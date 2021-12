Vervotech est désigné comme le meilleur fournisseur de solutions de cartographie hôtelière au monde en 2021 par les World Travel Tech Awards





LONDRES, 15 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Vervotech , un leader dans le domaine de la cartographie des hôtels et des chambres, a annoncé que la société a été récompensée en tant que Meilleur fournisseur de solutions de cartographie hôtelière au monde 2021 par les World Travel Tech Awards.

Les World Travel Tech Awards sont une initiative mondiale visant à reconnaître et à récompenser l'excellence dans l'industrie des technologies du voyage. La cérémonie récompense les entreprises les plus innovantes et à la croissance la plus rapide, y compris les petites entreprises, les startups et les marques mondiales du secteur des technologies du voyage. Les nominés de chaque catégorie ayant obtenu le maximum de votes sont annoncés comme gagnants. Le vote mondial était ouvert du 27 mai 2021 au 14 septembre 2021.

Les solutions de cartographie et de contenu de Vervotech sont alimentées par l'IA et l'apprentissage automatique pour cartographier le contenu des hôtels avec une précision de 99,99 %. L'outil de cartographie hôtelière évite la duplication de l'inventaire hôtelier entre plusieurs fournisseurs, fournit le contenu le plus récent avec des mises à jour en temps réel, et améliore l'expérience de l'utilisateur en affichant un contenu d'opinions pour chaque hôtel.

Sanjay Ghare, PDG de Vervotech, a déclaré : « Nous sommes vraiment honorés de recevoir ce prix de l'un des événements les plus influents au monde. Nous sommes conscients du processus de sélection rigoureux des World Tech Awards, et le fait de remporter le prix de la meilleure cartographie hôtelière du monde pour 2021 est un véritable exploit. Nous nous engageons à résoudre les défis mondiaux en matière de données d'hébergement et, avec ce prix, mon équipe et moi-même sommes encore plus enthousiastes à l'idée de servir le secteur du voyage. »

À propos de Vervotech Mappings :

Créée 2018, Vervotech , une entreprise SaaS, a été fondée par une équipe d'entrepreneurs passionnés ayant pour but d'organiser les données internationales sur l'hébergement avec une précision de 100 % en s'appuyant sur la technologie IA/ML. Vervotech fournit les solutions les plus complètes du secteur du voyage, notamment la cartographie des hôtels, la cartographie des chambres et le contenu sélectionné.

À propos des World Travel Tech Awards :

Le World Travel Tech Awards est l'événement jumeau du World Travel Awards qui reconnaît, récompense et célèbre l'excellence dans le domaine de la technologie du voyage.

Contact média Vervotech:

Vervotech Solutions Pvt. Ltd.

priya@vervotech.com

(+91) 9884770845

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1599871/Vervotech_Mappings_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 15 décembre 2021 à 13:02 et diffusé par :