Pêche sportive dans Lanaudière - Opération d'ensemencement en dorés jaunes sur 10 ans au lac Taureau





REPENTIGNY, QC, le 15 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a récemment finalisé une opération d'ensemencement dans le réservoir Taureau, à Saint-Michel-des-Saints, dans Lanaudière, de 82 068 jeunes dorés jaunes. Il s'agit de la première année d'une opération de réintroduction de cette espèce qui s'échelonnera sur 10 ans.

L'objectif du projet est d'ensemencer annuellement dans le réservoir Taureau 100 000 petits dorés afin de reconstruire la structure d'une population naturelle de dorés jaunes ayant disparu de ce réservoir, un important plan d'eau de Lanaudière. À terme, le projet devrait permettre le rétablissement d'une population qui sera capable de se maintenir et de durer, ce qui viendra bonifier l'offre de pêche et en augmenter les retombées, au grand plaisir des pêcheurs sportifs!

La durée de 10 ans de cette opération d'ensemencement correspond approximativement au cycle de vie du doré jaune dans la région et permettra l'introduction de plusieurs cohortes. Pour atteindre cet objectif ambitieux sur 10 ans, l'équipe du MFFP peut compter sur la collaboration de la station piscicole gouvernementale de Baldwin-Coaticook ainsi que sur le service de la gestion des habitats aquatiques et de la production piscicole qui assureront la mise en production et l'élevage des dorés, de l'oeuf jusqu'à la l'ensemencement.

Le stade fretin, chez le doré jaune ensemencé, correspond à un jeune poisson de moins d'un an, dont la taille varie entre 8 et 15 cm (3 à 6 pouces), pour un poids moyen de près de 14 grammes (0,5 once). Une première récolte d'oeufs fécondés lors d'une opération de reproduction artificielle dans la nature a été réalisée au printemps 2021 à partir de géniteurs capturés sur les frayères du lac Maskinongé, puis remis à l'eau à l'état vivant dans ce même plan d'eau.

Historique

Depuis 2020, la Direction de la gestion de la faune de Lanaudière et des Laurentides offre une seconde chance de réussite à ce projet, d'abord lancé au début des années 2000. La détérioration des habitats de reproduction du doré jaune causée par le flottage du bois, durant une cinquantaine d'années, a provoqué la quasi-disparition de cette espèce tant appréciée des pêcheurs au début des années 1990.

Heureusement, la restauration des habitats a été réalisée au début des années 2000 et, à la suite des efforts des biologistes régionaux, de nouvelles modalités plus restrictives sur la pêche sportive ont été mises en place, ainsi qu'une entente de gestion hydraulique. Cette situation encourageante a d'ailleurs permis au MFFP de tenter un premier projet de réintroduction du doré de 2003 à 2007 en transférant près de 2 000 dorés mesurant entre 30 et 50 cm de longueur, en provenance du réservoir Kempt.

Cette première opération d'ensemencement n'a toutefois pas été concluante, puisque l'espèce ne semble pas avoir réussi à se reproduire. Un inventaire mené en 2014 a permis de démontrer que les poissons introduits ont atteint l'âge adulte et la maturité sexuelle, mais aussi que le réservoir Taureau offre un milieu de vie adéquat pour la survie de l'espèce. Par conséquent, des ensemencements récurrents à l'aide de quantités importantes de jeunes dorés devraient permettre l'atteinte des objectifs poursuivis par le projet en cours.

Suivi

Le succès de l'ensemencement sera mesuré par un inventaire de contrôle après le huitième déversement, soit vers 2028. Pour assurer l'atteinte des objectifs, la pêche au doré jaune demeure interdite sur ce plan d'eau et la remise à l'eau des captures accidentelles est obligatoire, jusqu'à ce que le Ministère confirme le succès du projet. La clientèle sera sensibilisée à la protection de l'espèce, et la collaboration des pêcheurs sportifs sera demandée.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère, et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

Source :

Caroline Bujold

Conseillère en communication

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

caroline.bujold@mern-mffp.gouv.qc.ca

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Communiqué envoyé le 15 décembre 2021 à 12:34 et diffusé par :