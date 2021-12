Google Canada s'engage à verser 600 000 $ pour former des chercheurs d'emploi autochtones vers de nouvelles carrières en technologie





Le soutien comprend une subvention Google.org au programme informatique Recoding Futures de ComIT, un financement pour les programmes de formation professionnelle d'Indspire et des bourses Google Career Certificate pour les apprenants autochtones

TORONTO, le 15 déc. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, Google Canada a annoncé un engagement de 600 000 $ pour offrir une formation gratuite en compétences numériques aux chercheurs d'emploi autochtones partout au Canada. Le soutien comprend une subvention de 500 000 $ de Google.org pour le programme de formation informatique Recoding Futures de ComIT , un financement supplémentaire de 100 000 $ pour soutenir Indspire dans ses programmes d'éducation et de formation professionnelle et une allocation de bourses d'études Google Career Certificate pour les chercheurs d'emploi autochtones. Le soutien annoncé aujourd'hui s'ajoute à l'engagement de 2 millions de dollars de Google Canada pour former des personnes en quête d'emploi vers de nouvelles carrières en technologie en moins de six mois, annoncé plus tôt cette année.

Une recherche montre qu'il existe un écart important en matière de compétences et d'éducation entre les populations autochtones et non autochtones au Canada, en particulier en ce qui concerne la connectivité, les taux de diplomation et la littératie numérique. L'impact économique de la pandémie a accru ce fossé, affectant de manière disproportionnée les taux d'emploi des populations autochtones. Alors que le Canada reconstruit son économie après la COVID-19, Google Canada, ComIT et Indspire travailleront vers un objectif commun consistant à combler cet écart de longue date, à accroître l'accès gratuit à l'éducation aux compétences numériques et à soutenir la croissance économique au sein des communautés autochtones.

« Les difficultés sociales et économiques ressenties par de nombreuses personnes au cours de cette pandémie ont fait apparaître de lourdes vérités et nous avons maintenant la possibilité de reconstruire une économie plus inclusive et résiliente », a déclaré Sabrina Geremia, vice-présidente et directrice nationale, Google Canada. « Nous sommes fiers de soutenir ComIT et Indspire pour approfondir notre engagement dans la formation aux compétences numériques dans des domaines à forte demande, créer des opportunités pour les chercheurs d'emploi autochtones qui débutent dans le monde des technologies et augmenter la représentation autochtone dans l'industrie des technologies. »

Le programme Recoding Futures de ComIT a été créé l'année dernière avec le soutien de Google.org pour fournir une formation informatique aux apprenants autochtones à travers le Canada. Le programme fonctionne virtuellement et couvre des sujets tels que Design Thinking, HTML, CSS, Javascript .NET, Python, React et Node. Afin de soutenir la transition de l'apprentissage à l'emploi, ComIT propose des cours sur la création de curriculum vitae, de la formation aux compétences liées à l'entretien d'embauche et d'autres opportunités de développement des compétences non techniques pour faciliter la transition de l'apprentissage à l'emploi.

« Nous sommes ravis du soutien renouvelé de Google.org pour offrir une formation gratuite en compétences numériques aux étudiants autochtones de tout le Canada », a déclaré Pablo Listingart, directeur exécutif de ComIT. « Au cours de la première année du programme Recoding Futures, nous avons constaté un intérêt considérable , avec plus de 800 candidats, le double de ce que nous attendions. Nous sommes impatients d'étendre ce programme en 2022 et d'accueillir autant de candidats que possible.»

Google Canada s'engage également à verser 100 000 $ à Indspire pour soutenir ses programmes de formation professionnelle existants, ainsi qu'une allocation de bourses Google Career Certificate dédiées aux chercheurs d'emploi autochtones. Les bourses peuvent être utilisées pour les cours Google Career Certificate, qui sont dispensés par NPower Canada et dotent les apprenants des connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour réussir dans un emploi technologique de niveau d'entrée.

« Indspire est heureuse de poursuivre et d'étendre cette importante initiative avec le soutien de Google Canada et en partenariat avec NPower Canada et ComIT », a déclaré Mike DeGagné, président et chef de la direction d'Indspire. « La première année du programme a démontré que les jeunes Autochtones sont désireux de suivre ce type de formation. Non seulement cela leur sera-t-il bénéfique à un niveau individuel, mais cela garantira également que leurs communautés dans leur ensemble bénéficieront de leurs nouvelles connaissances, garantissant que les communautés autochtones de tout le pays seront mieux en mesure de participer à l'économie numérique fondée sur les compétences.»

