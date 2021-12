B2Broker confirme sa présence européenne avec B2Prime, le fournisseur de services régulé par la CySEC





B2Broker, un fournisseur leader de technologies et de liquidités dans les secteurs des devises/CFD et des monnaies numériques, confirme son expansion internationale en établissant une présence sur le très régulé marché européen des devises/CFD par le biais de B2Prime, une institution financière chypriote agréée et régulée par la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC).

B2Broker a aujourd'hui un intérêt manifeste dans B2Prime après avoir rempli les exigences juridiques requises pour les changements de propriété. Les nouveaux propriétaires de B2Prime sont Arthur Azizov, fondateur du Groupe de sociétés B2Broker, et Evgeniya Mykulyak, cofondatrice du Groupe de sociétés B2Broker. Nick Chrysochos devient PDG de B2Prime. Cette opération confirme l'engagement du groupe à fournir ses services d'investissement à une échelle internationale par le biais d'un fournisseur de liquidités régulé par un des organes de supervision des marchés financiers parmi les plus respectés et reconnus.

À propos de B2Prime

B2Prime est un fournisseur de liquidités multiactif Prime of Prime (PoP) international régulé pour les clients institutionnels et professionnels sur l'ensemble du spectre des marchés financiers. Ses services d'investissement clés comprennent les produits dérivés à effet de levier dans les CFD (devises, métaux, matières premières, actions, indices et cryptomonnaies).

Groupe de sociétés B2Broker

B2Broker est une marque mondiale avec une solide renommée dans la sphère B2B en tant qu'un des fournisseurs les plus prisés de technologies et de liquidités pour les courtiers en devises et cryptos, les plateformes crypto et d'autres entités de services financiers. La société offre un large éventail de services, notamment des liquidités crypto/devises/CFD, des solutions clé en main pour les courtiers crypto/devises, le traitement des paiements crypto (B2BinPay), les solutions génériques MT4/5, B2Core (salle de courtage), B2Trader (moteur de mise en correspondance) et des liquidités sur plus de 800 instruments de courtage couvrant l'intégralité du spectre d'actifs.

Basé à Moscou, B2Broker a plusieurs années d'expérience opérationnelle, avec dix bureaux dans huit pays en Russie, en Europe, en Asie et dans la région MENA. Un total de sept licences exclusives, notamment FCA, AEMI et Central Bank of Russia, permettent à B2Broker de répondre aux attentes de ses clients dans 50 pays, offrant une distribution de liquidités sur le marché des devises et une panoplie d'autres services sur les secteurs des devises, des cryptos et des valeurs mobilières. La société détient un vaste portefeuille de clients internationaux de premier rang dans les services financiers, et projette de renforcer sa représentation et sa visibilité à l'échelle mondiale.

Ce que l'annonce signifie pour les clients

CySEC est un régulateur financier chypriote qui fournit un cadre de travail auquel les sociétés de services financiers sous licence du pays sont obligées de se soumettre. En tant que courtier régulé par la CySEC, B2Prime doit adhérer aux normes réglementaires les plus rigoureuses, y compris les exigences d'adéquation des fonds propres, la ségrégation des fonds des clients et la transparence des opérations commerciales.

Les clients résidant dans l'UE, au Royaume-Uni et plusieurs autres juridictions tierces peuvent désormais être intégrés dans le cadre des normes européennes MiFID II. B2Broker peut donc élargir sa présence dans l'Union européenne et fournir à sa clientèle l'opportunité de bénéficier de l'intégralité de son offre de produits et services par l'entremise d'une licence européenne de courtage de services financiers, tout en se positionnant en vue d'une croissance internationale accélérée.

Arthur Azizov, PDG du Groupe de sociétés B2Broker: "Nous sommes ravis que B2Prime a obtenu l'approbation de la CySEC. Cette licence nous donne la portée nécessaire pour fournir des liquidités de niveau institutionnel à des clients dans plus de 30 pays. En parallèle, nos clients pourront profiter d'un niveau accru de protection, avec la tranquillité d'esprit que procure le soutien d'un chef de file mondial des technologies et des liquidités. Nous anticipons que l'autorisation de la CySEC nous aidera à nous imposer en tant qu'une des organisations les plus solides et fiables offrant un espace de courtage intuitif et convivial".

Evgeniya Mykulyak, propriétaire et directrice exécutive de B2Prime, et cofondatrice du Groupe B2Broker: "Ma vision est de faire de B2Prime une des sociétés de services financiers la plus solide et fiable dans l'écosystème Forex, reposant sur l'excellence en matière de prestation de services. Je me réjouis à l'idée d'explorer les très nombreuses opportunités qui s'offrent à nous en Europe, et d'accueillir de nouveaux acteurs du marché au sein de notre clientèle. Nos efforts porteront sur le lancement de nouvelles plateformes de courtage en vue du déploiement continu de nos services de liquidité Prime of Prime. Nous construisons déjà un solide réseau de fourniture de liquidités sur le marché européen, et avons établi des relations avec les principaux courtiers. Nous projetons en outre de devenir membre de plusieurs plateformes pour faire de B2Prime un acteur incontournable de l'industrie des services financiers".

Nick Chrysochos, PDG de B2Prime CEO: "Avec l'expérience approfondie et le bilan éprouvé d'Artur Azizov dans l'espace des devises et des cryptos, et avec le savoir-faire sectoriel et la vision détaillée d'Evgeniya Mykulyak pour la société, nous serons en mesure de proposer une technologie de pointe permettant à nos clients de négocier avec toute l'assurance de savoir que leurs activités de courtage seront gérées par une société de renom qui adhère aux normes réglementaires les plus strictes de la CySEC".

Le mot de la fin

BPrime a déjà ouvert ses portes à de nouveaux clients et connecte les courtiers aux plateformes OneZero, MT5 et PrimeXM pour leur offrir l'opportunité de négocier sur 115 paires de devises, dont 22 paires crypto/CFD, métaux au comptant, indices et énergies au comptant.

La dernière acquisition de licence s'inscrit dans la stratégie globale de B2Broker d'avoir une présence dans toutes les principales juridictions, dans l'optique de devenir un fournisseur international de liquidités. Le lancement d'opérations commerciales en Chypre témoigne du succès renouvelé et de la croissance soutenue de l'entreprise, qui continuera à fournir des services d'exception en termes de liquidités et de courtage.

