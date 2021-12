/R A P P E L -- Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le mercredi 15 décembre 2021/

16 h 45

Le premier ministre fera une annonce sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants en compagnie de la première ministre des Territoires du Nord-Ouest, Caroline Cochrane, de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, du ministre des Affaires du Nord, Dan Vandal, et du député des Territoires du Nord-Ouest, Michael McLeod. Le ministre de l'Éducation, de la Culture et de l'Emploi des Territoires du Nord-Ouest, R.J. Simpson, participera virtuellement à l'annonce. Un point de presse suivra.