Biognosys prolonge son accord de commercialisation conjointe avec un leader international des sciences du vivant pour promouvoir la protéomique

Biognosys, un chef de file des solutions et technologies protéomiques de prochaine génération, et Thermo Fisher Scientific, le leader mondial des technologies innovantes, des facilités d'achat et des services pharmaceutiques, annoncent avoir prolongé un accord de commercialisation conjointe afin de fournir aux chercheurs des sciences du vivant une gamme exhaustive de solutions de spectrométrie de masse leur permettant de générer des perspectives approfondies à grande échelle.

L'accord s'appuie sur les capacités complémentaires des deux entreprises dans le domaine de la protéomique basée sur la spectrométrie de masse. Biognosys déploie les instruments Thermo Fisher Scientific dans son site de pointe pour les services de recherche contractuel, tandis que Thermo Fisher Scientific commercialise conjointement le logiciel et les kits Biognosys avec ses instruments et flux de travail Thermo Scientifictm.

Les services Biomarker Discovery de Biognosys pour le développement d'agents pharmaceutiques et diagnostiques intègrent les instruments Orbitraptm et FAIMS Protm de Thermo Scientific à la technologie Hyper Reaction Monitoring (HRMtm) et au logiciel d'analyse à acquisition indépendante des données (AID) Spectronauttm brevetés de Biognosys afin d'offrir une profondeur, une précision quantitative, et une performance sans précédent pour des découvertes objectives. À la fois innovante et optimisée, cette solution vise à compléter le protéome pour quantifier jusqu'à 3 000 des protéines les plus pertinentes dans les fluides biologiques, et plus de 10 000 protéines dans les biopsies tissulaires.

Andreas Huhmer, PhD, directeur principal, Life Sciences Research OMICS Marketing, Thermo Fisher Scientific: "Les solutions Biomarker Discovery de Biognosys optimisent toutes les fonctionnalités innovantes des spectromètres de masse Thermo Scientific Orbitrap pour analyser le protéome avec une profondeur inégalée dans le secteur. Leur approche objective de la découverte, couplée à leurs capacités analytiques dernier cri, ouvrent de nouveaux horizons pour la découverte de biomarqueurs pionniers."

Grâce au prolongement de l'accord de commercialisation conjointe, les laboratoires avec des installations protéomiques internes ont accès à des flux de travail protéomiques basés sur la spectrométrie de masse efficaces, précis et évolutifs alliant les instruments de spectrométrie de masse Thermo Scientific au logiciel et aux kits d'analyse des données protéomiques de Biognosys.

Lukas Reiter, PhD, responsable de la technologie, Biognosys: "Notre accord avec Thermo Fisher Scientific a considérablement contribué à faire avancer Biognosys dans sa mission de fournir aux chercheurs une approche holistique du protéome pour stimuler la découverte et transformer la recherche clinique. Notre gamme de logiciel et kits vient parfaitement compléter les instruments et flux de spectrométrie de masse de Thermo Scientific pour permettre aux chercheurs d'obtenir les meilleurs données et perspectives possibles, quelle que soit l'application protéomique."

La solution logicielle AID de Biognosys, Spectronaut, est compatible avec les instruments Thermo Scientific Orbitrap Exploristm 480 et Thermo Scientifictm Q Exactivetm.

Le logiciel SpectroDivetm de Biognosys pour l'installation de la méthode de spectrométrie de masse automatisée, le traitement du signal, et l'analyse d'expérimentations protéomiques ciblées prend en charge le flux d'acquisition ciblée IS-PRM SureQuant.

Le Kit de peptides de référence PQ500tm de Biognosys peut quantifier plus de 500 protéines dans des échantillons de plasma/sérum humain dans le cadre du flux de travail IS-PRM SureQuant avec le spectromètre de masse Orbitrap Exploristm 480, fournissant ainsi une quantification sensible et précise qui renforce le progrès scientifique et la prise de décision clinique.

Découvrez plus en détail le potentiel du partenariat entre Biognosys et Thermo Fisher Scientific dans la présentation de Lukas Reiter, "Recent Progress in Blood Proteomics" durant le dîner-atelier de Thermo Fisher Scientific à l'ASMS 2021.

Biognosys, leader en protéomique de nouvelle génération, vise à transformer les sciences de la vie en inventant et en développant une technologie et des solutions protéomiques de pointe pour les rendre largement accessibles aux chercheurs en pharmacie et en biotechnologie et aux experts en protéomique. La Société propose un vaste portefeuille de services protéomiques, de logiciels et de kits exclusifs offrant une vue multidimensionnelle en termes d'expression, de fonction et de structure des protéines dans toutes les principales espèces biologiques et tous les types d'échantillons. Les technologies uniques et brevetées de Biognosys utilisent la spectrométrie de masse à haute résolution pour quantifier des milliers de protéines au travers de milliers d'échantillons avec une précision, une ampleur et un débit à la pointe du secteur. À l'aide d'analyses de données avancées, Biognosys traduit les données en informations exploitables par la R&D et la recherche clinique. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site biognosys.com.

