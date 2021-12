sanaFactur - un acteur innovant du secteur du soin des plaies - lance un nouveau complément alimentaire pour favoriser la régénération des tissus

Un an après avoir fait part de sa vision audacieuse consistant à permettre d'effectuer des transactions instantanées et sans accrocs d'un compte vers un autre, partout dans le monde, SWIFT a aujourd'hui souligné avoir réalisé des progrès majeurs pour...

La prochaine conférence « Fuels of the Future » (Les carburants du futur), qui se tiendra en ligne du 24 au 28 janvier 2022, est l'événement clé mondial sur les discussions actuelles et l'agenda futur de la transition énergétique et de la mobilité. ...