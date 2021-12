HAI ROBOTICS pose un jalon avec HAIPORT pour son efficacité à exécuter les commandes





HAI ROBOTICS, un chef de file mondial des systèmes de robotique autonome de manutention de caisses (ACR) pour une gestion optimale de l'entreposage, a posé un jalon pour sa solution de poste de travail fonctionnant via HAIPORT - qui compte plus de 100 exemplaires en service à travers le globe depuis le lancement de ce produit il y a un an. La solution a permis d'améliorer sensiblement l'efficacité de l'exécution des commandes pour ses clients sous pression, à qui on demandait de moderniser leurs entrepôts pour garantir une capacité supérieure de traitement.

HAIPORT est une machine automatisée de chargement et de déchargement pouvant être connectée aux robots autonomes de manutention de caisses et aux postes de convoyeurs de HAI ROBOTICS.

Dans un poste de travail fonctionnant via HAIPORT, plusieurs charges de bacs ou de cartons sont déchargés des robots HAIPICK sur le chargeur HAIPORT, pour être ensuite transférés sur les courroies de transport où ils seront triés selon la commande et placés sur le déchargeur HAIPORT. Ils sont ensuite récupérés par des robots pour le prochain cycle de traitement des commandes.

La collaboration entre les robots HAIPICK, HAIPORT et la courroie de transport permet de traiter chaque caisse en une seule fois - de l'arrivée à la sortie. La solution présente des avantages évidents, car elle accroît la capacité de traitement de l'entrepôt.

En traitant simultanément les opérations de chargement et de déchargement des caisses des deux côtés du déchargeur, un poste de travail unique peut traiter jusqu'à 900 caisses par heure, dépassant de loin la capacité de traitement manuelle. Il fonctionne 16 fois plus rapidement que le transport du robot vers la courroie de transport.

La vitesse - chargement de quatre à huit caisses en 3 secondes et leur déchargement en 5 secondes - garantit une capacité supérieure de traitement de celles-ci. L'efficacité d'un robot unique peut atteindre une amélioration de 30% en comparaison avec un chargement/ déchargement manuel.

Conçu pour assurer une interaction directe entre le robot HAIPICK et la courroie de transport, le poste de travail fonctionnant via HAIPORT garantit des vitesses de chargement et de déchargement supérieures, tout en réduisant l'intervention humaine, et en accroissant l'efficacité de la manutention manuelle jusqu'à trois fois. L'utilisation du poste de travail peut permettre de soulager le personnel de l'entrepôt de tâches manuelles fastidieuses, leur donnant ainsi l'occasion de vaquer à d'autres tâches plus importantes.

Equipé de la plateforme logicielle et de la technologie multi-détecteurs de HAI ROBOTICS de surveillance des mouvements d'un robot, le poste de travail est en mesure de juger précisément si un lot de marchandises donné doit être transporté vers un poste de travail. Sa conception modulaire offre également une évolutivité et une flexibilité d'automatisation de l'entrepôt. Il peut être personnalisé et adapté pour différentes utilisations, en fonction des exigences du consommateur. En conséquence, le déploiement de ce type de poste de travail en entrepôt aboutit à une réduction de 30% du nombre des robots.

Le poste de travail fonctionnant via HAIPORT a obtenu la certification CE et ETL conformément aux normes de sécurité des marchés européen et américain, respectivement. Ces homologations témoignent également du fait que HAI ROBOTICS met en oeuvre des normes strictes de qualité pour ses produits, tout au long de sa chaîne d'approvisionnement, dans la conception et la fabrication des produits.

Jeff Zheng, directeur de la R&D chez HAI ROBOTICS, a déclaré: "Ce type de poste de travail HAIPORT offre une solution novatrice d'automatisation de l'entreposage. Il fournit également un nouveau mode d'interaction homme-machine. Il contribue non seulement à accroître l'efficacité opérationnelle, mais également à réduire les coûts tout en offrant un meilleur RSI. Nous nous engageons à fournir une valeur ajoutée à nos clients et à garantir que leurs investissements soient rentables."

Grâce à sa flexibilité, le poste de travail fonctionnant via HAIPORT est adapté à des scénarios de stockage d'envergure utilisant des caisses de petite et moyenne taille, telles les matières premières, l'industrie des petits appareils électroniques, des vêtements, la médecine, la vente au détail et de la logistique tierce (3PL). Ces activités possèdent un nombre élevé de numéros de référence et requièrent une efficacité élevée d'exécution de commandes aux heures de pointe, en raison de la montée en flèche de la demande via le commerce électronique.

À propos de HAI ROBOTICS

HAI ROBOTICS, un pionnier des systèmes de robotique autonome de manutention (ACR), s'engage à fournir des solutions d'automatisation d'entrepôt efficaces, intelligentes, flexibles et personnalisées grâce à la technologie robotique et aux algorithmes d'intelligence artificielle. Il vise à créer de la valeur pour chaque usine et entrepôt logistique.

Le système HAIPICK ACR, développé indépendamment en 2015, est le premier du genre au monde.

Fondée en 2016 avec son siège à Shenzhen, en Chine, HAI ROBOTICS a créé cinq filiales à Hong Kong SAR, au Japon, à Singapour, aux États-Unis et aux Pays-Bas, au service de clients de plus de 30 pays et régions. Elle compte aujourd'hui plus de 1 200 employés, dont plus de 50 % sont des ingénieurs. La société a acquis plus de 600 brevets internationaux pour des propriétés intellectuelles fondamentales impliquant le positionnement, le contrôle des robots et la gestion des entrepôts. Lors des derniers cycles de financement C et D en 2021, la société a levé plus de 200 millions USD au total.

