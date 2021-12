La Banque Scotia s'associe à Intuit pour simplifier l'échange de données pour ses clients au Canada





TORONTO, le 15 déc. 2021 /CNW/ - La Banque Scotia annonce un partenariat avec Intuit, la plateforme technologique mondiale qui commercialise TurboImpôt, QuickBooks, Mint, Credit Karma et Mailchimp, pour offrir à nos clients canadiens la possibilité de transmettre leurs renseignements bancaires de manière sûre et en toute simplicité. Les clients communs de la Banque Scotia et d'Intuit, incluant ceux de QuickBooks, Mint et TurboImpôt, auront un meilleur contrôle de leurs données financières, gagneront du temps grâce à l'expérience numérique améliorée et profiteront d'une protection accrue de leurs renseignements.

« Nos clients cherchent à simplifier leurs processus d'affaires et nous nous engageons à leur proposer les outils numériques dont ils ont besoin pour pouvoir se concentrer sur l'exploitation de leur entreprise de manière harmonieuse et optimisée, a déclaré Jason Charlebois, premier vice-président des Services aux petites entreprises, Banque Scotia. Ce partenariat avec Intuit pose les bases d'une collaboration qui accélérera la mise en oeuvre d'expériences numériques de premier plan pour nos clients communs. »

Au moyen d'API (interface de programmation d'applications), la Banque Scotia transmettra en toute sécurité les données financières de ses clients (après avoir obtenu leur consentement) vers les produits d'Intuit, ce qui simplifiera les processus et améliorera l'expérience client. Cette fonctionnalité évolutive pose les premiers jalons d'améliorations futures des services numériques pour les particuliers et les entreprises.

« Nous nous efforçons de toujours aider les particuliers et les petites entreprises à surmonter leurs plus grands défis financiers. Notre objectif est de faire gagner du temps aux gens en allégeant leur fardeau administratif pour qu'ils puissent se concentrer sur ce qui compte le plus, a dit Rajneesh Gupta, vice-président mondial, Partenariats stratégiques, Intuit. Nous sommes ravis de nous associer à la Banque Scotia pour mettre en oeuvre une technologie fondée sur des API qui permettra à nos clients communs de gérer leurs données financières plus facilement. »

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2021, l'effectif de la Banque Scotia comptait quelque 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

À propos d'Intuit

Intuit est une plateforme technologique mondiale qui aide les particuliers et les petites entreprises à surmonter leurs plus importants défis financiers. Servant plus de 100 millions de clients dans le monde avec TurboImpôt, QuickBooks, Mint, Credit Karma et Mailchimp, nous croyons que tous devraient avoir la chance de prospérer et nous nous engageons à trouver de nouvelles façons novatrices de leur permettre d'y parvenir. Visitez notre site pour obtenir les dernières nouvelles à propos d'Intuit, de nos produits et services, et suivez-nous sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Communiqué envoyé le 15 décembre 2021 à 07:00 et diffusé par :