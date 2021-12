Altasciences a été choisie par Respira Technologies, Inc. comme partenaire de fabrication de produits médicamenteux pour le premier traitement nicotinique de substitution inhalé au monde





Le site de fabrication pharmaceutique sous contrat d'Altasciences de Philadelphie, en Pennsylvanie, a été choisi par Respira Technologies, Inc. pour fabriquer des produits pharmaceutiques exclusifs pour le premier traitement de sevrage tabagique inhalé au monde. Ce traitement utilise RespiRxtm, un nébuliseur à mailles vibrant doté d'une cartouche jetable sans entretien qui réduit et élimine potentiellement le risque de mauvaise utilisation par les patients et de non-conformité.

Suite à une réunion préparatoire pour la demande IND de « nouveau médicament de recherche », couronnée de succès, qui a eu lieu le 18 novembre, Respira prévoit de soumettre sa demande IND en 2022 dans le cadre de la voie réglementaire 505(b)(2).

Respira prévoit par ailleurs de créer une approche « plateforme » élargie pour la distribution d'ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA), tirant profit des capacités multi-médicaments de son système exclusif de distribution de médicaments issus de la plateforme. À ce jour, 91 IPA potentiels ont été identifiés.

« Notre équipe choisit les meilleurs partenaires dans leur catégorie et la collaboration avec Altasciences a été une excellente expérience dans l'ensemble. Altasciences joue un rôle important pour faire avancer l'ambition de Respira d'obtenir l'autorisation de la FDA pour un potentiel produit pharmaceutique révolutionnaire et, grâce à cet environnement collaboratif, nous pouvons changer le monde du développement de médicaments. Altasciences est souple, flexible et rapide, tout en fournissant l'expertise reconnue et les capacités nécessaires pour la fabrication de produits médicamenteux pharmaceutiques conformément aux bonnes pratiques de fabrication actuelles. Nous sommes reconnaissants de sa réaction rapide, de sa créativité et de sa capacité à prendre en compte les besoins de startups agiles comme Respira », a déclaré Mario Danek, fondateur et PDG de Respira Technologies, Inc.

Altasciences met à profit sa grande expertise de la formulation, du développement et de la fabrication, ainsi que ses processus flexibles et ses importants investissements dans des technologies de pointe, pour accompagner ses clients dans le cadre de leurs études et de leurs exigences en matière de fabrication commerciale.

« Nous sommes ravis de nous associer avec Respira Technologies, Inc. dans le cadre de cette technologie nouvelle et prometteuse. Notre équipe a vraiment apprécié cette occasion de travailler avec une organisation de calibre international, qui prend rapidement des décisions clés pour garantir que nous respectons des délais accélérés », a affirmé Ben Reed, vice-président exécutif des opérations chez Altasciences.

À propos d'Altasciences

Altasciences est une organisation de recherche contractuelle avant-gardiste de taille moyenne qui offre aux sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques une approche souple et éprouvée pour les études précliniques et de pharmacologie clinique, notamment pour la formulation, la production et les services analytiques. Depuis plus de 25 ans, Altasciences s'associe à des sponsors pour faciliter la prise de décisions éclairées, plus rapides et plus complètes en matière de développement précoce de médicaments. Les solutions intégrées et complètes d'Altasciences comprennent des tests de sécurité précliniques, la pharmacologie clinique et la démonstration de faisabilité, la bioanalyse, la gestion de programme, la rédaction médicale, les biostatistiques, le suivi clinique et la gestion des données, tous personnalisables en fonction des exigences spécifiques des sponsors. Altasciences aide les sponsors à accélérer la fourniture de médicaments plus efficaces aux personnes qui en ont besoin.

