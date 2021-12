Maxon annonce un accord pour acquérir les actifs de Pixologic, le créateur de ZBrush





Maxon, développeur d'outils créatifs performants pour les artistes, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif en vue d'acquérir les actifs de Pixologic, le créateur de Zbrush, le logiciel de peinture et de sculpture primé aux Academy Awards. L'acquisition, qui devrait être clôturée au cours du quatrième trimestre 2021, est soumise à l'approbation réglementaire et aux conditions de clôture habituelles. Tant que la transaction n'est pas clôturée, chaque société continuera de fonctionner de façon indépendante. Après la clôture, Ofer Alon, fondateur et PDG de Pixologic, et son équipe rejoindront Maxon. De plus amples renseignements sur la transaction seront communiqués après la clôture.

« ZBrush est une solution de peinture et de sculpture 3D à la pointe de l'industrie pour les entreprises et les artistes les plus respectés au monde. En combinant nos outils et collaborateurs de niveau mondial, nous espérons ravir les créateurs avec un ensemble d'outils puissant et sans cesse croissant répondant à leurs besoins », a déclaré David McGavran, PDG de Maxon.

« Cela fait plus de deux décennies que je me passionne pour ZBrush. Je ne pourrais pas imaginer meilleur foyer pour l'avenir de ZBrush et de sa communauté. Je me réjouis à l'idée de collaborer avec l'équipe de développement innovante de Maxon pour révolutionner un peu plus ZBrush pendant encore de nombreuses années », a affirmé Ofer Alon, fondateur et visionnaire de Pixologic. « Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour les artistes d'ajouter ZBrush à leur arsenal créatif. »

ZBrush est utilisé par des studios de cinéma, développeurs de jeux, concepteurs, annonceurs, illustrateurs et scientifiques respectés du monde entier. Les meilleurs créateurs de l'industrie ont utilisé ZBrush dans pratiquement toutes les grandes franchises comme Dune, Star Wars, Avatar, l'Univers de Marvel, le Trône de fer et Le Seigneur des anneaux/Le Hobbit. Sa polyvalence en ont également fait une partie intégrante de films d'animation comme La Reine des neiges, Raiponce, Zootopie, Vaiana: La Légende du bout du monde, Raya et le Dernier Dragon et Encanto. ZBrush a aussi été beaucoup utilisé dans des jeux triple A comme Fortnite ainsi que les franchises God of War, Uncharted, Assassin's Creed, Far Cry et The Division. Et, ensemble, Maxon et Pixologic créent les outils qui enrichissent le métavers et le rendent beau.

