JSSI accélère sa stratégie numérique avec l'acquisition de TRAXXALL





Jet Support Services, Inc. (JSSI), le leader indépendant de la gestion de la maintenance et des services financiers pour le secteur de l'aviation commerciale, annonce l'acquisition de TRAXXALL. Créé en 2013, TRAXXALL fournit des solutions SaaS pour le suivi de la maintenance aéronautique et la gestion des inventaires de pièces, ainsi que des logiciels nuagiques pour optimiser les flux de maintenance, réparation et révision (MRR) des avions. Basé à Montréal, Canada, TRAXXALL dispose de bureaux dans le monde entier.

TRAXXALL s'est rapidement imposé comme un acteur de taille sur le marché du suivi de la maintenance. Désigné par le Financial Times comme une des sociétés à plus forte croissance des Amériques, TRAXXALL fournit un logiciel pour aider ses clients à réduire l'indisponibilité des aéronefs, améliorer la précision des données, et avoir une visibilité exhaustive sur les coûts de maintenance, l'inventaire des pièces et les activités MRR.

"JSSI et TRAXXALL ont une histoire commune dans la remise en cause du statu quo et la priorité accordée aux clients", déclare Neil Book, PDG de JSSI. "Ce regroupement d'entreprises représente une opportunité prometteuse en termes de création de valeur pour nos clients et d'accélération exponentielle de la trajectoire de croissance des deux entreprises."

L'équipe internationale de TRAXXALL rejoint la division SaaS en pleine expansion de JSSI, qui comprend la précédente acquisition SierraTrax, sous la supervision d'Ash Reddy, récemment nommé au poste de responsable des opérations chez JSSI.

"Nous sommes très fiers de notre renommée au sein du marché de l'aviation commerciale en tant que partenaire stratégique et conseiller en maintenance pour une flotte solide et variée d'avions aux quatre coins du globe", déclare Reddy. "Alors que nous intégrons TRAXXALL aux produits et données clés de JSSI, nous avons confiance en notre mission renouvelée d'ajouter de la valeur concrète pour les propriétaires, exploitants et sites de maintenance d'avions."

"Je suis terriblement fier du travail accompli par l'équipe Traxxall", déclare Scott Henderson, PDG de TRAXXALL. "Avec l'équipe de JSSI, nous ne saurions avoir de meilleur partenaire à long terme pour notre activité."

"Les valeurs de JSSI s'alignent directement sur les nôtres, ce qui nous permettra de développer et d'optimiser notre portefeuille de produits", explique Mark Steinbeck, président de TRAXXALL. "Avec un accès direct aux données et capacités de JSSI, nous mettrons rapidement à échelle l'activité de suivi de la maintenance au côté de la marque SierraTrax, et nous apporterons des solutions avancées de suivi de maintenance à un ensemble plus large de la communauté de l'aviation commerciale."

En plus de son activité croissante de logiciels de suivi de la maintenance, JSSI fournit des pièces, moteurs et APU à des centaines d'exploitants, pour tous les fabricants et tous les modèles, par l'entremise de son entité JSSI Parts & Leasing, et propose un large éventail d'outils numériques via Conklin & de Decker afin d'aider ses clients à référencer et comparer les options de propriété d'avion à l'aune des données de performance et comparatives les plus précises. Cette décision de développer l'offre de suivi de la maintenance renforce JSSI dans son rôle de source incontournable pour la veille sectorielle de l'aviation commerciale et de soutien à l'intégralité du cycle de vie des aéronefs.

GTCR, une société de capitaux privés de premier plan, est un investisseur majoritaire dans JSSI.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 15 décembre 2021 à 09:15 et diffusé par :