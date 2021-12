Le Canada appuie la création d'un conseil consultatif autochtone pour le Plan d'action des PRM





OTTAWA, ON, le 15 déc. 2021 /CNW/ - La crise climatique fait peser une lourde menace sur la viabilité à long terme, la sécurité mondiale et le bien-être économique des populations tout autour du globe. Le Canada doit rapidement réduire les émissions de carbone et combattre les changements climatiques d'une manière qui conviendra aux collectivités de toutes les régions du pays, y compris les communautés autochtones.

C'est pourquoi le gouvernement du Canada aide les communautés autochtones à voir dans quelle mesure les petits réacteurs modulaires (PRM) peuvent produire une énergie non émettrice pour un large éventail d'applications, dont la production d'électricité dans les localités éloignées.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 800 000 $ à la First Nations Power Authority pour la création d'un conseil consultatif autochtone national dans le cadre du Plan d'action canadien des PRM.

Le nouveau conseil consultatif a tenu sa première réunion le lundi 29 novembre. Composé de membres de communautés des Premières Nations, métisses et inuites de la Saskatchewan, du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario, de l'Alberta et des territoires, il permet aux leaders autochtones de s'exprimer de façon concertée au sujet du développement des PRM à l'échelle nationale.

L'initiative est financée par le biais du programme Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification (ERITE) de Ressources naturelles Canada, qui encourage l'inclusion des Autochtones dans la transition énergétique. Le conseil consultatif permettra aux communautés autochtones d'être mieux renseignées sur le rôle que pourraient jouer les PRM dans la prise en charge de grands enjeux énergétiques nationaux et sur les possibilités offertes par les activités de développement et de déploiement.

Le gouvernement du Canada continue de soutenir la participation et le leadership des Autochtones en entretenant des relations significatives avec les communautés des Premières Nations, métisses et inuites en vue d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

« Le leadership des Autochtones sera extrêmement important dans l'édification au Canada d'un avenir sobre en carbone. Le nouveau conseil consultatif autochtone sera très utile pour aider les communautés autochtones à choisir les méthodes de production d'énergie les mieux adaptées à leur situation. »



L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Je suis ravi que nous allions de l'avant avec la création du conseil consultatif autochtone dans le cadre du Plan d'action des petits réacteurs modulaires. Cette initiative a nécessité une somme de travail considérable pendant plusieurs années, c'est donc formidable de la voir enfin démarrer. Ce conseil aidera les peuples autochtones à se préparer à participer à l'économie des PRM de nombreuses façons et permettra d'obtenir une perspective autochtone sur les politiques, programmes et décisions qui toucheront les PRM au fil du déploiement du Plan d'action. »

Guy Lonechild

PDG, First Nations Power Authority

En juin 2021, le programme ERITE a annoncé l'investissement de 964 millions de dollars dans des initiatives visant à créer un secteur de l'énergie plus équitable, plus diversifié et plus inclusif.





Lancé en 2020, le Plan d'action canadien des petits réacteurs modulaires vise à faire progresser, de façon sécuritaire et responsable, la conception et le déploiement des PRM au moyen d'une démarche pancanadienne en partenariat avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, des peuples autochtones, des syndicats, des services publics, l'industrie, les innovateurs, le milieu universitaire et la société civile. Les 117 signataires du Plan d'action ont tous convenu de renforcer la diversité et la représentation dans l'industrie nucléaire et d'explorer les bonnes possibilités de partenariats économiques à long terme avec les communautés autochtones.

