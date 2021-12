Hyundai Mobis se joint à l'initiative Science Based Targets (SBTi) afin d'atteindre l'objectif des émissions nettes nulles d'ici 2045.





atteindra l'objectif de zéro émission nette grâce à des plans de mise en oeuvre qui concerneront ses sites à travers le monde et ses chaînes de valeur, pour finalement atteindre les communautés locales d'ici 2045

participer à une initiative mondiale, notamment SBTi et RE100, pour la première fois dans l'industrie automobile coréenne

vise à développer les produits et les technologies à faibles émissions de carbone, de l'approvisionnement en matières premières au recyclage

SÉOUL, Corée du Sud, le 15 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX 012330) annonce la feuille de route vers l'objectif des émissions nettes nulles dans le cadre d'une vision de « transformation verte vers l'objectif des émissions nettes nulles d'ici 2045 ». Pour la première fois dans l'industrie automobile coréenne, l'entreprise a récemment rejoint l'initiative Science Based Targets (SBTi).afin d'aller plus loin et plus vite sur la voie qui la mènera vers son objectif de 2045.

L'initiative SBTi est une campagne mondiale qui offre aux entreprises un moyen de fixer des objectifs de décarbonisation attestés et appuyés par des plans de réduction des émissions à long terme. En rejoignant l'initiative, Hyundai Mobis recevra la certification dans deux ans sur la base d'un suivi stratégique des objectifs de l'entreprise.

Hyundai Mobis vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 30 % par rapport à son niveau de 2019 d'ici 2030, à remplacer l'électricité utilisée sur ses sites à travers le monde par de l'énergie renouvelable d'ici 2040 et à atteindre l'objectif des émissions nettes nulles sur l'ensemble de sa chaîne logistique d'ici 2045.

La feuille de route comprend des stratégies de mise en oeuvre progressive, du lieu de travail aux chaînes d'approvisionnement et aux chaînes de valeur des produits, et finalement aux collectivités locales. La mise au point de technologies novatrices et le développement de produits propices à la réduction des émissions de carbone fondés sur l'évaluation du cycle de vie sont des exemples de plans de mise en oeuvre.

Selon la feuille de route, reconnue pour avoir été présentée au conseil d'administration le 10, Hyundai Mobis va accélérer ses efforts en s'appuyant sur les 4 grandes stratégies, notamment la réduction des émissions de carbone sur le lieu de travail par la conversion énergétique, la gestion systématique de la chaîne logistique, l'expansion du développement de produits à faibles émissions de carbone conformément au changement de paradigme, et la gestion de partenariats durables pour créer un écosystème vert.

Grâce à SBTi, Hyundai Mobis participe également à des campagnes mondiales liées aux émissions nettes nulles, notamment RE100 (Renewable Energy 100%) et Business Ambition for 1,5 °C en partenariat avec le mouvement Race to Zero.

À propos de Hyundai Mobis

Hyundai Mobis est le septième fournisseur automobile mondial, affichant un chiffre d'affaires annuel de près de 30 milliards de dollars. L'entreprise a été fondée en 1977 et son siège social est situé à Séoul, en Corée. Hyundai Mobis a pour objectif de devenir un partenaire technologique à long terme pour les véhicules et les personnes. L'entreprise dispose d'une expertise exceptionnelle en matière de capteurs, de fusion de capteurs dans les unités de commande électronique et de développement de logiciels pour le contrôle de la sécurité. Les produits de l'entreprise comprennent également de nombreux composants pour l'électrification, les freins, le châssis et la suspension, la direction, les airbags, l'éclairage et l'électronique automobile. Hyundai Mobis emploie actuellement plus de 30 000 personnes dans le monde. Outre son siège de recherche et développement en Corée, Hyundai Mobis dispose de 4 centres technologiques en Allemagne, en Chine, en Inde et aux États-Unis.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://mobis.co.kr/

Contact pour les médias :

Jihyun Han, jihyun.han@mobis.co.kr

Choon Kee Hwang, ckhwang@mobis.co.kr

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1166884/hyundaimobis_CI_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 14 décembre 2021 à 22:46 et diffusé par :