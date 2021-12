Les Nations Unies recommandent les bioplastiques comme une alternative durable aux plastiques conventionnels





BERLIN, 15 décembre 2021 /PRNewswire/ -- L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a récemment publié un rapport évaluant la durabilité des produits plastiques agricoles.[1] « Le rapport recommande de remplacer les polymères conventionnels non biodégradables par des polymères biosourcés biodégradables. Nous nous félicitons de cette reconnaissance des avantages environnementaux de ces produits bioplastiques », a commenté François de Bie, Président de European Bioplastics (EUBP).

L'étude de la FAO se concentre sur les produits plastiques agricoles utilisés dans une série de chaînes de valeur différentes. Une évaluation qualitative des risques incluse analyse 13 produits agricoles spécifiques. « De manière significative, pour six des 13 produits évalués, les plastiques biodégradables biosourcés sont recommandés comme substituts préférables aux matières plastiques conventionnelles », a déclaré de Bie. La liste des produits recommandés comprend des films de paillage, des engins de pêche, des engrais enduits de polymère, des protections et des abris pour les arbres, des ficelles de soutien des plantes et des sacs de protection des fruits imprégnés de pesticides.

Les films de paillage sont d'une importance cruciale car ils représentent la deuxième plus grande part des films plastiques utilisés dans l'agriculture. « Les films de paillage fabriqués à partir de plastiques biodégradables offrent des avantages considérables lorsque la récupération, le recyclage et la réutilisation posent des problèmes importants. Ils sont spécifiquement conçus pour se biodégrader efficacement et peuvent donc être incorporés au sol après la récolte », explique François de Bie. À l'inverse, les films de paillage non biodégradables particulièrement minces sont mal sélectionnés, gérés et récupérés, ce qui peut entraîner un niveau de pollution important dans les champs. Même lorsque les films de paillage conventionnels sont retirés du champ, ils sont souvent fortement contaminés par de la terre et des résidus végétaux, ce qui entrave le processus de recyclage.

Le rapport de la FAO souligne également la nécessité de développer des polymères biodégradables dans l'environnement marin. « Bien qu'il faille éviter toute forme d'abandon de déchets, il y aura toujours un certain niveau de perte involontaire d'engins de pêche. Il est donc important de favoriser l'adoption de solutions biodégradables », a déclaré le président de l'EUBP. Dans le cas de produits usagés contaminés par des résidus de poisson, par exemple les boîtes à poisson habituellement fabriquées à partir de plastiques conventionnels, les biopolymères, selon la FAO, peuvent faciliter le processus de recyclage.

Le rapport souligne également l'importance d'une amélioration des données concernant l'évaluation du cycle de vie du plastique agricole biosourcé ainsi que le comportement et le taux de dégradation des produits biodégradables. « Nous soutenons fermement tous les efforts qui contribuent à une amélioration de la situation actuelle en matière de données. Cependant, l'industrie des bioplastiques ne peut y parvenir seule. Afin d'établir un pool de données adéquat, nous avons besoin d'un soutien politique plus fort. Pour le marché européen, la Commission européenne devrait assumer un rôle de leader pour faciliter et coordonner la mise en commun des données », a déclaré Hasso von Pogrell, Directeur général de l'EUBP. Le rapport souligne également le rôle des subventions à la recherche et à l'innovation comme moyen d'amorcer les nouvelles idées qui mènent au développement de nouveaux produits. « Toutefois, le financement de la recherche ne suffit pas. Un cadre politique approprié pour les plastiques biosourcés, biodégradables et compostables est également nécessaire pour tirer parti des avantages durables de ces produits en Europe », a conclu von Pogrell.

European Bioplastics :

European Bioplastics représente les intérêts de l'industrie européenne des bioplastiques. Ses membres comprennent des entreprises de l'ensemble de la chaîne de valeur. Les membres produisent, transforment et distribuent des plastiques fabriqués à partir de matières premières renouvelables, biodégradables ou combinant ces deux propriétés. Vous trouverez de plus amples informations à l'adresse suivante : www.european-bioplastics.org .

Contact presse :

Oliver Buchholz, Responsable de la communication, European Bioplastics, Marienstr. 19/20, 10117 Berlin,

Téléphone : +49 (0) 30 28482 353, Fax : +49 (0)30 284 82 359, press@european-bioplastics.org

[1] Source Rapport de la FAO.

Communiqué envoyé le 15 décembre 2021 à 12:59 et diffusé par :