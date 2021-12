VVDN va concevoir et fabriquer la tablette indigène de l'Inde en tant que produit ODM





GURUGRAM, Inde, 15 décembre 2021 /PRNewswire/ -- VVDN Technologies, l'une des principales sociétés d'ingénierie et de fabrication de produits électroniques, a annoncé qu'elle avait commencé la conception, le développement et la fabrication complets de tablettes « Make in India » pour les OEM et les clients nationaux et mondiaux. L'annonce vient comme un nouvel élan pour la fabrication de tablettes en Inde. Avec cela, VVDN devient la première entreprise à réaliser la conception, le développement et la fabrication complets en interne de tablettes en Inde, du concept à la création.

Dans le segment de la fabrication de tablettes, VVDN s'occupera de l'architecture complète de la tablette, du matériel, des logiciels, de la conception mécanique, de l'assemblage des circuits imprimés, de la fabrication d'outillage et de moules, de l'assemblage, des tests et de la validation, ainsi que de la certification. VVDN possède une vaste expérience et une vaste expertise dans la conception et la fabrication de tablettes, y compris les tablettes durcies, les tablettes IoT, les ordinateurs de bureau tout-en-un, etc. VVDN faisait partie des 14 entreprises, nationales et internationales, qui ont reçu l'approbation en vertu de l'incitation liée à la production (PLI) pour la fabrication de produits de matériel informatique.

Avec 5 unités de fabrication de classe mondiale et plus de 10 centres de conception à travers l'Inde, VVDN possède une vaste expérience dans la R&D complète, l'ingénierie et la fabrication de produits électroniques dans les domaines 5G & Datacenter, Networking & Wi-Fi, Vision, IoT, cloud et Apps. Au cours de la dernière année, VVDN Technologies a continué d'étendre son infrastructure de fabrication, d'ingénierie et de main-d'oeuvre pour répondre aux demandes croissantes des entreprises. Récemment, VVDN a ajouté une installation de moulage sous pression à son infrastructure existante, ce qui a porté sa proposition de fabrication à un tout autre niveau. Cela accentuera davantage et permettra à l'entreprise de répondre à la production de divers types de tablettes, ordinateurs portables, PC tout-en-un, etc.

Amit Saharan, vice-président des affaires stratégiques de VVDN Technologies, a déclaré « VVDN concevra et fabriquera localement des tablettes dans divers segments dans le cadre du programme PLI pour le matériel informatique. Ces tablettes répondront aux besoins des consommateurs, des étudiants, des éducateurs ainsi que ceux des fonctions spécialisées telles que la vente au détail, la fabrication et les soins de santé, pour les clients indiens et mondiaux. Avec une expansion continue de l'infrastructure, VVDN est bien placée pour répondre à la forte demande et fabriquer en série ces tablettes. Avec les tablettes comme offre de produits ODM, nous aiderons l'Inde à réduire sa dépendance à l'égard des importations de tablettes et à faire de l'Inde une base de référence mondiale pour la fabrication de tablettes. »

À propos de VVDN Technologies :

VVDN est une société d'ingénierie et de fabrication de produits axée sur la conception et la fabrication de produits de bout en bout sur plusieurs marchés verticaux technologiques (5G, Data Center, Vision, Networking et Wi-Fi, IoT, Cloud & Apps). Le siège social de VVDN en Inde est situé à Gurgaon, en Inde, et son siège en Amérique du Nord est situé à San Jose, en Californie, aux États-Unis. VVDN sert des clients mondiaux dans plusieurs régions, notamment les États-Unis, le Canada, l'Europe, l'Inde, le Vietnam, la Corée et le Japon. VVDN dispose de 10 centres d'ingénierie de produits avancés en Inde, qui sont entièrement équipés pour concevoir et tester l'ensemble du matériel et des logiciels nécessaires au développement d'un produit ou d'une solution complète. Les 5 installations de fabrication de VVDN sont situées à Manesar, Gurgaon, en Inde, qui comprend une usine SMT, une usine de moulage et d'outillage, une usine de moulage sous pression, une usine d'assemblage de produits et des laboratoires de certification de produits. Les installations d'ingénierie et de fabrication de VVDN sont entièrement conformes pour développer et fabriquer des produits de qualité entreprise, grand public, industriel et automobile.

