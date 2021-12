L'ÉTS et la Factry - Une alliance inédite et prometteuse d'innovation et de créativité





MONTRÉAL, le 15 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Après plusieurs années de collaborations ponctuelles fructueuses, l'École de technologie supérieure (ÉTS) et l'École de créativité la Factry font un pas de plus et allient leurs forces, leurs savoirs et leur volonté pour développer une relève innovante, créative et engagée. L'ÉTS, comptant quelque 11 000 étudiantes et étudiants et des partenariats divers auprès de 5 000 entreprises, ainsi que la Factry, l'École des sciences de la créativité accueillant 2 000 professionnels annuellement, constatent plus que jamais l'intérêt soutenu des entreprises pour des profils qui se démarquent et qui répondent de manière créative aux défis d'un monde en pleine mutation.

Grâce à cette alliance, l'ÉTS et la Factry se donnent les moyens d'aller plus loin pour développer une relève innovante, créative et engagée. Cette annonce met de l'avant l'audace et l'avant-gardisme dans le monde de l'enseignement pour lesquels l'ÉTS est reconnue. Cette association novatrice s'annonce prometteuse vu la grande expérience que la Factry a acquise auprès des jeunes et du monde des affaires dans les dernières années au niveau du développement des compétences transversales en créativité.

« Nous sommes heureux d'officialiser une alliance inédite et audacieuse. Ce rapprochement correspond à nos valeurs et à notre mission de créer une relève forte et engagée pour repenser, inventer et développer des solutions déterminantes pour le futur. Nous pourrons ainsi former des talents plus créatifs en vue de trouver des solutions aux défis sociétaires, lesquelles entraîneront un mieux-être collectif. Nous souhaitons faire une place de choix à la Factry dans l'écosystème de l'ÉTS afin qu'elle puisse intensifier son rayonnement auprès des jeunes du Québec », affirme Annie Bouthillette, directrice des relations institutionnelles à l'ÉTS.

« Un tel partenariat est une opportunité que nous devions saisir pour aller encore plus loin dans le développement des capacités créatives des jeunes dans un marché du travail exigeant et en pleine transformation », mentionne Marie Amiot, PDG de la Factry. « Notre approche multidisciplinaire permet d'accueillir des jeunes provenant de tous les secteurs, une zone franche où se retrouvent les esprits créatifs, peu importe leur métier et peu importe leur origine. Notre vision est de faire de la Factry un centre d'excellence en développement de compétences créatives et ce rêve ambitieux ne pouvait se réaliser sans un allier comme l'ÉTS, qui comprend depuis nos débuts la valeur ajoutée qu'apporte la créativité au domaine des sciences et technologies. »

Une vision pour la communauté étudiante de demain

Étant situées dans le même quadrilatère, les deux organisations sont stratégiquement positionnées pour faire vibrer Griffintown. Dans les prochains mois, les partenaires souhaitent accroître les occasions de collaboration pour déployer des projets d'envergure, entre autres avec les clubs étudiants de l'ÉTS. « Savoir que nous pouvons compter sur le soutien et les connaissances d'une organisation qui met la créativité au centre de sa mission est très stimulant pour l'accroissement de nos compétences et le développement de nos projets technologiques », expose Alexandre Plouffe, capitaine du club étudiant Omer, un sous-marin à propulsion humaine.

À propos de l'ÉTS

L'ÉTS rassemble le quart de tous les étudiants de baccalauréat en génie au Québec, ce qui la classe au premier rang des établissements universitaires qui offrent cette formation de premier cycle. Au Canada, elle se situe parmi les cinq plus grandes écoles ou facultés de génie.

À propos de la Factry

Depuis 2016, la Factry développe les compétences créatives des professionnels et de la relève. Établi dans le Quartier de l'innovation à Montréal, ce campus international se distingue par son approche transdisciplinaire, sa méthode d'enseignement innovante et ses liens avec les industries créatives et le monde des affaires. Chaque année, l'école forme un bassin d'esprits créatifs dans tous les secteurs d'activités, composé de plus de 2 000 professionnels, dirigeants d'entreprises et jeunes de la relève.

SOURCE École de technologie supérieure

Communiqué envoyé le 15 décembre 2021 à 08:00 et diffusé par :