Inhance Technologies fait l'acquisition d'Advance Research Chemicals, créant ainsi un leader mondial dans le domaine des produits chimiques spécialisés durables et des technologies des matériaux





HOUSTON, 15 décembre, 2021 /PRNewswire/ -- Inhance Technologies, LLC (« Inhance Technologies » ou « Société »), un fournisseur international de premier plan de solutions scientifiques durables pour les matériaux polymères et une société du portefeuille d'Aurora Capital Partners (« Aurora »), a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu l'acquisition d'Advance Research Chemicals, Inc. (« ARC »), un producteur de classe mondiale de produits chimiques et de matériaux spéciaux utilisés dans une large gamme d'applications à haute valeur ajoutée. Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.

Avec des installations de production aux États-Unis et au Mexique, ARC soutient un grand nombre des entreprises les plus importantes et les plus innovantes du monde avec ses solutions personnalisées, y compris une bibliothèque importante et croissante de produits de haute pureté soutenus par des processus exclusifs développés depuis plus de 30 ans. La capacité unique d'ARC à proposer une production à l'échelle R&D, pilote et commerciale permet à la société de fournir des solutions clés en main et sur mesure à chacun de ses clients. En répondant aux besoins critiques d'un large éventail d'industries, notamment les batteries médicales, les semi-conducteurs, l'impression 3D et les produits pharmaceutiques, ARC s'est imposé comme une ressource fiable et innovante dans le domaine des produits chimiques et des matériaux de spécialité.

« ARC est un pionnier sur ses marchés, et sa suite de solutions très complémentaires s'ajoutera à nos offres existantes tout en élargissant notre portée géographique et industrielle », a déclaré Andrew Thompson, Président et Directeur Général d'Inhance Technologies. « Ensemble, nous serons un leader mondial des technologies de produits chimiques et de matériaux de spécialité durables, avec des capacités de R&D, un savoir-faire technique et une couverture géographique inégalés. Je me réjouis à la perspective de travailler avec l'équipe de l'ARC pour continuer à innover et à utiliser nos technologies combinées comme moyen d'assurer un avenir plus vert et plus durable. »

« Cette transaction combine deux véritables leaders de l'industrie, positionnant de façon unique l'entreprise combinée pour tirer parti de ses technologies existantes et offrir une plus vaste gamme de solutions novatrices à ses clients partout dans le monde », a déclaré M. Dayal Meshri, Fondateur et ancien président exécutif de l'ARC. « Inhance Technologies s'est forgé une réputation bien méritée en tant que fournisseur fiable de solutions de science des matériaux durables et est le partenaire idéal pour ARC afin d'accélérer l'adoption de ses technologies pour mieux servir ses nombreux clients leaders sur le marché. »

« Lorsque nous nous sommes associés à Inhance Technologies, nous avons vu une occasion unique d'élargir l'ensemble des applications de leurs technologies exclusives et de développer de nouvelles solutions pour un éventail plus large d'industries. Cette transaction est une étape transformationnelle dans la réalisation de cette opportunité », a déclaré Randy Moser, partenaire chez Aurora. « Tirer parti des capacités de classe mondiale de chaque entreprise stimulera encore plus d'avancées technologiques, accélérant durablement la croissance d'Inhance Technologies. »

Il s'agit de la deuxième acquisition complémentaire réalisée par Inhance Technologies depuis que la société s'est associée à Aurora en 2018. Au cours de cette période, Inhance Technologies a réalisé d'importants investissements pour soutenir sa croissance, notamment en ouvrant un nouveau siège social et un centre mondial de science et de technologie à Houston, en agrandissant considérablement son installation à St. Louis et en développant de multiples technologies nouvelles et innovantes.

Robert W. Baird & Co. a servi de conseiller financier et Gibson Dunn & Crutcher LLP a servi de conseiller juridique à Inhance Technologies.

À propos d'Inhance Technologies

Inhance Technologies est un fournisseur mondial de premier plan de solutions scientifiques pour les matériaux polymères. Depuis plus de 40 ans, Inhance Technologies développe des technologies et des solutions innovantes qui permettent d'atteindre de nouveaux niveaux de performance des produits, tout en réduisant l'impact environnemental. Présente sur le continent américain, en Australie et en Europe, Inhance Technologies transforme les plastiques et les produits chimiques de spécialité à l'échelle mondiale et dans un large éventail de secteurs, des produits de consommation aux soins de santé, des applications industrielles à l'agriculture. Pour plus d'informations, consultez le site www.inhancetechnologies.com.

À propos d'Advance Research Chemicals

ARC est un fournisseur de produits chimiques et de matériaux de spécialité de classe mondiale, offrant des solutions sur mesure de haute pureté, en utilisant des installations de production aux États-Unis et au Mexique. Un grand nombre des plus grandes entreprises du monde s'associent à ARC pour développer des produits chimiques et des matériaux à haute performance qui permettent de fabriquer certains des produits les plus innovants au monde. ARC fournit également des produits de marque privée pour les marchés de l'hygiène institutionnelle et des consommateurs. ARC dessert un large éventail d'industries, notamment les batteries médicales, les semi-conducteurs, l'impression 3D, les produits pharmaceutiques, l'automobile, les textiles et les biens de consommation.

À propos d'Aurora Capital Partners

Aurora est une société de capital-investissement de premier plan qui se concentre principalement sur les investissements de contrôle dans les entreprises du marché intermédiaire ayant des positions de marché de premier plan, une dynamique industrielle stable, des caractéristiques de modèle d'entreprise attrayantes et des opportunités de croissance exploitables en partenariat avec la direction. Aurora fournit des ressources uniques aux entreprises de son portefeuille par le biais de son programme de stratégie et d'exploitation et de son équipe de conseillers opérationnels expérimentés. Les investisseurs d'Aurora comprennent des fonds de pension publics et privés de premier plan, des fonds de dotation et des fondations actives dans le domaine des placements privés. Pour plus d'informations sur Aurora, consultez le site Web : www.auroracap.com.

