Le gouvernement du Canada lance un appel de propositions pour soutenir les efforts de conservation marine dans l'ensemble du Canada





OTTAWA, ON, le 15 déc. 2021 /CNW/ - En raison des effets dévastateurs des changements climatiques constatés partout dans le monde, le gouvernement du Canada est plus déterminé que jamais à travailler avec l'industrie, les gouvernements et les collectivités de tout le pays, pour protéger et restaurer nos océans. Les océans du Canada abritent une riche diversité d'espèces, d'habitats et d'écosystèmes, qui ont besoin de notre aide pour prospérer. Ils nourrissent nos familles, soutiennent des industries importantes, et nous relient tous ensemble.

Au cours des six dernières années, le Canada a fait des progrès considérables en matière de conservation marine, protégeant près de 14 % de nos océans, avec la création de zones de protection marine et de refuges marins dans les eaux canadiennes. Nous protégeons des éléments marins vitaux, notamment les concentrations de coraux, les récifs d'éponges et d'autres habitats marins importants, qui contribuent à la santé des stocks de poissons et des écosystèmes.

Bien que nous ayons parcouru un long chemin, il y a encore du travail à faire. C'est pourquoi, aujourd'hui, l'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a lancé un appel de propositions national pour le financement de projets de conservation et de gestion des océans au Canada, dans le cadre du Programme de contribution à la gestion des océans.

Il s'agit du premier appel de propositions national effectué dans le cadre de ce Programme, qui, à compter d'aujourd'hui, offre un accès ouvert à un financement d'au moins 5 millions de dollars pour des projets de conservation marine admissibles partout au pays. En plus de ce financement, 20 millions de dollars sont distribués pour des ententes précises, visant à soutenir la conservation et la planification des océans dans les régions de l'ensemble du Canada. Ces opportunités sont désormais possibles grâce à l'investissement historique de 976,8 millions de dollars du budget de 2021 dans les efforts de conservation marine, visant à protéger 25 % des océans du Canada d'ici 2025, et en vue d'atteindre 30 % d'ici 2030.

Atteindre des objectifs ambitieux de conservation pour nos milieux marins exige du temps, des efforts, et de la collaboration. En collaborant avec les gouvernements provinciaux, territoriaux, et autochtones, et avec l'appui de partenaires et d'organisations de conservation motivés par les mêmes objectifs, nous pouvons conserver et restaurer nos océans pour les générations à venir.

Citations :

« La conservation des océans du Canada ne se limite pas aux seuls objectifs à atteindre ? Il faut également travailler ensemble pour régénérer nos écosystèmes marins, afin que nos enfants et nos petits-enfants puissent jouir de la beauté, de la diversité, et de l'abondance de nos océans. Avec chaque organisation et chaque idée novatrice que nous soutenons dans le cadre du Programme de contribution à la gestion des océans, nous nous rapprochons un peu plus de notre objectif commun visant à restaurer une meilleure santé des océans, maintenant et pour les générations futures. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref :

Le Programme de contribution à la gestion des océans est en place depuis 2016 et , à ce jour, il a permis de verser environ 22 millions de dollars pour soutenir plus de 100 projets dans l'ensemble du pays. Les projets financés ont inclus, entre autres, des programmes de formation sur la gouvernance des océans, l'élaboration de plans d'aménagement de l'espace marin, l'identification de zones potentielles pour la protection marine, et l'élaboration conjointe d'une stratégie de surveillance marine de l'Arctique.





, à ce jour, il a permis de verser environ 22 millions de dollars pour soutenir plus de 100 projets dans l'ensemble du pays. Les projets financés ont inclus, entre autres, des programmes de formation sur la gouvernance des océans, l'élaboration de plans d'aménagement de l'espace marin, l'identification de zones potentielles pour la protection marine, et l'élaboration conjointe d'une stratégie de surveillance marine de l'Arctique. Les demandes de financement seront acceptées entre le 15 décembre 2021 et le 11 février 2022. Les organisations sont invitées à soumettre des propositions dans le cadre de trois volets clés : sensibilisation, surveillance, et renforcement des capacités. Les candidats retenus recevront des fonds dans le cadre d'ententes de contribution pour soutenir des projets visant la gestion et la conservation de nos océans.





le 11 février 2022. Les organisations sont invitées à soumettre des propositions dans le cadre de trois volets clés : sensibilisation, surveillance, et renforcement des capacités. Les candidats retenus recevront des fonds dans le cadre d'ententes de contribution pour soutenir des projets visant la gestion et la conservation de nos océans. Le Canada continue à plaider à l'échelle internationale afin de protéger 30 % des océans de la planète d'ici 2030, en tant que membre de l'Alliance mondiale pour les océans, et de la coalition de la haute ambition pour la nature et les peuples.





continue à plaider à l'échelle internationale afin de protéger 30 % des océans de la planète d'ici 2030, en tant que membre de l'Alliance mondiale pour les océans, et de la coalition de la haute ambition pour la nature et les peuples. En tant que membre du Groupe de haut niveau pour une économie océanique durable, le Canada s'est engagé à gérer de manière durable 100 % de la zone océanique relevant de sa compétence nationale d'ici 2025.





En septembre 2022, le Canada occupera une place prépondérante, pour faire avancer les discussions et la coopération mondiale en matière de conservation marine, à l'occasion du 5e Congrès international sur les aires marines protégées - IMPAC5 - Vancouver , en Colombie-Britannique, Canada http://www.impac5.ca/fr/.

Nos océans sont essentiels aux moyens de subsistance des communautés de tout le Canada. Nous voulons garder nos océans en bonne santé, tout en développant les industries océaniques de manière durable, pour créer davantage d'opportunités pour les collectivités côtières. C'est pourquoi nous élaborons une stratégie durable de l'économie bleue.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube

SOURCE Pêches et Océans Canada

Communiqué envoyé le 15 décembre 2021 à 11:04 et diffusé par :