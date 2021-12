La Banque Nationale annonce que Manon Brouillette quittera le conseil d'administration de la Banque à la suite de sa nomination à titre de vice-présidente exécutive et chef de la direction de la division consommateur de Verizon





MONTRÉAL, le 15 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La Banque Nationale annonce aujourd'hui que Manon Brouillette quittera le conseil d'administration de la Banque le 1er janvier 2022 à la suite de sa nomination à titre de vice-présidente exécutive et chef de la direction de la division consommateur de Verizon.

« Au nom de la Banque Nationale et du conseil d'administration, j'aimerais féliciter Manon Brouillette pour ses nouvelles responsabilités au sein de l'une des plus grandes entreprises de télécommunications au monde. Je tiens à la remercier pour son engagement et sa contribution parmi nous au cours des deux dernières années », a affirmé Jean Houde, président du conseil d'administration.

« Grâce à ses compétences dans le domaine des technologies et de l'offre de services numériques, à son leadership, de même qu'à ses connaissances approfondies en matière d'expérience client, Manon a contribué à la performance de notre organisation. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans son nouveau rôle chez Verizon », a ajouté Jean Houde.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 356 milliards de dollars au 31 octobre 2021, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 26 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

