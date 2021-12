Certification du module Fibocom FG360-NA par T-Mobile: un atout inégalé pour les solutions de connectivité haut débit FWA





Fibocom (Stock Code: 300638), un chef de file mondial des solutions sans fil IdO (internet des objets) et des modules de communication sans fil, annonce que son module 5G, le FG360-NA, vient d'être certifié par T-Mobile. Le module est dorénavant homologué pour fournir des services de connexion sans fil dans le cadre du réseau 5G national de T-Mobile, contribuant ainsi au déploiement d'applications 5G comme la FWA (Fixed Wireless Access) sur le marché américain.

"Nous sommes fiers de voir notre module 5G FG360-NA certifié par T-Mobile. Le module peut être désormais pleinement déployé sur le marché américain de l'IdO. Fibocom continuera à soutenir la transformation numérique du secteur avec sa technologie 5G de pointe", déclare Gene Santana, VP, service de certification des opérateurs internationaux, Fibocom.

Conçu à partir de la première puce 5G SOC au monde personnalisée pour la FWA CPE, MediaTek T750, le module FG360-NA de Fibocom prend en charge la bande 5G NR Sub-6 jusqu'à 4,67 Go/s en descendant et 1,25 Go/s en montant (valeurs théoriques), permettant ainsi une expérience à la vitesse 5G. Doté de la puce MediaTek T750, le module FG360-NA assure un niveau élevé d'intégration et une excellente performance couvrant la principale bande de fréquences et ENDC (avec NA et EAU Skus). Prenant en charge les architectures de réseau autonome 5G (SA) et non autonome (NSA), le module est également rétrocompatible avec les normes de réseau LTE/WCDMA, ce qui contribue à réduire la complexité des investissements dans la phase initiale de la construction 5G.

Doté d'un quadricoeur intégré, une CPU ARM Cortex-A55 de 2GHz, le module FG360-NA de Fibocom prend en charge la 5G Sub-6GHz 2CC CA (Carrier Aggregation) jusqu'à 200 MHz de fréquence pour améliorer l'utilisation des ressources spectrales et garantir une couverture 5G élargie. Le module FG360-NA permet aux dispositifs finaux de tirer pleinement parti de la connectivité haut débit 5G + Wi-Fi 6, comme les configurations Wi-Fi 6 AX1800, AX3600 (Mainstream), AX4200 et AX6000. Le module prend également en charge GNSS, y compris GPS, GLONASS, Beidou, Galileo et QZSS.

Le module 5G FG360-NA de Fibocom dispose d'une riche extension d'interfaces, comprenant 2,5Go/s SGMII, USB 3.1/3.0/2.0, PCIe 3.0, GPIO, I2S, UIM, et bien d'autres. Pour l'heure, la série FG360 de Fibocom est certifiée FCC/CE/PTCRB, et les échantillons commerciaux du module FG360 sont prêts pour une production de masse.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter:

Ressources

À propos de Fibocom

Fibocom est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions et de modules de communication sans fil dans le secteur de l'IdO, mais aussi le premier fournisseur de modules sans fil coté en bourse (code mnémonique: 300638) en Chine. Nous fournissons des solutions de communication sans fil pour l'IdO de bout en bout aux opérateurs de télécommunications, aux fabricants d'équipements IdO et aux intégrateurs de systèmes IdO. Avec plus de deux décennies d'engagement dans la M2M et les technologies de communication pour l'IdO, et forts d'un vaste savoir-faire, nous sommes capables de développer, de façon indépendante, des modules de communication sans fil haute performance, notamment dans les domaines suivants: 5G, LTE/LTE-A, NB-IoT/LTE-M, Android Smart, Automobile, WCDMA/HSPA(+), GSM/GPRS, Wifi et GNSS. En plus des solutions de communication fiables, pratiques, sûres et intelligentes pour l'IdO pour pratiquement toutes les industries verticales, nous visons également à personnaliser les meilleurs modules et solutions pour l'IdO afin de répondre à vos besoins spécifiques.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 15 décembre 2021 à 04:30 et diffusé par :