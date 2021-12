DAZN OBTIENT LES DROITS DE DIFFUSION DE LA LIGA EN ESPAGNE





- DAZN diffusera 175 matchs de la Liga pendant cinq saisons de 2022 à 2027

- Cet accord est une nouvelle étape clé dans la migration de la consommation sportive de la télévision payante linéaire vers l'OTT

- Les matchs de la Liga intègrent la programmation locale de sports de classe mondiale de DAZN, qui comprend notamment la Coupe du Roi, la Premier League, la Formule 1 et le Grand Prix moto

MADRID, 15 décembre 2021 /PRNewswire/ -- DAZN, la principale plateforme mondiale de diffusion sportive, a obtenu les droits de diffusion locale pour 175 matchs de la Liga pour les cinq prochaines saisons. De 2022 à 2027, DAZN diffusera donc en exclusivité* un total de cinq matchs par journée. Cet accord est une excellente nouvelle pour les amateurs de sport en Espagne. La Liga intégrera bientôt la programmation de sports haut de gamme accessible et abordable de DAZN.

DAZN consolide sa position sur le marché espagnol grâce à l'acquisition exclusive de cinq matchs par journée. C'est une récompense importante de l'engagement de DAZN en Espagne depuis son lancement local en mars 2019. Les fans pourront compter sur une offre élargie et avec DAZN ils seront assurés d'une expérience accessible, flexible et moderne, adaptée leurs besoins.

James Rushton, co-président directeur général de DAZN Group, a déclaré : « L'attribution de ces droits de la Liga représente pour nous un investissement local stratégique dans un marché clé, et elle s'inscrit dans la dynamique mondiale que nous enclenchons dans l'ensemble de notre secteur, et qui se poursuit à un rythme soutenu. C'est une nouvelle preuve que nous avons largement dépassé le point de bascule dans la migration des fans de la télévision payante linéaire vers les services de streaming. »

Jacopo Tonoli, directeur commercial de DAZN Group, a déclaré : « Nous sommes ravis d'annoncer cette opération capitale pour DAZN et pour les fans locaux. Cet accord renforce la position de DAZN en tant que première plateforme sportive en Espagne, et met en évidence notre engagement à rendre le sport haut de gamme plus accessible et plus abordable pour un nombre toujours croissant de fans, et à continuer d'améliorer l'expérience des supporters à la fois sur leurs appareils mobiles et dans leur salon. »

En plus de cette offre de la Liga, les amateurs de football pourront profiter de la Coupe du Roi et de quelques-unes des meilleures compétitions de football, comme la Premier League, la ligue des Champions féminine de l'UEFA, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la FA Cup, la Carabao Cup ou la MLS. Mais DAZN ne propose pas que du football. Les utilisateurs en Espagne peuvent également profiter d'une offre multisports complète avec le Grand Prix moto, le Moto2 et le Moto3, la F1, l'Euroleague de basketball Turkish Airlines, Matchroom, GGG et Golden Boy boxing, ainsi que d'une vaste programmation originale de DAZN et d'autres contenus sportifs.

* Chaque journée, l'un des 10 matchs sera diffusé en direct, comme l'exige la réglementation en vigueur.

