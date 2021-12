INVITATION AUX MÉDIAS - Conférence de presse concernant le Collectif de la Gastronomie québécoise





MONTRÉAL, le 15 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, le chef propriétaire du restaurant Toqué!, M. Normand Laprise, le producteur de Pisciculture Kenauk Hatchery et vice-président du conseil d'administration du Collectif de la Gastronomie québécoise, M. Denis Ferrer, et la copropriétaire du restaurant Vin mon Lapin, propriétaire de l'agence Vins Dame-Jeanne et présidente du conseil d'administration du Collectif de la Gastronomie québécoise, Mme Vanya Filipovic, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant le Collectif de la Gastronomie québécoise.

Date : Le jeudi 16 décembre 2021



Heure : 14 h 40



Endroit : Montréal

Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, à l'adresse suivante avant 11 h le jeudi 16 décembre 2021 : affairespubliques@economie.gouv.qc.ca. L'adresse précise de l'événement leur sera alors transmise. Seuls les représentants des médias dûment accrédités pourront accéder à la salle (un représentant par média).

Le passeport vaccinal sera exigé pour l'ensemble des personnes qui seront présentes sur les lieux de l'événement, et ce, à partir de l'application Vaxicode ou en format papier ou PDF sur un appareil mobile. À noter que pour tous les formats de la preuve de vaccination, une preuve d'identité avec photo sera demandée. Le port du masque d'intervention sera également obligatoire.

Les personnes qui souhaitent assister à la conférence de presse ne doivent pas présenter de symptômes semblables à ceux de la COVID-19 ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif au cours des 14 derniers jours.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

Communiqué envoyé le 15 décembre 2021 à 13:00 et diffusé par :