Décathlon Canada donne un nouveau sens au Vendredi fou

Le détaillant d'articles de sport donnera 132 000 $ de ses profits de la journée à des organisations locales

MONTRÉAL, le 15 déc. 2021 /CNW/ - Cette année, dans le cadre du Vendredi fou, l'une des journées les plus profitables de l'année en Amérique du Nord, Décathlon Canada a décidé de redonner aux organisations locales. En effet, les profits provenant de la vente de produits achetés par les membres de Décathlon durant le vendredi 26 novembre dernier (132 000 $ à l'échelle du Canada) seront divisés en parts égales et remis à des organisations sportives locales choisies par des équipes des magasins et du commerce électronique. Chaque organisation recevra un total de 12 000 $, ce qui dépasse les attentes initiales de cette initiative. Toutes les organisations locales partagent un objectif commun : rendre le sport et d'autres ressources facilement accessibles aux personnes au plus grand nombre. Cette mission étant au coeur même des valeurs de l'entreprise, la nouvelle initiative du Vendredi au profit de la communauté est très importante pour toute l'équipe de Décathlon.

« Les équipes de chaque Décathlon ont sélectionné une organisation à laquelle faire un don dans la communauté où se trouve leur magasin. Nous voulons que nos magasins aient un impact positif sur les communautés dans lesquelles ils sont implantés, non seulement en proposant du matériel de sport de qualité à des prix abordables, mais aussi en tenant compte des besoins spécifiques de la communauté et en jouant un rôle actif dans son développement », déclare Philippe Gariepy, responsable du marketing chez Décathlon Canada.

Les membres Décathlon

Tous les profits versés aux organisations locales proviennent des achats effectués par les membres Décathlon. Notre équipe est ravie de constater la réponse positive des membres dans le cadre de cette initiative. « Nos membres apprécient vraiment quand nos actions et nos valeurs sont alignées. C'est très important pour nous, et c'est pourquoi nous avons décidé de miser sur leur engagement en construisant une campagne autour de cela », affirme Marie-Lou Blais, leader du contenu marketing chez Décathlon Canada.

Suivi avec les organisations

Les équipes de chaque magasin Décathlon participant à l'initiative Vendredi au profit de la communauté assureront le suivi des organisations auxquelles elles ont fait un don dans les semaines à venir. L'objectif est de partager l'histoire de chaque organisation avec les membres Décathlon et le grand public, et de mettre en lumière les réalisations que les organisations seront en mesure de faire avec l'aide de ce don. Décathlon est reconnaissant envers ses nombreux membres qui ont été si enthousiastes à l'idée de faire une différence dans leurs communautés cette année.

Voici les organismes auxquels Décathlon Canada donnera ses profits cette année :

Centre du Sablon (Laval, QC)

Offre une panoplie d'activités sportives aux personnes de tous âges dans la communauté.

Société canadienne de la sclérose en plaques (Boisbriand, QC)

Soutient et informe les personnes atteintes de sclérose en plaques qui souhaitent maintenir un mode de vie actif.

Étudiants dans la course - EDLC (Montréal, QC)

Soutient les jeunes qui s'entraînent pour le Marathon de Montréal.

Action Nouvelle Vie (Brossard, QC)

Apporte une aide concrète de façon humaine aux personnes en difficulté, en mettant un accent sur le bien-être des enfants et des jeunes, afin d'améliorer leurs conditions de vie et d'insuffler l'espoir.

Café Rencontre (Sainte-Foy, QC)

Offre un soutien et un accès à de l'équipement de sport abordable aux personnes en situation précaire dans la communauté.

Special Olympics Burlington (Burlington, ON)

Offre des plans d'entraînement et des programmes compétitifs aux personnes présentant une déficience intellectuelle.

Mackenzie Health Foundation (Vaughan, ON)

Amasse des fonds pour fournir de l'équipement et de la technologie essentiels à l'hôpital Cortellucci Vaughan, ainsi que des services de soins améliorés à l'hôpital Mackenzie Richmond Hill.

The Snowsuit Fund (Ottawa, ON)

Offre aux enfants en situation précaire des habits de neige pour la pratique d'activités hivernales.

The Nova Scotia Sea School (Dartmouth, NS)

Favorise l'autonomisation des jeunes par des activités en milieu sauvage et en mer.

KidSport (en ligne et à Calgary, AB)

Aide les enfants issus de communautés marginalisées ou éloignées à s'impliquer dans le sport.

Avec 1700 magasins dans plus de 60 pays, Décathlon est un détaillant mondialement connu qui conçoit, fabrique, teste et vend ses propres produits pour 65 sports différents. Décathlon permet à tout le monde de vivre des expériences sportives complètes : gymnases dans les magasins et zones test pour produits, cours de sports, applis pour l'entraînement et activités physiques et virtuelles pour la communauté. Actuellement, nous comptons dix magasins à l'échelle du Canada, et nous prévoyons d'en ouvrir d'autres dans un avenir proche.

