SWIFT franchit des étapes stratégiques importantes permettant d'effectuer des transactions instantanées et sans accrocs, et ouvre la voie pour leur adoption mondiale en 2022





Un an après avoir fait part de sa vision audacieuse consistant à permettre d'effectuer des transactions instantanées et sans accrocs d'un compte vers un autre, partout dans le monde, SWIFT a aujourd'hui souligné avoir réalisé des progrès majeurs pour atteindre cette vision en 2021. SWIFT a tenu de nombreuses promesses, notamment en transformant la rapidité et la transparence des paiements de faible valeur, en supprimant les principales frictions grâce à la validation immédiate des paiements, et en fournissant des outils pour que les banques bénéficient rapidement de données riches dans un environnement multi-formats. SWIFT s'est également fortement engagée dans des essais d'intégration des monnaies numériques des banques centrales (MNBC) et des nouveaux actifs numériques dans les flux transfrontaliers, ainsi que dans des démonstrations de faisabilité prouvant l'interconnexion en temps réel des systèmes d'information de gestion (SIG).

Les innovations que SWIFT a mises sur le marché cette année sont essentielles à son agenda stratégique visant à appuyer la transformation de l'industrie mondiale. L'adoption est en cours et s'accélère en 2022 et au-delà. L'industrie peut adopter immédiatement les services disponibles suivants :

Paiements interfrontaliers rapide, abordables, de faible valeur. SWIFT Go, lancé en juillet, améliore grandement l'expérience des consommateurs et des petites entreprises qui envoient des paiements transfrontaliers de faible valeur. Ce système permet aux banques de fournir à leurs clients finaux une expérience de paiement rapide, prévisible et hautement sécurisée, fournissant une visibilité immédiate des délais de traitement et des coûts. Il gagne rapidement du terrain, plus de 120 institutions financières internationales de premier plan l'ayant adopté.

SWIFT Go, lancé en juillet, améliore grandement l'expérience des consommateurs et des petites entreprises qui envoient des paiements transfrontaliers de faible valeur. Ce système permet aux banques de fournir à leurs clients finaux une expérience de paiement rapide, prévisible et hautement sécurisée, fournissant une visibilité immédiate des délais de traitement et des coûts. Il gagne rapidement du terrain, plus de 120 institutions financières internationales de premier plan l'ayant adopté. Paiements sans accrocs avec moins de blocages. La pré-validation des paiements élimine l'une des principales causes pour lesquelles les paiements internationaux sont arrêtés ou retardés, à savoir, l'inexactitude des informations concernant le destinataire.Ce service permet aux banques de vérifier les données du compte du bénéficiaire avant d'envoyer un paiement et de repérer les erreurs typographiques ou les numéros de compte transposés.

La pré-validation des paiements élimine l'une des principales causes pour lesquelles les paiements internationaux sont arrêtés ou retardés, à savoir, l'inexactitude des informations concernant le destinataire.Ce service permet aux banques de vérifier les données du compte du bénéficiaire avant d'envoyer un paiement et de repérer les erreurs typographiques ou les numéros de compte transposés. Services améliorés pour les clients finaux grâce aux données riches. En novembre, SWIFT a lancé un nouveau service de traduction en cours de flux qui facilitera la migration, l'année prochaine, de la norme MT vers la norme ISO 20022 La traduction en cours de flux est essentielle pour permettre une transition fluide vers la norme des données riches, tout en permettant à l'industrie de continuer d'utiliser en souplesse ses systèmes existants et en fournissant aux institutions financières l'opportunité d'adopter la nouvelle norme à leur propre rythme par le biais de la phase de transition définie pour l'industrie qui s'étend jusqu'en novembre 2025.

