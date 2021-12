Une mise à jour économique sans aide immédiate pour les aînés, dénonce le Réseau FADOQ





MONTRÉAL, le 15 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Des personnes aînées à faible revenu crient à l'aide alors que l'inflation affecte durement leur portefeuille. Cet appel est resté sans réponse dans la mise à jour économique du gouvernement Trudeau, constate le Réseau FADOQ, qui salue néanmoins l'annonce visant à redonner les montants du Supplément de revenu garanti (SRG) coupés en raison des prestations d'urgence.

Le Réseau FADOQ aurait souhaité qu'Ottawa concrétise tout de suite son engagement électoral de bonifier les prestations du SRG. Cette bonification aurait été un moyen facile de donner de l'argent à des aînés qui en ont grandement besoin puisque ceux qui touchent le SRG ont des revenus de moins de 20 000 $ par année.

« De plus en plus d'aînés ont de la difficulté à joindre les deux bouts en raison de la hausse du coût de la vie. Ils ne peuvent plus attendre, il sera trop tard lors du dépôt du prochain budget », déclare Gisèle Tassé-Goodman, présidente du Réseau FADOQ.

Cette mise à jour économique aurait également été un bon moment pour annoncer que la bonification de 10 % de la pension de la Sécurité de la vieillesse serait aussi versée aux Canadiens de 65 à 74 ans. Alors que le coût de la vie augmente en flèche, il serait logique que cette bonification soit étendue à toutes les personnes de 65 ans et plus. Sinon, le gouvernement risque de causer un dangereux précédent en créant deux classes d'aînés.

Aussi, l'occasion était belle de créer un crédit d'impôt pour la prolongation de la carrière, un autre engagement électoral, afin d'inciter les aînés qui le souhaitent à rester dans la population active. Le gouvernement libéral n'a pas officialisé cette promesse qui aurait pourtant permis de réduire la pénurie de main-d'oeuvre qui sévit en ce moment.

Une bonne nouvelle à prendre avec un bémol

Le gouvernement fédéral a annoncé qu'il réservait 742,4 millions $ pour effectuer des paiements ponctuels aux bénéficiaires du SRG qui ont vu leur montant coupé ou carrément éliminé en raison entre autres de la Prestation canadienne d'urgence (PCU).

Il s'agit d'une bonne nouvelle pour les aînés qui vivaient dans l'incertitude totale. Ils savent maintenant qu'ils récupéreront les montants perdus et que cela se fera automatiquement, sans avoir à présenter une demande.

Plus de 180 000 Canadiens de 65 ans et plus sont touchés par cette réduction de leur SRG qui est due au fait que le gouvernement fédéral n'a pas considéré les prestations d'urgence comme un revenu de travail dans le calcul du SRG, ce qui est illogique puisqu'elles remplaçaient celui-ci.

Cependant, Ottawa a dévoilé peu de détails sur ces paiements ponctuels, outre qu'il se donne jusqu'au mois de mai pour établir les modalités de calcul des montants. Au Réseau FADOQ, nous demandons au gouvernement Trudeau de s'assurer que chaque dollar perdu sera remis aux aînés et de devancer cet échéancier pour que les versements commencent le plus rapidement possible.

« Les aînés qui sont touchés devront encore attendre avant que l'erreur soit réparée. Pendant ce temps, aucune autre forme d'aide financière ne leur est offerte alors que les témoignages de personnes aînées en situation de précarité financière se multiplient », déplore Mme Tassé-Goodman.

