Le taux de souscription des actions de Yili est de 3,4 fois supérieur avec la participation de 53 institutions financières de premier ordre, marquant le plus important placement privé dans le secteur de la consommation sur le marché chinois des actions de catégorie A.





Il s'agit d'une émission d'une valeur supérieure à 10 milliards de yuans avec le plus grand nombre de souscripteurs (53), la plus petite décote sur émission originale (5,46 %) et le plus grand taux de souscription (3,4 fois supérieur) depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation chinoise sur le refinancement.

BEIJING, 14 décembre 2021 /CNW/ - Le 9 décembre 2021, Yili Group a publié l'annonce concernant son offre de placements non publics, symbolisant la clôture du plus important placement privé dans le secteur de la consommation sur le marché chinois des actions de catégorie A.

L'annonce révèle que les actions ont finalement été attribuées à 22 cibles au prix de 37,89 yuans par action, pour un total de 317 953 285 actions, ce qui représente environ 12 047 millions de yuans.

Dans le cadre de ce placement privé, 53 investisseurs institutionnels et individuels de premier plan du monde entier ont fait une offre d'achat concernant les actions de Yili. Le prix d'émission représente une décote de 5,46 % par rapport au cours de clôture à la date de consultation, fixant un nouveau plancher depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sur le refinancement.

L'offre de capital pour les actions Yili témoigne de la valeur de l'investissement

La petite décote et l'enthousiasme des souscripteurs illustrent la reconnaissance unanime de la valeur d'investissement de Yili. Les perspectives prometteuses de l'industrie laitière et le rendement exceptionnel de Yili ont renforcé la confiance des investisseurs de manière générale, et dans les objectifs stratégiques de l'entreprise visant à assurer ses solides perspectives de développement à l'avenir.

Selon les données de ses plus récents états financiers, l'entreprise a non seulement surpassé les attentes du marché, elle a également affiché une toute nouvelle tendance de croissance. Au cours des trois premiers trimestres de 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires d'exploitation total de 85 007 millions de yuans, en hausse de 15,23 % par rapport à l'année précédente. Ses bénéfices nets se sont quant à eux élevés à 7 967 millions de yuans, ce qui représente une croissance de 31,82 % par rapport à l'année précédente.

En tant que l'un des cinq principaux producteurs laitiers au monde, Yili a continué d'optimiser sa structure de produits afin de renforcer sa compétitivité en tant que chef de file de l'industrie. L'annonce indique que les fonds recueillis dans le cadre de cette émission serviront principalement à renforcer les aménagements de Yili et à accroître ses capacités de production de variétés de produits à haute valeur ajoutée, ainsi qu'à des activités de numérisation. Cela améliorera pleinement la rentabilité et l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.

Créer de la valeur pour les actionnaires

La croissance rapide du volume d'affaires de Yili et le rythme accéléré de l'établissement d'une présence mondiale ont entraîné une augmentation de la demande de fonds de roulement de l'entreprise. Le placement privé peut aider Yili à optimiser sa structure financière et à améliorer son bénéfice net.

Yili a toujours offert des rendements élevés à ses actionnaires, ce qui a également été un facteur important dans la participation active des investisseurs à son placement privé. Selon les données, Yili a distribué depuis son entrée en bourse des dividendes cumulés 21 fois, avec des dividendes en espèces d'une valeur totale de 30,4 milliards de yuans.

Lors de l'édition 2021 du sommet sur le leadership organisé par Yili Group, le président du conseil d'administration et président Pan Gang ont présenté l'objectif de l'entreprise d'une « nouvelle vision favorisant la création de valeur», pour laquelle la création de valeur pour les actionnaires constitue l'une des priorités clés.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1709345/1.jpg

SOURCE Yili Group

Communiqué envoyé le 14 décembre 2021 à 22:15 et diffusé par :