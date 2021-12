Le gouvernement fait la promotion des droits du travail et de meilleures conditions de travail au Mexique





GATINEAU, QC, le 15 déc. 2021 /CNW/ - L'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) , entré en vigueur le 1er juillet 2020, comprend des dispositions progressives et applicables en matière de travail qui aideront à améliorer les conditions de travail dans toute l'Amérique du Nord et assureront un contexte équitable pour les entreprises et les travailleurs canadiens. Dans le cadre de ce travail, le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir la réforme du travail au Mexique en partageant des connaissances et des ressources entre les gouvernements, de même qu'en aidant les travailleurs mexicains à renforcer leurs capacités leur permettant d'exercer leurs droits en matière de travail.

Aujourd'hui, le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., a annoncé un financement de 9,4 millions de dollars en faveur de deux projets axés sur les travailleurs qui vont renforcer et soutenir le mouvement ouvrier au Mexique. Dans le cadre de ces projets, de grandes organisations syndicales canadiennes partageront leur expertise et participeront activement à la réforme du travail au Mexique.

Le premier projet, mis en oeuvre par Unifor, appuiera la création de centres d'action locaux dans six provinces mexicaines, coordonnés par un centre d'action national à Mexico. Ces centres d'action seront d'importants sites de ressources communautaires, offriront de la formation qui tient compte du genre, et des services de défense et de renseignement sur leurs droits à l'intention des travailleurs et des syndicats partout au Mexique afin d'améliorer les conditions de travail dans les industries dépendantes des exportations.

Le deuxième projet sera mis en oeuvre par le Fonds humanitaire des Métallos, au nom du Congrès du travail du Canada, de l'Alliance de la fonction publique du Canada, du Syndicat canadien de la fonction publique, du Syndicat des Métallos, et du Centre international de solidarité ouvrière. Le projet offrira des programmes d'enseignement aux travailleurs, syndiqués ou non, sur la défense des droits du travail. Ainsi, les travailleurs seront mieux outillés pour naviguer dans le nouveau système de justice du travail du Mexique, y compris les conseils de médiation et de conciliation, et le tribunal du travail. En outre, les programmes d'enseignement traiteront de l'égalité entre les genres, la violence contre les travailleurs, et la santé et la sécurité au travail.

Unifor et le Fonds humanitaire des Métallos collaborent étroitement avec bon nombre d'organismes populaires au Mexique pour mener à bien les activités des projets. D'autres propositions de projets seront élaborées bientôt afin de soutenir encore davantage la mise en oeuvre de l'ACEUM.

Le gouvernement du Canada est déterminé à travailler avec ses partenaires afin de créer des environnements de travail qui sont justes, sûrs et équitables dans toute l'Amérique du Nord.

Citations

« Chaque travailleur mérite de travailler dans un environnement sécuritaire et sain où ses droits sont respectés. En partenariat avec le mouvement ouvrier canadien, ces projets permettront de faire avancer les droits des travailleurs au Mexique. »

- Le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr.

« Les fonds réservés à ce projet de renforcement des capacités nous donneront les moyens, à nous et aux organismes mexicains, de fournir aux travailleurs les connaissances et les outils pour exercer leurs droits en matière de travail conformément au programme établi pour la réforme du travail au Mexique. Nous accueillons cette importante et unique occasion de contribuer à l'élargissement de l'espace pour des organisations syndicales démocratiques et les organisations de travailleurs. »

- Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada

« Unifor se montre solidaire avec les travailleurs mexicains contre l'utilisation de mesures de représailles et de l'intimidation par les grandes compagnies et par les syndicats contrôlés par les compagnies pour brimer les droits et diminuer les salaires. Ces nouveaux centres d'action donneront aux travailleurs les moyens de s'y retrouver dans les nouvelles dispositions commerciales et de s'unir pour relever les normes, et ce, sans représailles. »

- Jerry Dias, président national d'Unifor

