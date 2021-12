Le Canada appuie le projet de remise en état des sépultures de la Première Nation de Cowessess sur le site de l'ancien pensionnat de Marieval





Apporter des soins : Nous sommes conscients que cette déclaration intervient à un moment difficile pour beaucoup d'entre vous et que les gestes que nous posons pour honorer les victimes et leurs familles peuvent faire ressurgir de douloureux souvenirs pour toutes les personnes qui ont souffert des politiques gouvernementales néfastes pour les peuples autochtones au fil des générations. Une ligne d'écoute vient en aide aux anciens élèves des pensionnats et à leurs familles en plus d'offrir des services de soutien émotionnel et d'aiguillage en cas de crise. Vous trouverez également des informations sur d'autres mesures de soutien en matière de santé auprès du gouvernement du Canada.

Si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez besoin d'aide après avoir lu ceci, communiquez avec la Ligne d'écoute nationale des pensionnats indiens au 1-866-925-4419.

Nous invitons tous ceux et celles qui ont besoin de soutien à se manifester et à communiquer avec la ligne d'écoute d'Espoir pour le mieux-être au 1-855-242-3310 (sans frais) ou à clavarder en ligne sur https://www.espoirpourlemieuxetre.ca/. Ce service est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

PREMIÈRE NATION DE COWESSESS, TERRITOIRE TRADITIONNEL DES CRIS ET DES SAULTEAUX (TRAITÉ NO 4), SK, le 15 déc. 2021 /CNW Telbec/ - L'identification de tombes non marquées sur le site d'anciens pensionnats à travers le Canada est un rappel tragique des mauvais traitements subis par les enfants autochtones dans ces institutions. Dans le cadre des efforts visant à réparer les torts historiques et les préjudices physiques, émotionnels, mentaux et spirituels durables découlant des séquelles causées par les pensionnats, le gouvernement du Canada travaille avec les survivants, les dirigeants autochtones et les familles et communautés touchées, notamment la Première Nation de Cowessess, en Saskatchewan. Ensemble, nous entreprenons la difficile tâche de retrouver et de commémorer les enfants disparus qui ont été enlevés à leur famille et qui ont été forcés de fréquenter un pensionnat, comme l'ancien pensionnat de Marieval.

Aujourd'hui, le chef Cadmus Delorme de la Première Nation de Cowessess et l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont annoncé un financement de 703 230 $ sur trois ans pour le projet de remise en état des sépultures de la communauté, à la suite de l'annonce, en juin, de l'identification de 751 tombes non marquées près de l'ancien pensionnat de Marieval. Les survivants, les survivants intergénérationnels, les gardiens du savoir et les leaders poursuivront le travail déjà entamé de recherche, de commémoration, de localisation et d'identification des tombes des enfants disparus sur le site de Marieval.

Au cours des trois prochaines années, le travail progressera en matière de recherche, de collecte d'archives et de déclarations, de travail supplémentaire sur le terrain, de marqueurs commémoratifs, de cartographie électronique de toutes les tombes marquées et non marquées ainsi que de l'édification d'un monument.

Ce processus dirigé par la communauté servira à appuyer la Première Nation de Cowessess, qui mènera ce travail à sa manière et à son rythme.

La réparation des torts subis par les survivants, leurs familles et leurs communautés est au coeur du processus de réconciliation. Elle est essentielle au renouvellement et à la reconstruction de la relation entre les peuples autochtones, leurs familles et leurs communautés, les gouvernements et tous les Canadiens.

Citations

« La Première Nation de Cowessess a pris l'initiative d'honorer les tombes non marquées qui se trouvent dans le cimetière de l'ancienne église catholique romaine, voisine du pensionnat de Marieval. L'objectif final est d'identifier chaque tombe non marquée. Cet endroit servira à rendre hommage à celles et ceux qui nous ont précédés. Ce sera un lieu de guérison pour les personnes touchées par les tombes non marquées. L'équipe technique et de recherche de la Première Nation de Cowessess travaille à réaliser cet objectif. Cet investissement du Canada nous permettra d'atteindre notre objectif final. »

Cadmus Delorme

Chef de la Première Nation de Cowessess

« Au moment où nous réfléchissons à la première Journée nationale de vérité et de réconciliation, nous nous rappelons l'objectif de cette journée, soit la commémoration de l'histoire et des répercussions des pensionnats qui perdurent. Les Canadiens commencent à comprendre et à reconnaître les séquelles tragiques des pensionnats. Nos coeurs accompagnent la Première Nation de Cowessess alors qu'elle recherche ses enfants disparus et qu'elle poursuit sa guérison. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Alors que la Première Nation de Cowessess entreprend un important travail pour identifier les personnes qui se trouvent dans des tombes non marquées et leur rendre hommage, le gouvernement fédéral maintiendra son soutien au chef Delorme et à la communauté. Nous ne pouvons oublier que l'héritage horrible du colonialisme, par l'entremise des pensionnats, se poursuit encore aujourd'hui, et que nous devons soutenir les communautés dans leurs efforts en mettant en oeuvre les appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

Le 10 août 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un soutien supplémentaire d'environ 320 millions de dollars pour des initiatives et des investissements dirigés par des Autochtones, axés sur les survivants et adaptés à la culture, afin d'aider les communautés autochtones à guérir et à offrir des services en réponse aux répercussions continues des pensionnats.

À ce jour, 116,8 millions de dollars ont été engagés pour aider les survivants des Premières Nations, des Inuits et des Métis, leurs familles et leurs communautés à localiser et à commémorer les dépouilles des enfants disparus qui ont fréquenté les pensionnats, en réponse aux appels à l'action 72 à 76 de la Commission de vérité et réconciliation.

La ligne d'écoute de la Résolution des questions de pensionnats indiens offre du soutien aux anciens élèves des pensionnats indiens. Jour et nuit, vous pouvez accéder à des services de soutien affectif et d'aiguillage en situation de crise en composant le 1-866-925-4419.

Vous pouvez communiquer avec la Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être en composant le 1-855-242-3310 ou clavarder en ligne sur leur site Web.

Produits connexes

Enfants disparus des pensionnats - financement de l'aide communautaire

Le gouvernement du Canada renforce son soutien aux communautés autochtones pour qu'elles puissent faire face aux séquelles continues des pensionnats et en guérir

Programme de soutien en santé : résolution des questions des pensionnats indiens

Enfants disparus et renseignements sur l'inhumation

