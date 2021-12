Contrecoups et réinitialisations : Le Rapport des perspectives pour 2022 de Mackenzie prévoit des défis dans un contexte de reprise économique





L'inflation pourrait passer à un niveau de base supérieur sans toutefois devenir incontrôlée .

Les banques centrales pourraient agir avec modération pour éviter de faire dérailler une reprise post-pandémique fragile .

La Chine pourrait emprunter une trajectoire de croissance stable et durable dont les investisseurs et le monde bénéficieront.

TORONTO, le 15 déc. 2021 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a publié aujourd'hui ses perspectives économiques pour l'an prochain dans son rapport des perspectives pour 2022. Le rapport présente aux conseillers et aux investisseurs les observations des experts de Mackenzie au sujet des tendances qui façonnent les économies et les marchés canadien et mondiaux.

Les professionnels en placement de la société s'attendent à une série de contrecoups par suite des bouleversements soutenus de la plupart des systèmes économiques mondiaux alors qu'une grande partie du monde se remet du pire de la pandémie de COVID-19. Le facteur déterminant pour l'année 2022 et au-delà sera la réaction des marchés boursiers à ces contrecoups.

« Bien que peu de personnes s'attendaient à ce que la pandémie persiste, nous savions que la reprise économique ne se produirait pas du jour au lendemain et, à l'aube de 2022, cela reste vrai, a déclaré Brent Joyce, stratège en placements, Placements Mackenzie. Bien que l'avenir ne soit pas nécessairement tout à fait rose, il y a des raisons d'être optimistes. Au pays, nous avons une opinion favorable à l'égard des actions canadiennes et prévoyons des rendements des capitaux propres robustes pour les actionnaires par l'intermédiaire de dividendes et de rachats d'actions, particulièrement de la part des banques et des sociétés d'énergie canadiennes. »

Dans ses Perspectives pour 2022, Mackenzie relève trois éléments qui, selon ses prévisions, seront essentiels pour une reprise économique l'an prochain :

Une réinitialisation de l'inflation et non une révolution

Après une décennie d'inflation inférieure à deux pour cent, Mackenzie prévoit qu'elle passera à un niveau supérieur, sans toutefois devenir incontrôlée. Il s'agit là d'un facteur important pour toutes les catégories d'actifs car l'inflation peut avoir un impact sur chacune d'entre elles, en fonction de la source, de la nature et de l'environnement de croissance. Le rapport mentionne que, dans le contexte actuel, les forces de l'offre et de la demande jouent toutes deux un rôle, et les données continuent d'être fortement déformées par la pandémie.

« Notre point de vue à propos de l'inflation est que nous connaissons une réinitialisation à un nouveau niveau de base, a remarqué M. Joyce. Les forces déflationnistes mondiales, les gains de productivité et l'atténuation des facteurs transitoires à moyen terme devraient empêcher l'inflation d'augmenter de façon incontrôlée. Mais bien sûr, il faut tenir compte des banques centrales. »

Banques centrales : une approche mesurée

À l'aube de 2022, les banques centrales mondiales sont dans une position délicate car l'inflation persiste. Selon le rapport, toute réaction excessive ou insuffisante risque de faire dérailler une période de relance déjà fragile. D'ordinaire, les banques centrales réagiraient à une hausse de l'inflation en augmentant les taux d'intérêt. Néanmoins, les analystes de Mackenzie comprennent que des considérations particulières s'appliquent au contexte actuel : une hausse des taux d'intérêt trop rapide ou trop prononcée pourrait mener à une récession et, étant donné que l'économie mondiale est accablée par une dette massive, toute augmentation des taux d'intérêt ferait grimper les coûts d'emprunt de cette dette.

« À notre avis, les banques centrales iront de l'avant avec prudence pour ce qui est de la politique de taux d'intérêt, ce qui leur donnera la marge de manoeuvre nécessaire pour supprimer les mesures de relance et les politiques monétaires accommodantes de manière progressive et ordonnée. Cela dit, la nécessité de relever les taux depuis leur plancher sera source d'incertitude pour les actions et les obligations », a précisé M. Joyce.

Chine : une croissance de qualité plutôt qu'une quantité de croissance

La Chine reste un moteur clé de la croissance mondiale. Malgré l'inquiétude des investisseurs au sujet des changements de politique en Chine qui pourraient sembler nuire au libre marché, Mackenzie est d'avis que les décideurs du pays savent que leur économie ne peut croître sans un secteur privé dynamique, lequel représente 60 pour cent de son PIB et 80 pour cent des emplois.

« Il est évident qu'après des décennies de ce que Mackenzie caractérise d'attitude de croissance à tout prix, la Chine recherche une trajectoire de croissance stable et durable qui, selon nous, sera favorable aux investisseurs et au monde entier », conclut M. Joyce.

Pour en savoir plus sur Placements Mackenzie et ses perspectives pour 2022, rendez-vous à l'adresse https://www.mackenzieinvestments.com/content/dam/mackenzie/en/mutual-funds/mi-blue-book-outlook-fr.pdf