Ces développements s'appuient sur la forte dynamique de SWIFT, qui est en bonne voie pour connaître une nouvelle année de croissance du trafic à deux chiffres et qui a réalisé en novembre un chiffre record de 50,3 millions de messages échangés sur son réseau, en un seul jour. Aujourd'hui, grâce à SWIFT gpi et au travail de la communauté SWIFT au cours des dernières années pour réviser la rapidité et la prédictibilité des paiements transfrontaliers, la vaste majorité des instructions concernant ces paiements sont exécutées en secondes, près de la moitié d'entre eux étant crédités en faveur des bénéficiaires finaux en cinq (5) minutes et près des deux tiers en 30 minutes une fois les vérifications de conformité achevées.La plupart des paiements restants atteignent les destinataires le même jour.

En termes d'innovation plus vaste, en 2021, SWIFT a traité en priorité les aspects suivants :

MNBC. SWIFT effectue de nombreux essais pour voir comment sa plateforme en évolution pourrait interagir avec l'utilisation transfrontalière des monnaies numériques des banques centrales (MNBC) et s'applique à prouver que l'interopérabilité entre les différents systèmes de paiements sera la clé de la réussite.

SWIFT effectue de nombreux essais pour voir comment sa plateforme en évolution pourrait interagir avec l'utilisation transfrontalière des monnaies numériques des banques centrales (MNBC) et s'applique à prouver que l'interopérabilité entre les différents systèmes de paiements sera la clé de la réussite. Interconnexion des infrastructures de marché . Stimuler les paiements transfrontaliers instantanés est fonction de l'interconnexion des infrastructures de marché et des institutions financières en temps réel propice à l'exécution de transactions plus rapides et plus souples dans le monde entier. En Octobre, SWIFT a annoncé avoir effectué une démonstration de faisabilité avec EBA Clearing et The Clearing House (TCH), qui a prouvé la faisabilité des règlements synchronisés parmi les systèmes de paiement instantanés existants avec la rapidité et l'agilité qui répondent aux cibles CPMI (Committee on Payments and Market Infrastructures ? Comité sur les paiements et les infrastructures de marché) de Bank for International Settlements.

. Stimuler les paiements transfrontaliers instantanés est fonction de l'interconnexion des infrastructures de marché et des institutions financières en temps réel propice à l'exécution de transactions plus rapides et plus souples dans le monde entier. En Octobre, SWIFT a annoncé avoir effectué une démonstration de faisabilité avec EBA Clearing et The Clearing House (TCH), qui a prouvé la faisabilité des règlements synchronisés parmi les systèmes de paiement instantanés existants avec la rapidité et l'agilité qui répondent aux cibles CPMI (Committee on Payments and Market Infrastructures ? Comité sur les paiements et les infrastructures de marché) de Bank for International Settlements. Innovation agile. SWIFT renforce son travail visant à piloter le changement de l'industrie et, dans le cadre de cette focalisation, a effectué de nombreux Innovation Sprints en 2022 pour explorer rapidement les domaines qui accaparent l'esprit des clients.À titre d'exemple, dans le cadre de son équipe Innovation, SWIFT explore des domaines tels que l'apprentissage basé sur l'intelligence artificielle (IA)/machine en ayant pour but de développer de nouvelles fonctionnalités de service.

Accélérer la transformation : Vision 2022

Pour 2022, SWIFT a des plans ambitieux destinés à accélérer l'adoption de ses nouveaux services parmi la communauté financière mondiale, SWIFT Go fournissant l'infrastructure sous-jacente des paiements transfrontaliers mondiaux à faible valeur.Et la nouvelle itération du service de pré-validation des paiements, qui sera commercialisée au cours du premier semestre 2022, sera propulsée par une analyse prédictive sophistiquée pour renforcer davantage la couverture et l¹exactitude.

SWIFT commencera également à introduire une plateforme améliorée qui lui permettra d'étendre ses capacités au-delà de la messagerie.La plateforme fournira une gestion des transactions de bout en bout, en orchestrant les interactions entre les institutions financières et autres participants pour minimiser la friction, optimiser la rapidité, et garantir transparence et prédictibilité.La plateforme déverrouillera de nouvelles expériences pour les clients finaux grâce à un règlement plus rapide, de meilleurs services en matière de données de bout en bout et de valeur ajoutée, permettant une expérience réellement instantanée et sans friction dans l'ensemble du réseau SWIFT qui connecte quatre (4) milliards de comptes dans plus de 200 pays. L'année 2022 sera le point de départ, avec un trafic qui devrait s'accroître sur la nouvelle plateforme en 2023 et au-delà.

