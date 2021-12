Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - December 14, 2021





TORONTO, le 14 déc. 2021 /CNW/ -

Mardi 14/12/2021

Gros lot de LOTTO MAX estimé à 65 millions $

LottoMax MAIN Draw

03, 21, 22, 26, 28, 44 & 49 No comp. 34

MAXMILLION:



01, 14, 25, 26, 34, 39 & 49

02, 03, 09, 10, 23, 37 & 40

03, 05, 19, 28, 33, 39 & 40

04, 05, 19, 26, 31, 42 & 45

04, 06, 14, 23, 28, 29 & 45

05, 09, 14, 21, 30, 32 & 41

12, 16, 22, 23, 30, 38 & 49

16, 25, 29, 33, 38, 43 & 46