« En 2021, nous avons inscrit 886 jeunes adultes au programme de bourses d'études en soutien informatique de Google, leur permettant d'acquérir les compétences nécessaires pour démarrer leur carrière et participer à l'économie numérique du Canada », a déclaré Julia Blackburn, PDG de NPower Canada. « Alors que nous nous tournons vers 2022 et au-delà, ce soutien supplémentaire de Google et ce partenariat avec Indspire réaffirment l'engagement de NPower Canada envers l'inclusion et une représentation accrue des peuples autochtones dans la main-d'oeuvre technologique à travers le Canada.»

Les candidatures sont désormais ouvertes pour le programme Recoding Futures de ComIT. Les candidats intéressés peuvent visiter ComIT.org pour s'inscrire.

Pour plus d'informations sur les certificats de carrière Google, visitez g.co/certificates-canada . Pour en savoir plus sur les bourses disponibles, visitez le site web d'Indspire.

À propos de ComIT

ComIT est un organisme de bienfaisance enregistré qui offre des opportunités gratuites de formation et de développement professionnel dans le domaine des technologies de l'information. Leurs cours sont dispensés par des professionnels de l'informatique travaillant dans des entreprises de premier plan, avec un programme organisé conçu pour garantir que les diplômés sont équipés pour répondre aux besoins du marché du travail immédiat. ComIT croit que la démocratisation de l'éducation et des opportunités est la voie à suivre pour le Canada.

À propos d'Indspire

Indspire est un organisme de bienfaisance national autochtone qui investit dans l'éducation des Premières Nations, des Inuits et des Métis pour le bénéfice à long terme de ces personnes, de leurs familles et communautés, et du Canada. Avec le soutien de ses partenaires financiers, Indspire octroie des récompenses financières, offre des programmes et partage des ressources afin que les étudiants des Premières Nations, inuits et métis réalisent leur plein potentiel. En 2020-2021, Indspire a fourni plus de 20 millions de dollars par le biais de 6 245 bourses et prix à des étudiants des Premières Nations, des Inuits et des Métis à travers le Canada.

À propos de NPower Canada :

NPower Canada est une organisation caritative qui aide les jeunes adultes mal desservis, y compris les personnes handicapées, les jeunes PANDC et LGBTQ2S+, à se lancer dans des carrières valorisantes et pérennes en technologie. Grâce à ses programmes gratuits de formation en compétences numériques et professionnelles en demande, NPower Canada met les jeunes adultes en contact avec des employeurs à la recherche de talents pour des postes d'entrée en informatique/technologie. NPower Canada est passé de 87 apprenants inscrits en 2015 à 1 700 en 2021, s'étendant dans la grande région de Toronto et ensuite à l'échelle nationale à Calgary en 2019 et à Halifax et Vancouver en 2021.

À ce jour, plus de 80 % des 2910 gradués de NPower Canada ont obtenu des emplois en technologie en demande, tels qu'analyste de centre d'assistance, spécialiste de l'assurance qualité et analyste de la sécurité de l'information auprès de chefs de file de l'industrie tels que Accenture, CGI, CIBC, Cisco, Deloitte, IBM, RBC, Softchoice, TD et TELUS.

À propos de Google Canada

La mission de Google est d'organiser l'information mondiale et de la rendre universellement accessible et utile. En tant que leader mondial de la technologie, les innovations de Google en matière de recherche et de publicité sur le Web ont fait de son site Web une propriété Internet de premier plan et de sa marque l'une des plus reconnues au monde. Google Canada possède des bureaux à Waterloo, Toronto, Montréal et Ottawa et compte plus de 2 000 employés au Canada travaillant dans des équipes d'ingénierie, de recherche en IA, de vente et de marketing.

À propos de Google.org

La philanthropie de Google utilise les meilleures ressources de Google pour aider à résoudre certains des plus grands défis de l'humanité combinant financement, innovation et expertise technique pour soutenir les communautés mal desservies et offrir des opportunités à tous. Nous collaborons avec des organisations à but non lucratif et des entreprises sociales qui ont un impact significatif sur les communautés qu'elles représentent et dont le travail a le potentiel de produire des changements significatifs. Nous voulons un monde meilleur, plus rapidement -- et nous croyons qu'il faut tirer parti de la technologie et appliquer une innovation évolutive basée sur les données pour faire avancer les choses.

