes de formation destinés aux gestionnaires, cadres et dirigeants de la Francophonie qu'offrent l'Institut de leadership.

« Les gestionnaires à la tête d'un gouvernement, d'un organisme ou d'une entreprise, vivent dans un monde d'incertitude. La prise de décision réclame agilité, détermination et innovation. En cette période exigeante, je souhaite pouvoir contribuer afin que les gestionnaires mieux outillés puissent développer leurs qualités de leader afin de mieux relever les défis complexes de leurs organisations. » souligne Madame Françoise Bertrand.

La présence au sein de l'Institut de leadership de la présidente du Conseil de VIA Rail n'a pas tardé à se faire sentir puisque l'École vient de lancer un tout nouveau programme en gouvernance sous sa supervision. Destinée autant aux administrateurs qu'aux gestionnaires traitant avec un conseil, cette nouvelle certification novatrice aura pour objectif principal d'augmenter leurs compétences et leur capacité d'influence auprès du conseil d'administration afin qu'ils deviennent, eux-mêmes, une valeur ajoutée pour leur Conseil, pour leur organisation.

À propos de Françoise Bertrand

Françoise Bertrand possède plus de trente années d'expérience à la tête d'importantes organisations. Elle effectue une carrière de gestionnaire de haut niveau à l'Université du Québec à Montréal où elle occupe diverses fonctions, dont celle de doyenne à la gestion des ressources. Par la suite, elle devient présidente- directrice générale de la Société de radiotélévision du Québec - aujourd'hui connue sous le nom de Télé- Québec. Françoise Bertrand devient en 1996 la première femme à diriger et à accéder au poste de présidente du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le CRTC. À ce titre, elle a orienté le secteur de la radiodiffusion et des télécommunications vers une plus grande convergence afin de promouvoir la concurrence et la consolidation des entreprises. En 2003, elle dirige, à titre de présidente-directrice générale, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), le plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises au Québec. Tout au long de sa carrière, Françoise Bertrand a siégé à de nombreux conseils d'administration pour différents organismes. Elle est actuellement la présidente du Conseil de VIA Rail. Elle fut, entre autres, présidente du conseil d'administration de Québecor Inc., et membre de la Commission de la santé et sécurité au travail (CSST) et de la FIDEC. Madame Bertrand est récipiendaire de nombreux prix et distinctions dont l'insigne de Chevalier de la Légion d'honneur reçue en France et l'insigne de Chevalier de l'Ordre national du Québec (ONQ). Officier de l'Ordre du Canada, de Commandeur de la Ville de Montréal, Fellow ICD



À propos de l'Institut de leadership

Comptant plus de 3600 diplômés de ses différents programmes de certification, l'Institut de leadership a pour mission de former et d'inspirer les gestionnaires, cadres et dirigeants à devenir de meilleurs leaders, notamment grâce à la participation de personnalités de renom ainsi que par ses formateurs experts dans leur domaine. À l'Institut de leadership, il n'y a pas un seul type de gestion, une seule manière de diriger, une seule définition du leadership. Les modèles sont multiples et de tous les horizons, parce que chacun doit s'approprier son rôle, faire les choses à sa façon.

Plus concrètement, l'Institut vous offre :

Un accès privilégié à des formateurs, gestionnaires et entrepreneurs de renom;

Des formations axées sur des exemples concrets et pratiques;

Des séances de discussions dirigées favorisant une réflexion sur soi et sur le fonctionnement de son organisation;

Une façon rapide et efficace de développer ses habiletés de direction, sa pensée stratégique et son leadership.