SWIFT bénéficie du soutien de toute la communauté financière pour la transformation qu'elle pilote.

David Kretz, Directeur mondial de la Stratégie et des Paiements, Services mondiaux de transaction, Bank of America, a déclaré : « Cette année passée, SWIFT a contribué à ouvrir la voie vers la transformation des paiements transfrontaliers en 2022. Plus particulièrement, la migration vers ISO 20022 renforcera la qualité des données dans les messages des paiements. Cela permettra d'assurer un traitement plus cohérent parmi les chambres de compensation mondiales, et améliorer l¹efficacité et les informations à la fois pour les utilisateurs commerciaux et les utilisateurs des institutions financières. »

Fan Yaosheng, Directeur général du Département de la compensation, Bank of China, a indiqué : « Le lancement, en 2020, de la nouvelle stratégie de SWIFT a été un moment historique pour les paiements internationaux et nous sommes heureux de voir que des progrès ont rapidement été réalisés et en collaboration étroite avec l'ensemble de la communauté financière. La stratégie de SWIFT promet de donner libre cours à une myriade de nouvelles opportunités pour l'industrie, et nous nous réjouissons de pouvoir faire bénéficier nos propres clients de ces avantages. »

Mike Bellacosa, Directeur mondial des Paiements et des Services de transaction, Bank of New York Mellon, a fait remarquer : « Nous savons que nos clients prioritisent la sécurité, l'expérience client et la rentabilité lors des mouvements d'argent transfrontaliers. Les initiatives que SWIFT a lancées cette année passée nous permettent de fournir un meilleur service à nos clients, et nous nous attendons à bénéficier d¹autres améliorations tandis que la stratégie continue de prendre forme. »

Pierre Fersztand, Directeur mondial de la Gestion de trésorerie, des Échanges commerciaux et des Paiements, BNP Paribas, a souligné : « Avec l'adoption en cours de la norme ISO 20022 dans les banques et les infrastructures de marché et l'évolution de la plateforme SWIFT, la communauté SWIFT lance les bases qui accélèreront l'innovation dans le domaine des paiements transfrontaliers, au cours des années à venir. Les entreprises sont des acteurs essentiels de cet itinéraire et chez BNPP, nous contactons nos clients pour les aider à établir leur feuille de route sur plusieurs années.Nous continuons d'encourager SWIFT à fournir un espace collaboratif pour l'industrie, où, ensemble, nous pouvons développer des paiements transfrontaliers sans frictions, rapides, conformes, et riches en données. »

Amit Agarwal, Co-directeur du Trésor et des Solutions commerciales, Paiements et Comptes clients de Citi, a mis en évidence : « Citi soutient fortement le rôle que remplit SWIFT en tant que pilote de l'innovation concernant le développement d'un modèle interactif pour les infrastructures de marché plus largement reproduisible, et la création de normes pour étendre les systèmes de paiements instantanés aux échanges transfrontaliers. Ce travail a orienté plus clairement la communauté vers une expérience utilisateur final nettement meilleure, 24/7, et instantanée.Par ailleurs, ce modèle de paiements rationnalisé a le potentiel de renforcer l'accès, les progrès économiques et le soutien aux flux croissants du commerce en ligne et du marché. »

Ole Matthiessen, Directeur général, Directeur mondial de la Gestion de trésorerie, Deutsche Bank , s'est exprimé comme suit : « Nous nous réjouissons du lancement récent des services de vérification des comptes des bénéficiaires (beneficiary account verification, BAV), qui apporte un complément idéal à la propre stratégie client de Deutsche Bank. Nous nous félicitons de poursuivre notre partenariat et notre collaboration avec SWIFT et la communauté de l'espace BAV qui, au final, bénéficient à nos clients à la fois commerciaux et institutionnels en augmentant l'efficacité des paiements transfrontaliers tout en limitant la fraude et le traitement d'exception. »

