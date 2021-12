L'eSIM d'iBASIS pour l'IdO profite désormais du téléchargement de profil dynamique sur le réseau Verizon





iBASIS a annoncé ce jour que Verizon a rendu disponible un profil local via téléchargement de profil dynamique pour la connectivité IdO pour l'eSIM de la solution iBASIS Global Access for Thingstm.

L'ajout de ce profil local Verizon à la connectivité IdO d'iBASIS crée une solution alternative aux problématiques d'itinérance permanentes sur le territoire américain, contribuant à répondre aux défis technologiques, commerciaux et réglementaires potentiels de l'itinérance IdO.

Lorsqu'un appareil doté d'une eSIM iBASIS est détecté dans une zone, le profil local est téléchargé de façon dynamique « over the air » et peut servir de carte SIM locale ou régionale, ce qui élimine le besoin de scénarios d'itinérance.

Pour les clients, le profil Verizon permet une couverture et une fiabilité globales plus grandes. iBASIS est connecté au réseau Verizon à l'aide d'une technologie conforme aux normes GSMA pour l'intégration de fourniture de SIM à distance. La couverture que permet Verizon améliore encore la position d'iBASIS en termes de couverture LPWA et High Data. Tous les appareils se connectant au réseau Verizon doivent être certifiés Open Development par Verizon, et ceux utilisant une eSIM comme celle de la solution iBASIS Global Access for Thingstm doivent eux aussi être certifiés eUICC par Verizon.

« L'interopérabilité basée sur eSIM ouvre la porte à un large éventail de clients multinationaux qui seront en mesure de se connecter en toute sécurité sur l'important réseau IdO de Verizon », explique Shamik Basu, directeur de l'IdO chez Verizon. « iBASIS est l'un de nos premiers partenaires à atteindre le niveau de test satisfaisant à nos critères stricts pour le déploiement d'un profil local sur sa technologie d'eSIM. »

« Verizon dispose d'un réseau aux capacités sans précédent avec une couverture atteignant plus de 99 % des États-Unis, et nous sommes impatients de collaborer avec eux pour fournir ce profil local, le premier via téléchargement dynamique », commente Ajay Joseph, directeur technique et responsable de l'IdO chez iBASIS. « Cette couverture améliore encore la position d'iBASIS en matière de réseaux LPWA et High Data, et fournit à ses clients une couverture et une fiabilité globales encore meilleures. »

« La disponibilité du profil Verizon via iBASIS est une amélioration importante dans la connectivité mondiale. Nos capteurs sans fil tout-en-un pour bâtiment intelligent sont déployés partout dans le monde, et la disponibilité du profil Verizon via iBASIS est une excellente alternative à l'itinérance permanente aux États-Unis », déclare Sebastien Amiot, fondateur et PDG de SAMEA Innovation.

À propos d'iBASIS

iBASIS est l'un des principaux fournisseurs de solutions de communication qui permet aux opérateurs et aux acteurs du numérique d'impressionner par leurs performances et leur transformation. Propulsé par Tofane Global, iBASIS est le premier spécialiste des communications indépendant, le troisième opérateur mondial du segment de la voix en gros, l'un des trois principaux fournisseurs LTE-IPX avec plus de 700 destinations LTE et un fournisseur de communications cloud et de solutions IdO leader du marché. iBASIS propose sa solution de connectivité de bout en bout Global Access for Thingstm, qui fournit un point d'accès IdO cellulaire unique (LTE, LTE-M et NB-IoT) dans le monde entier grâce à la technologie eSIM/eUICC suivant la norme GSMA. iBASIS répond aujourd'hui aux besoins de plus de 1 000 clients grâce à ses 18 agences à travers le monde. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur iBASIS.com.

À propos de VERIZON WIRELESS

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq : VZ) a été formée le 30 juin 2000 et est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services de technologie et de communications. Verizon, qui a son siège à New York et est présente dans le monde entier, a généré un chiffre d'affaires de 128,3 milliards USD en 2020. La société propose des services et des solutions voix, données et vidéo sur ses plateformes et réseaux primés, répondant aux exigences des clients en matière de mobilité, de connectivité réseau fiable, de sécurité et de contrôle.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 14 décembre 2021 à 22:30 et diffusé par :