Trois scientifiques remportent un prix de 10?000 $ chacun pour l'organisation de congrès internationaux à Montréal

MONTRÉAL, le 15 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Les noms des récipiendaires du concours Soutien à l'organisation de congrès internationaux du Club des Ambassadeurs du Palais des congrès de Montréal et des Fonds de recherche du Québec (FRQ) ont été dévoilés le 9 décembre dernier dans le cadre du forum d'échange annuel coorganisé par les deux partenaires. Les offres de soutien de 10?000 $ par bourse, qui reconnaissent le travail des chercheuses et des chercheurs s'investissant dans l'organisation de congrès scientifiques, ont été décernées à :

Delphine Collin-Vézina de l'Université McGill

Symposium canadien 2022 sur le trauma chez les enfants et les adolescents

de l'Université McGill Symposium canadien 2022 sur le trauma chez les enfants et les adolescents Sylvain Brousseau de l'Université du Québec en Outaouais (UQO)

Congrès mondial 2023 du Conseil international des infirmières à Montréal

de l'Université du Québec en Outaouais (UQO) Congrès mondial 2023 du Conseil international des infirmières à Montréal Guy Cloutier du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM)

Congrès international IEEE Ultrasonics Symposium

La septième édition de ce rendez-vous intitulé Forum sur la lutte contre la désinformation - parler de science dans l'espace public : facile ? s'est déroulée en format hybride et a ainsi permis de réunir près de 300 personnes de toutes les régions du Québec. Les panélistes invités, issus notamment des secteurs de la recherche et du journalisme scientifique et universitaire, ont partagé leurs expériences et leurs conseils pour bien préparer une présence dans la sphère publique, mais aussi les pistes de solutions pour mieux outiller et soutenir les personnes qui s'engagent ainsi à communiquer de l'information scientifique et à contrer la désinformation.

À l'occasion de la remise de prix, la lauréate et les lauréats ont remercié le Palais des congrès de Montréal et les Fonds de recherche du Québec pour le soutien accordé, soulignant leur fierté d'organiser des événements qui permettront de faire rayonner Montréal à l'international, en plus de générer des retombées intellectuelles et économiques appréciables dans la métropole. Chacun des trois congrès réunira des milliers de participantes et de participants issus des quatre coins du monde.

Citations

« Au nom des FRQ, j'offre mes félicitations aux lauréat-e-s qui sont des modèles pour la communauté scientifique. S'investir dans l'organisation de congrès internationaux est non seulement important pour l'avancement de la recherche, mais aussi pour les retombées sociales positives qu'ils peuvent engendrer. Malgré le contexte difficile de la crise sanitaire, il est important de poursuivre les échanges scientifiques dans le cadre de congrès internationaux, qu'ils soient en mode virtuel ou hybride. »

Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec

«?C'est un honneur de reconnaître des chercheuses et des chercheurs dont les efforts et l'engagement ont permis d'accueillir de grands congrès à Montréal. Aujourd'hui plus que jamais, les membres de la communauté scientifique apparaissent comme de véritables alliés pour relancer l'industrie des congrès, durement frappée par la pandémie. Ils pourront compter sur le Palais des congrès de Montréal pour les accompagner dans l'organisation de leurs futurs événements. »

Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal

À propos du Palais des congrès de Montréal

Détenteur de la plus importante certification de l'industrie, le Palais des congrès de Montréal a pour mission de solliciter et d'accueillir des congrès, des expositions, des conférences, des réunions et d'autres événements. Fort d'une équipe créative qui obtient un taux de satisfaction de la clientèle parmi les plus élevés au monde, il génère d'importantes retombées économiques et intellectuelles pour la métropole et le Québec tout en contribuant au rayonnement international de Montréal, la ville qui accueille le plus d'événements internationaux dans les Amériques. Pour en savoir plus, visitez congresmtl.com.

À propos des Fonds de recherche du Québec

Relevant du ministre de l'Économie et de l'Innovation, les Fonds de recherche du Québec ont pour mission d'assurer le développement stratégique et cohérent de la recherche québécoise et de la soutenir financièrement, d'appuyer la formation des chercheuses et des chercheurs, d'établir les partenariats nécessaires à la réalisation de leur mission et de promouvoir et soutenir la mobilisation des connaissances. Pour en savoir plus, consultez le site Web des Fonds de recherche du Québec.

