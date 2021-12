Elle entrera en fonction le 1er janvier prochain : Geneviève Desautels succèdera à Hubert Sacy à la direction générale d'Éduc'alcool





MONTRÉAL, le 15 déc. 2021 /CNW Telbec/ - C'est Geneviève Desautels qui succédera à Hubert Sacy à la direction générale d'Éduc'alcool le 1er janvier prochain. L'annonce en a été faite aujourd'hui par le président du conseil d'administration de l'organisme, Richard Gagnon.

Geneviève Desautels, MBA, CRHA, MCC, a d'abord oeuvré 16 ans en ressources humaines au sein de PME et de grandes organisation privées et publiques. En 2010, elle a débuté sa pratique professionnelle en tant que coach et consultante en développement des compétences.

Jusqu'à récemment, elle était présidente-directrice générale et présidente du conseil d'administration d'Intelligence illuxi, une entreprise en technologie de l'éducation qu'elle a fondée en 2013 et d'Amplio Stratégies, une firme-conseil spécialisée en transformation organisationnelle qu'elle a cofondée en 2016.

En parallèle, Geneviève Desautels a été chargée d'enseignement à HEC-Montréal au cours des 19 dernières années en plus de collaborer à diverses publications du monde des affaires et avec différents médias.

Elle est également l'autrice des ouvrages Oser le monde en soi : Choisir d'être et agir en leader authentique (2012) et Déclic : 4 étapes simples pour passer de la conscience à l'action (2016) en plus d'avoir écrit l'introduction du livre Femmes de tête (2019).

« Nous accueillons Geneviève Desautels dans sa nouvelle mission avec enthousiasme. Le conseil d'administration est persuadé qu'elle saura prendre la relève et diriger Éduc'alcool dans la nouvelle ère de son développement. Nul doute que ses capacités de gestionnaire, ses talents de pédagogue et son leadership rassembleur contribueront à aider notre organisme à faire face aux défis de l'avenir », a déclaré Richard Gagnon.

Pour sa part, Geneviève Desautels s'est dite privilégiée de pouvoir apporter sa contribution à un organisme crédible dont les différents programmes et les nombreuses campagnes d'information, de sensibilisation et d'éducation ont eu un impact majeur auprès des Québécois depuis plus de 30 ans. « C'est à la fois avec beaucoup d'humilité et une grande motivation que je me joins à l'équipe d'Éduc'alcool et que je prends en charge le mandat qui m'est confié. Nous sommes à une époque d'importants changements sociaux qui rendent sa mission plus pertinente que jamais », a-t-elle conclu.

