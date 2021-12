Le bilan de fin d'année de CanaDon dévoile des tendances positives malgré les graves difficultés auxquelles sont confrontés les organismes de bienfaisance





TORONTO, 15 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- CanaDon , la plus importante plateforme consacrée aux dons et à la collecte de fonds en ligne au pays a rendu public aujourd'hui son bilan de fin d'année qui souligne comment les Canadiens se sont mobilisés pour venir en aide aux organismes de bienfaisance en 2021. En date du 30 novembre 2021, le montant total des dons versés par l'entremise de CanaDon se montait à 304 M$. Cela représente une augmentation de 6,9 % d'année en année ? une baisse toutefois importante par rapport à la formidable croissance des dons en ligne qui a été observée pendant la première année de la pandémie (augmentation de 116 % d'une année à l'autre), mais qui reste en dessous du taux de croissance de 21 % d'avant la pandémie en 2019. Cette baisse de croissance des dons en ligne se manifeste à un moment où la demande de services des organismes de bienfaisance augmente et où 42 %* d'entre eux ne sont pas en mesure de répondre au niveau actuel des demandes.



Malgré ces défis, CanaDon a observé cinq tendances positives en matière de bienfaisance cette année :

Davantage de Canadiens ont fait plusieurs dons : Le nombre de donateurs faisant au moins deux dons sur CanaDon.org a augmenté de 87,2 % par rapport à l'année dernière.

Le nombre de donateurs faisant au moins deux dons sur CanaDon.org a augmenté de 87,2 % par rapport à l'année dernière. Les dons mensuels sont en augmentation : Le nombre de Canadiens ayant établi un plan de versement mensuel a augmenté de 23,6 %. Les dons mensuels représentent maintenant 10,3 % des dons totaux.

Le nombre de Canadiens ayant établi un plan de versement mensuel a augmenté de 23,6 %. Les dons mensuels représentent maintenant 10,3 % des dons totaux. Plus de donateurs tirent profit des avantages fiscaux supplémentaires associés aux dons de titres : Les dons de valeurs mobilières, notamment d'actions, d'obligations et de fonds communs de placement ont augmenté de 52 % et ont permis de recueillir 99 % de dons supplémentaires par rapport à l'année dernière. Cela représente 7,3 % du total des dons.

Les dons de valeurs mobilières, notamment d'actions, d'obligations et de fonds communs de placement ont augmenté de 52 % et ont permis de recueillir 99 % de dons supplémentaires par rapport à l'année dernière. Cela représente 7,3 % du total des dons. Émergence de donateurs plus jeunes : Des 12 % de Canadiens qui ont augmenté les sommes versées aux organismes de bienfaisance pendant la pandémie, 17 % sont plus jeunes (18-34 ans) : plus que n'importe quelle autre tranche d'âge.

Des qui ont augmenté les sommes versées aux organismes de bienfaisance pendant la pandémie, 17 % sont plus jeunes (18-34 ans) : plus que n'importe quelle autre tranche d'âge. Les organismes de bienfaisance et les donateurs ont fait preuve d'une grande résilience : Les organismes de bienfaisance ont lancé de nouvelles stratégies de collecte de fonds virtuelles ainsi que des stratégies hybrides en 2021, et cela pour remplacer les événements en personne... et les Canadiens ont répondu favorablement. Les événements avec billets d'admission ont augmenté de 49 %, tandis que les revenus provenant des marches, des courses et des autres collectes de fonds caritatives ont quant à eux augmenté de 52 %.



« À un moment où les organismes de bienfaisance affrontent une demande sans précédent de services, nous relançons notre appel aux Canadiens pour qu'ils donnent ce qu'ils peuvent à un organisme de bienfaisance ou à une cause qui leur tient à coeur, a expliqué Marina Glogovac, présidente et cheffe de la direction de CanaDon. Cette année, la plupart des organismes de bienfaisance canadiens affrontent des défis opérationnels à cause des baisses de revenus importantes et d'une demande accrue de services. Malgré l'émergence de plusieurs tendances positives et encourageantes en matière de dons de bienfaisance cette année, les organismes de bienfaisance ? et nos communautés ? dépendent de la générosité des donateurs canadiens. »

Vous trouverez plus d'observations sur ces tendances ici .

En plus de verser un don en ligne, les Canadiens peuvent soutenir les organismes de bienfaisance de plusieurs autres manières au moyen de CanaDon . Ils peuvent :

Acheter des cartes-cadeaux de bienfaisance . Ces cadeaux permettent non seulement de donner en retour, mais ils sensibilisent également les enfants aux dons de bienfaisance.

. Ces cadeaux permettent non seulement de donner en retour, mais ils sensibilisent également les enfants aux dons de bienfaisance. Se fixer un objectif annuel de bienfaisance, souscrire à un programme de dons mensuels d'une cause qui leur est chère, faire le suivi de leur performance de bienfaisance et obtenir leur reçu d'impôt au moyen d'un compte CanaDon.

Soutenir plusieurs organismes de bienfaisance en faisant un don unique à un Fonds pour une cause par l'entremise de S'unir pour changer .

par l'entremise de . Créer une collecte de fonds au nom d'un organisme de bienfaisance pour saluer l'atteinte d'une étape marquante , ou célébrer un événement spécial.

Ces observations concernant les dons de bienfaisance depuis le début de l'année sont faites tandis que CanaDon atteint une étape cruciale : au cours de ses 21 ans d'histoire, 2 milliards de dollars de dons en ligne ont en effet été traités.

Au sujet de CanaDon

CanaDon est une fondation caritative dont la mission est d'accroître les dons au Canada grâce à la technologie. CanaDon.org est un guichet unique, sécuritaire et de confiance, pour faire des dons ou des collectes de fonds, ou pour s'informer au sujet de n'importe quel organisme de bienfaisance canadien. CanaDon développe aussi une technologie abordable pour la collecte de fonds, en plus de fournir une formation et une éducation gratuites afin que, quelle que soit leur taille, tous les organismes de bienfaisance puissent augmenter leur impact et réussir à l'ère numérique. CanaDon est aussi à l'origine de sunirpourchanger.com , un nouveau site Web où les Canadiens peuvent soutenir, apprendre et se mobiliser pour un large éventail de causes. Plus de 3,2 millions de Canadiens ont donné plus de 1,9 milliard de dollars aux organismes de bienfaisance via CanaDon, depuis son lancement en l'an 2000. Pour plus d'information, visitez CanaDon.org ou rejoignez CanaDon sur Twitter , Facebook , Instagram and LinkedIn .

