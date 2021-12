La tendance des mises en chantier d'habitations était à la hausse au Canada en novembre





OTTAWA, le 15 déc. 2021 /CNW/ - La tendance des mises en chantier d'habitations se chiffrait à 267 365 en novembre, comparativement à 264 583 le mois précédent, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations.

« La tendance des mises en chantier d'habitations sur six mois a augmenté, d'octobre à novembre. Après avoir diminué au cours des mois précédents, le nombre total de mises en chantier a rebondi, a déclaré Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL. Dans les centres urbains du Canada, le nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitation a légèrement diminué dans le segment des maisons individuelles en novembre, tandis qu'il a fortement augmenté dans celui des logements collectifs, ce qui a entraîné une hausse globale des mises en chantier pour le mois. Cependant, selon la tendance et le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier, le niveau des mises en chantier d'habitations demeure élevé au Canada par rapport aux niveaux historiques. Parmi les marchés de Vancouver, de Toronto et de Montréal, seul celui de Vancouver a connu une baisse du nombre désaisonnalisé annualisé des mises en chantier en novembre. Au contraire, le marché de Toronto a enregistré une hausse importante de ce nombre, le niveau d'activité dans le segment des logements collectifs ayant plus que doublé par rapport au mois précédent. »

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait plus complet de l'état du marché de l'habitation canadien. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Dans l'ensemble des régions du Canada, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations est passé de 238 366 en octobre à 301 279 en novembre, ce qui représente une hausse de 26 %. Dans les centres urbains, ce nombre a augmenté de 29 % pour s'établir à 279 396 en novembre. Il s'est accru de 41 % dans le segment des logements collectifs et s'est établi à 221 153 en novembre. À l'opposé, ce nombre a diminué de 1 % dans le segment des maisons individuelles à la même période et s'est établi à 58 243.

Dans les régions rurales, le nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations est estimé à 21 883.

Les Mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées sur le site Web et le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL, en français et en anglais. Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le onzième jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données de décembre le 18 janvier à 8 h 15 (HE).

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et de l'information aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du Canada.

Données sur les mises en chantier d'habitations dans les centres de 10 000 habitants et plus



Maisons individuelles Tous les autres logements Total







Novembre 2020 Novembre 2021 % Novembre 2020 Novembre 2021 % Novembre 2020 Novembre 2021 % Provinces (centres de 10 000 hab. et plus)

















T.-N.-L.

53 37 -30 27 3 -89 80 40 -50 Î.-P.-É.

33 42 27 57 49 -14 90 91 1 N.-É.

184 165 -10 471 428 -9 655 593 -9 N.-B.

105 76 -28 333 334 0 438 410 -6 Atlantique

375 320 -15 888 814 -8 1 263 1 134 -10 Qc

736 787 7 4 400 4 732 8 5 136 5 519 7 Ont.

2 251 2 277 1 5 358 8 800 64 7 609 11 077 46 Man.

172 214 24 778 249 -68 950 463 -51 Sask.

121 90 -26 153 205 34 274 295 8 Alb.

936 1 080 15 1 278 2 334 83 2 214 3 414 54 Prairies

1 229 1 384 13 2 209 2 788 26 3 438 4 172 21 C.-B.

656 629 -4 3 226 2 374 -26 3 882 3 003 -23 Canada (centres de 10 000 hab. et plus) 5 247 5 397 3 16 081 19 508 21 21 328 24 905 17 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 26 35 35 7 24 243 33 59 79 Barrie

76 95 25 24 118 392 100 213 113 Belleville

44 24 -45 4 9 125 48 33 -31 Brantford

67 147 119 69 224 225 136 371 173 Calgary

353 451 28 599 1 741 191 952 2 192 130 Edmonton

422 444 5 581 528 -9 1 003 972 -3 Grand Sudbury 16 18 13 18 12 -33 34 30 -12 Guelph

24 22 -8 17 18 6 41 40 -2 Halifax

122 63 -48 401 376 -6 523 439 -16 Hamilton

102 41 -60 129 514 298 231 555 140 Kelowna

48 135 181 66 298 352 114 433 280 Kingston

58 45 -22 58 534 ## 116 579 399 Kitchener-Cambridge-Waterloo 96 52 -46 90 218 142 186 270 45 Lethbridge

27 33 22 9 22 144 36 55 53 London

195 151 -23 1 075 130 -88 1 270 281 -78 Moncton

26 16 -38 177 260 47 203 276 36 Montréal

281 256 -9 2 810 2 835 1 3 091 3 091 - Oshawa

98 58 -41 127 124 -2 225 182 -19 Ottawa-Gatineau 366 362 -1 1 130 1 218 8 1 496 1 580 6 Gatineau

58 67 16 349 127 -64 407 194 -52 Ottawa

308 295 -4 781 1 091 40 1 089 1 386 27 Peterborough

47 33 -30 0 0 - 47 33 -30 Québec

67 81 21 371 748 102 438 829 89 Regina

32 22 -31 85 141 66 117 163 39 Saguenay

27 29 7 24 52 117 51 81 59 St. Catharines-Niagara 113 79 -30 89 145 63 202 224 11 Saint John

34 21 -38 66 0 -100 100 21 -79 St. John's

43 31 -28 27 1 -96 70 32 -54 Saskatoon

80 58 -28 62 55 -11 142 113 -20 Sherbrooke

21 35 67 106 194 83 127 229 80 Thunder Bay

18 11 -39 0 4 ## 18 15 -17 Toronto

522 688 32 2 391 5 252 120 2 913 5 940 104 Trois-Rivières

21 26 24 51 114 124 72 140 94 Vancouver

262 224 -15 2 503 1 344 -46 2 765 1 568 -43 Victoria

60 38 -37 171 309 81 231 347 50 Windsor

65 38 -42 167 119 -29 232 157 -32 Winnipeg

134 167 25 540 211 -61 674 378 -44 Total

3 993 4 029 1 14 044 17 892 27 18 037 21 921 22 Données fondées sur les définitions du Recensement de 2016.













