Jabra et UMA fournissent des solutions technologiques intégrées de salle de réunion qui visent à transformer le milieu de travail





Jabra et UMA ont conclu un accord de partenariat visant à fournir des solutions novatrices de visio-conférence et de salle de réunion, permettant aux appareils Jabra d'être gérés en toute transparence à partir d'un lieu unique sur le tableau de bord UMA, via une analyse en temps réel. Grâce aux caméras intelligentes de visio-conférence PanaCast de Jabra, les utilisateurs peuvent gérer et contrôler les taux d'occupation des salles de réunion à partir d'un ordinateur de bureau, d'un smartphone ou du panneau d'affichage d'une salle de réunion, et ainsi optimiser l'utilisation de l'espace de bureau.

Le champ de vision unique de Jabra PanaCast et PanaCast 50, à 180 degrés, couvre l'ensemble de la salle et génère des données anonymes relatives à son taux d'occupation. Une fois intégrées aux informations en temps réel qui alimentent le tableau d'affichage UMA, elles offrent ainsi des aperçus et des analyses. UMA met immédiatement à disposition, pour réservation, une salle de réunion en cas de non-présentation des participants. Les salles de réunion peuvent également être réservées automatiquement, tout simplement en y entrant.

En raison du passage à un mode de travail hybride, les entreprises revoient actuellement leurs investissements dans le domaine des technologies et de l'utilisation de l'espace de bureaux. UMA permet aux utilisateurs de gérer l'utilisation des salles de réunion et des bureaux, ainsi que la gestion des appareils audio-visuels - tout ceci, depuis un panneau de verre unique. Les organisations sont désormais en mesure d'optimiser leurs installations et leurs infrastructures technologiques pour créer un milieu de travail efficace et sûr, conforme aux directives hivernales en matière de Covid.

La proposition de valeur combinée d'UMA et de Jabra permet aux clients de réaliser un retour amélioré sur leurs investissements technologiques via la veille économique et des mécanismes très simples de soutien et de conservation de leur technologie de salle de réunion. Les utilisateurs peuvent vérifier le statut du dispositif Jabra, diagnostiquer et résoudre les problèmes à distance, et envoyer les mises à niveau logicielles.

Nigel Dunn, directeur général pour la zone EMEA Nord chez Jabra, affirme: "Nous sommes ravis de nous associer à UMA pour fournir une nouvelle norme de solutions de salle de réunion, dans un cadre professionnel hybride. Les aperçus et analyses de Jabra PanaCast, alimentés par les données, offrent une vision en temps réel de la façon dont le milieu de travail est utilisé, permettant aux entreprises d'améliorer l'efficacité et d'optimiser leurs investissements immobiliers. Il est désormais temps de commencer à réfléchir à des bureaux évolutifs et à porter au niveau supérieur la conférence et la salle de réunion."

Nathan Rogers, responsable de Canal chez UMA, affirme: "Je suis impatient de poursuivre ce partenariat solide instauré avec Jabra. L'intégration d'UMA et de Jabra fournira aux entreprises des éclairages significatifs et fera en sorte qu'elles comprennent comment sont utilisés leurs investissements immobiliers. UMA offre une expérience utilisateur simplifiée qui permet de réserver des espaces de réunion. Une fois associée avec Jabra PanaCast, l'entreprise dispose de données d'analyse améliorées. L'expérience audio et la technologie intelligente de communications unifiées de Jabra, fonctionnant de concert avec notre logiciel de milieu de travail, offriront aux utilisateurs un avantage qui change la donne."

"Travailler en partenariat avec nos fournisseurs mutuels au Royaume-Uni et en Europe signifie que le revendeur et les clients intégrateurs bénéficieront d'une approche cohérente," a-t-il ajouté.

Le Jabra PanaCast est appuyé aujourd'hui par la plateforme UMA. PanaCast 50 devrait suivre début 2022.

Pour en savoir plus, veuillez consulter: https://www.jabra.co.uk/Business/for-your-platform/uma

À propos de Jabra

Jabra est l'une des principales marques mondiales de solutions audio, vidéo et de collaboration, conçues pour responsabiliser les consommateurs et les entreprises. Fièrement membre du groupe GN, nous nous engageons à permettre aux gens d'entendre plus, d'en faire plus et d'être plus qu'ils ne l'auraient jamais cru possible. L'excellence de l'ingénierie Jabra ouvre la voie, s'appuyant sur 150 ans de travail de pionnier au sein du groupe GN.

Cela nous permet de créer des outils intégrés pour les centres de contact, les bureaux et la collaboration qui aident les professionnels à travailler de manière plus productive depuis n'importe où ; et de véritables écouteurs et écouteurs sans fil qui permettent aux consommateurs de mieux profiter des appels, de la musique et des médias. Le groupe GN, fondé en 1869, est présent dans 100 pays et offre innovation, fiabilité et facilité d'utilisation. GN emploie 6 500 personnes et a déclaré en 2020 un chiffre d'affaires annuel de 13,4 milliards DKK. La marque Jabra représente environ 8,7 milliards DKK et emploie 1 900 personnes. GN rend la vie plus agréable et figure sur la liste du Nasdaq de Copenhague. www.jabra.com

À propos d'UMA

UMA est une plate-forme innovante de logiciel en tant que service (SaaS) sur le lieu de travail, qui connecte l'Internet des objets, l'audio, la vidéo et la technologie de collaboration et numérise l'environnement de travail.

Animé par la passion d'améliorer les expériences des utilisateurs de la technologie sur le lieu de travail, UMA permet de réserver et de gérer les ressources et d'optimiser l'espace et les conditions environnementales, en s'adaptant aux besoins changeants de la main-d'oeuvre.

UMA a été fondée à Halifax, dans le Yorkshire, au Royaume-Uni, et propose des solutions aux entreprises et aux PME de tous les secteurs d'activité à travers le monde.

Pour en savoir plus et bénéficier d'un essai gratuit avec UMA, veuillez consulter www.askuma.ai

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 15 décembre 2021 à 02:20 et diffusé par :