Mobileum nommée fournisseur type pour la gestion du risque numérique dans le rapport Gartner ® 2021 intitulé « Emerging Technology Horizon for Information Security »





Le logiciel Business Assurance est essentiel pour protéger les écosystèmes numériques 5G

CUPERTINO, Californie, 15 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Mobileum Inc. (« Mobileum »), fournisseur mondial de premier plan de solutions de gestion des risques, d'analyse des services d'itinérance et de réseau, de sécurité, de test et de surveillance, a le plaisir d'annoncer qu'elle a été citée dans le rapport Gartner 2021 intitulé « Emerging Technology Horizon for Information Security ». Le rapport présente Mobileum comme un fournisseur type pour la gestion des risques numériques (GRN).*

Grâce aux solutions de connectivité 5G de base déjà disponibles, des capacités plus avancées avec le cloud, l'informatique mobile en périphérie, l'IoT, l'intelligence artificielle et la réalité augmentée et virtuelle devraient permettre de libérer tout le potentiel économique de la 5G. Cependant, contrairement aux technologies précédentes où les CSP contrôlaient l'ensemble de la chaîne de valeur, la 5G et l'IoT créeront un écosystème entièrement nouveau, une chaîne de valeur distribuée composée de parties prenantes et de silos d'informations qui nécessitent une nouvelle approche pour surveiller le risque numérique.

« En étant capables de gérer et de corréler les énormes volumes de données attendus des nouveaux services 5G et des appareils IoT, les CSP se trouvent à un point central pour aborder le risque numérique lié à leurs accords de partenariat et leurs écosystèmes B2B2X. Les avantages potentiels que présentent les initiatives de gestion des risques numériques comprennent les gains d'efficacité, de productivité et de revenus, ainsi que le renforcement de l'efficacité des efforts d'atténuation des risques. Le logiciel RAID Business Assurance de Mobileum offre une solution de gestion des risques qui exploite les données en temps réel de l'industrie des télécommunications pour protéger les écosystèmes numériques et les entreprises qui sont soutenus par la 5G », a déclaré Ron Haberman, directeur des produits chez Mobileum.

La solution RAID de Mobileum est une plateforme analytique qui utilise l'ingestion et le traitement de données en temps réel pour améliorer les efforts d'atténuation des risques. Elle comprend l'automatisation des processus, l'automatisation des décisions et la surveillance numérisée, ainsi que des alertes précoces automatisées. Elle est dotée de contrôles et de fonctions de gestion des risques préconçus basés sur des cas d'utilisation liés aux risques numériques, tels qu'un catalogue de gestion intégrée des risques (IRM), afin de permettre des contrôles rigoureux des nombreux modèles de partenariat de l'écosystème 5G que les CSP prendront invariablement en charge.

RAID est hautement évolutif et permet un contrôle continu pour une gestion des risques en temps réel :

· Surveillance des risques liés aux objectifs de qualité de service (SLO) basés sur les accords de connectivité - pour prendre en charge les services B2B2X

· Monétisation de la 5G par les CSP et génération de revenus

· Test, surveillance et contrôle des performances de la chaîne de valeur de l'IoT cellulaire pour l'activation des accords de niveau de service

· Contrôle de l'identité hybride (physique et numérique) pour détecter les cas de vol d'identité et les prises de contrôle de comptes

· Détection des fraudes pour protéger les appareils IoT et les identités

Mobileum a également été reconnu comme fournisseur type pour la sécurité des réseaux 5G dans les rapports Gartner de 2021 intitulés, « Hype Cycletm for Privacy, 2021[1] » et « Hype Cycletm for the Future of CSP Network Infrastructure, 2021 [2]. »