Source : Centre d'analyse de marché de la SCHL

















## non calculable / valeur extrême















Données sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)



Maisons individuelles Tous les autres logements Total



Octobre 2021 Novembre 2021 % Octobre 2021 Novembre 2021 % Octobre 2021 Novembre 2021 % Provinces (centres de 10 000 hab. et plus)

















T.-N.-L.

453 342 -25 191 35 -82 644 377 -41 Î.-P.-É.

284 387 36 960 588 -39 1 244 975 -22 N.-É.

4 035 1 797 -55 5 237 5 021 -4 9 272 6 818 -26 N.-B.

932 686 -26 1 964 3 974 102 2 896 4 660 61 Qc

7 965 8 210 3 44 544 50 793 14 52 509 59 003 12 Ont.

21 682 24 313 12 54 774 99 253 81 76 456 123 566 62 Man.

2 416 2 590 7 1 872 2 988 60 4 288 5 578 30 Sask.

1 248 996 -20 1 104 2 460 123 2 352 3 456 47 Alb.

12 503 11 714 -6 21 676 27 587 27 34 179 39 301 15 C.-B.

7 414 7 208 -3 25 030 28 454 14 32 444 35 662 10 Canada (centres de 10 000 hab. et plus) 58 932 58 243 -1 157 352 221 153 41 216 284 279 396 29 Canada (toutes les régions) 74 185 73 301 -1 164 180 227 977 39 238 366 301 279 26 Régions métropolitaines Abbotsford-Mission 299 382 28 528 288 -45 827 670 -19 Barrie

1 186 848 -28 1 428 1 416 -1 2 614 2 264 -13 Belleville

351 277 -21 168 108 -36 519 385 -26 Brantford

227 1 408 ## 60 2 688 ## 287 4 096 ## Calgary

5 774 5 041 -13 9 180 20 892 128 14 954 25 933 73 Edmonton

5 384 5 069 -6 12 000 6 336 -47 17 384 11 405 -34 Grand Sudbury 218 152 -30 72 144 100 290 296 2 Guelph

111 235 112 96 216 125 207 451 118 Halifax

3 301 993 -70 4 896 4 512 -8 8 197 5 505 -33 Hamilton

403 340 -16 612 6 168 ## 1 015 6 508 ## Kelowna

803 1 149 43 348 3 576 ## 1 151 4 725 311 Kingston

414 370 -11 264 6 408 ## 678 6 778 ## Kitchener-Cambridge-Waterloo 596 582 -2 6 660 2 616 -61 7 256 3 198 -56 Lethbridge

245 369 51 264 264 - 509 633 24 London

1 915 1 945 2 984 1 560 59 2 899 3 505 21 Moncton

276 151 -45 1 596 3 120 95 1 872 3 271 75 Montréal

2 556 2 584 1 25 650 33 765 32 28 206 36 349 29 Oshawa

1 035 764 -26 3 240 1 488 -54 4 275 2 252 -47 Ottawa-Gatineau 3 578 3 923 10 14 148 14 616 3 17 726 18 539 5 Gatineau

665 840 26 3 036 1 524 -50 3 701 2 364 -36 Ottawa

2 913 3 083 6 11 112 13 092 18 14 025 16 175 15 Peterborough 117 330 182 0 0 - 117 330 182 Québec

905 946 5 7 032 8 976 28 7 937 9 922 25 Regina

579 286 -51 288 1 692 488 867 1 978 128 Saguenay

244 325 33 240 624 160 484 949 96 St. Catharines-Niagara 561 939 67 2 652 1 740 -34 3 213 2 679 -17 Saint John

297 170 -43 96 0 -100 393 170 -57 St. John's

412 279 -32 180 12 -93 592 291 -51 Saskatoon

636 580 -9 660 660 - 1 296 1 240 -4 Sherbrooke

396 457 15 2 712 2 328 -14 3 108 2 785 -10 Thunder Bay 67 116 73 0 48 ## 67 164 145 Toronto

6 780 8 034 18 25 260 63 024 150 32 040 71 058 122 Trois-Rivières 325 307 -6 768 1 368 78 1 093 1 675 53 Vancouver

3 008 2 811 -7 18 144 16 128 -11 21 152 18 939 -10 Victoria

754 526 -30 3 204 3 708 16 3 958 4 234 7 Windsor

358 441 23 540 1 428 164 898 1 869 108 Winnipeg

2 061 2 210 7 1 644 2 532 54 3 705 4 742 28 Données fondées sur les définitions du Recensement de 2016.













Source : Centre d'analyse de marché de la SCHL















## non calculable / valeur extrême























































SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 15 décembre 2021 à 08:15 et diffusé par :