Tom Halpin, Directeur mondial de la Gestion des produits de paiement, HSBC, a insisté : L'envergure du réseau SWIFT est vitale pour stimuler le changement de l'industrie qui permet d'effectuer des paiements transfrontaliers sans friction et habilite notre communauté pour qu'elle puisse s'adapter rapidement aux besoins changeants des clients.Pour HSBC, SWIFT est un partenaire et collaborateur essentiel, qui est tout autant que nous déterminé à stimuler l¹innovation qui aide nos clients à effectuer rapidement leurs transactions commerciales. »

Umar Farooq, Directeur mondial des Paiements des institutions financières et PDG d'Onyx by J.P. Morgan, a mis en relief : « Nous sommes très satisfaits de voir que SWIFT se concentre sur la transformation de l'infrastructure sous-jacente des mouvements d'argent mondiaux, en s'alignant sur les attentes de l'industrie financière en matière d'innovation et de numérisation continues. »

Philip Panaino, Directeur mondial de la Gestion de trésorerie, Standard Chartered, a ajouté : « Depuis que leur nouvelle stratégie a été annoncée, nous travaillons en parallèle avec SWIFT afin de co-créer la vision de l'avenir des paiements pour notre industrie. Les Innovation Sprints réalisés cette année sont cruciaux, et nous nous réjouissons à l'idée de travailler davantage avec SWIFT pour innover dans les domaines qui intéressent le plus nos clients. »

Paul Camp, Directeur de la Gestion de trésorerie mondiale, Wells Fargo, a avancé : « Nous apprécions le fait que plusieurs nouveaux services et améliorations de SWIFT voient le jour cette année. Nous chérissons le dialogue ouvert avec SWIFT, ainsi que sa détermination pour comprendre les priorités mondiales des transactions bancaires de Wells Fargo. »

À propos de SWIFT

SWIFT est une coopérative mondiale détenue par ses membres et le leader mondial des services de messagerie financière sécurisée.Nous offrons à notre communauté une plateforme de messagerie et des normes de communication, ainsi que des produits et des services facilitant l'accès et l'intégration, l'identification, l'analyse et la conformité réglementaire.

Notre plateforme de messagerie, nos produits et nos services connectent plus de 11 000 organismes bancaires, établissements financiers, infrastructures de marché et clients commerciaux dans plus de 200 pays et juridictions. Même si SWIFT ne détient pas de fonds ni ne gère de comptes au nom de clients, nous permettons à notre communauté mondiale d'utilisateurs de communiquer en toute sécurité, en échangeant des messages financiers standardisés de manière fiable. Nous contribuons ainsi à garantir les flux financiers mondiaux et locaux, ainsi que la bonne marche des échanges commerciaux à l'échelle de la planète.

En tant que prestataire de confiance, nous cherchons sans relâche à atteindre l'excellence opérationnelle ; nous accompagnons notre communauté dans la lutte contre les cybermenaces, et nous cherchons constamment des moyens pour minimiser les coûts, réduire les risques et éliminer les inefficiences opérationnelles. Nos produits et services permettent de répondre aux besoins de notre communauté en matière d'accès aux informations et d'intégration de celles-ci, d'intelligence économique, de données de référence et de besoins de conformité contre la criminalité financière.SWIFT rassemble également la communauté financière (au niveau mondial, régional et local) afin d'élaborer les pratiques du marché, de définir des normes et de débattre de questions ou de préoccupations d'intérêt mutuel.

Basée en Belgique, SWIFT met en oeuvre une gouvernance et une supervision qui renforcent le caractère neutre et international de sa structure de coopérative. Grâce à son réseau d'implantations à travers le monde, SWIFT assure une présence active dans tous les grands centres financiers.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 15 décembre 2021 à 04:50 et diffusé par :