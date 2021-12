Invitation aux médias - Inauguration du garage municipal de Notre-Dame-du-Mont-Carmel





NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL, QC, le 15 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Les représentantes et les représentants des médias sont invités à l'inauguration du nouveau garage municipal de la municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel qui aura lieu le vendredi 17 décembre 2021. Cet événement se déroulera en présence de la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Mme Marie-Louise Tardif, et du maire de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, M. Luc Dostaler.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse Hugo.Lemay@assnat.qc.ca avant le 17 décembre à 7 h.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Vendredi 17 décembre 2021 Heure : 9 h 30

Arrivée des médias 9 h 15 Lieu : Notre-Dame-du-Mont-Carmel

L'adresse vous sera confirmée lors de votre inscription

Preuve de vaccination contre la COVID-19

Le passeport vaccinal sera exigé pour toutes les personnes souhaitant participer à cet événement, et ce, à partir de l'application Vaxicode ou en format papier ou PDF sur un appareil mobile. À noter que pour tous les formats de la preuve de vaccination, une pièce d'identité avec photo sera demandée.

Avis COVID-19 : Les personnes qui souhaitent assister à la conférence de presse ne doivent présenter aucun symptôme semblable à ceux de la COVID-19 ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif dans les 14 derniers jours. De plus, notez que le port du masque ou du couvre-visage est obligatoire dans les lieux publics fermés ou partiellement couverts. Pour en savoir davantage, consultez Québec.ca/masque.

