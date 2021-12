numares nomme le Dr Gregory Heath comme nouveau membre du conseil de surveillance et soumet un test supplémentaire à la FDA





La société numares AG, leader dans le domaine du diagnostic par RMN, nomme le Dr Gregory Heath comme nouveau membre du conseil de surveillance. Le Dr Heath a derrière lui une longue carrière dans l'industrie du diagnostic et des sciences de la vie, notamment une longue expérience dans le développement et le lancement de diagnostics in vitro (DIV). Il conseillera numares pour la mise sur le marché de tests de diagnostic basés sur des marqueurs multiples et fonctionnant sur la plateforme DIV propriétaire de la société, le système AXINON® , pour lequel la société a demandé deux autorisations 510(k) cette année.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Greg au sein du conseil d'administration », a déclaré le Dr Volker Pfahlert, directeur général de numares. « Alors que nous continuons de cibler notre expansion aux États-Unis, ses connaissances approfondies et son expérience substantielle dans l'industrie américaine du diagnostic contribueront à stimuler notre stratégie de diagnostic et seront inestimables pour numares au moment de lancer des produits DIV ».

Avec sa nominations, le Dr Heath rejoint le conseil de surveillance de numares en tant que deuxième expert américain indépendant, après Mme Kathy Bates des Laboratoires de la Clinique Mayo, qui contribue au conseil de surveillance en tant que première conseillère américaine depuis son élection en 2019.

Il apporte avec lui un bagage d'expérience de plus de 30 ans dans le domaine du diagnostic. En tant qu'ancien directeur général du diagnostic chez Illumina Inc, le Dr Heath était responsable de la création et de la gestion de l'unité commerciale de diagnostic moléculaire, ainsi que de l'établissement d'un laboratoire CLIA et de l'acquisition de laboratoires de service. Avant cela, il occupait le poste de SVP de la Division moléculaire chez Roche Diagnostics, et a exercé de nombreuses fonctions dans les domaines de la stratégie, du marketing et du développement commercial au cours de sa carrière. Il siège actuellement au conseil scientifique d'Everlywell et agit en tant que conseiller stratégique et scientifique pour l'industrie du diagnostic et des sciences de la vie.

Winton Gibbons, président de numares GROUP aux États-Unis et co-CEO de numares AG, a ajouté : « Greg représente un énorme atout au sein de notre conseil de surveillance. Sa grande expérience dans le secteur du diagnostic aidera numares à commercialiser son pipeline de nouveaux tests aux États-Unis. Il s'agit notamment du système AXINON® GFRNMR, un nouveau test multi-marqueurs évaluant la fonction rénale, récemment soumis à l'autorisation de la FDA ».

Au début de l'année, numares a également annoncé qu'elle avait déposé une demande 510(k) auprès de la FDA pour le test LDL-P AXINON® du système AXINON® , une plateforme DIV basée sur la spectroscopie magnétique nucléaire (RMN), combinée à la technologie exclusive de la société, MGS (Magnetic Group Signaling)®). MGS® permet une analyse simultanée et hautement standardisée des métabolites dans des prélèvements humains comme le sang et l'urine. La plateforme est utilisée pour développer et déployer de nouveaux tests de diagnostic dans les laboratoires cliniques, en appliquant le « modèle numares, » qui identifie un ensemble de métabolites, appelés « constellations de biomarqueurs », par le biais d'algorithmes d'apprentissage automatique. Des solutions de diagnostic pour la prévention et le traitement des maladies sont ainsi fournies, notamment pour les affections du rein, du coeur et du foie, ainsi que pour le cancer.

Lors de l'assemblée des actionnaires de numares en décembre 2021, le Dr Heath a été élu membre du conseil de surveillance à compter du 1er janvier 2022.

Vous trouverez de plus amples informations sur le site https://www.numares.com/ et sur nos réseaux sociaux : LinkedIn, Facebook, YouTube et Twitter.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 15 décembre 2021 à 08:20 et diffusé par :