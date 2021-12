PCI Pharma Services annonce la clôture de son acquisition de LSNE





PCI Pharma Services (PCI), une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat (CDMO), a annoncé aujourd'hui la clôture de l'acquisition précédemment annoncée de Lyophilization Services of New England, Inc. (LSNE), une organisation leader de développement et de fabrication sous contrat dont le siège social est situé à Bedford, dans le New Hampshire.

Cette acquisition est une étape clé pour PCI, car LSNE élargira la gamme de services de PCI en tant que CDMO mondial, en s'appuyant sur ses compétences en matière de fabrication spécialisée, de logistique des essais cliniques et de conditionnement pharmaceutique. PCI est désormais en mesure d'offrir des solutions intégrées pour les petites et grandes molécules à ses clients dans les domaines clinique et commercial, notamment des capacités de fabrication mondiales pour les formules complexes, la haute puissance, le remplissage/finition stérile et la lyophilisation, un processus de fabrication important couramment utilisé pour les traitements injectables et biologiques.

Fondée en 1997, LSNE possède un palmarès impressionnant au service des entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques et de dispositifs médicaux du monde entier. LSNE se distingue par ses BPFa de remplissage/finition aseptiques de haute qualité, ainsi que par son expertise et sa capacité à faire évoluer la lyophilisation. LSNE apporte à PCI cinq sites approuvés par la FDA aux États-Unis (dans le New Hampshire et le Wisconsin) et en Europe (Espagne), un sixième devant être approuvé en début d'année prochaine. La conclusion de cet acte d'acquisition, ainsi que les engagements en capital pour un élargissement significatif en matière de capacité et la construction récemment annoncée par PCI d'un centre d'excellence clinique en Nouvelle-Angleterre, contribueront également à créer une plateforme centralisée pour ses clients de la région nord-est.

Le marché des CDMO pour les produits injectables est un segment à forte croissance qui dépasse le marché global de l'outsourcing pharmaceutique et PCI réalise des investissements importants, comme avec cette acquisition, afin de répondre au paysage industriel changeant. Il s'agit de la quatrième acquisition de PCI en trois ans qui vient renforcer l'engagement de la société à intégrer de nouvelles capacités et apporter une nouvelle ampleur de façon à ce que ses clients continuent de fournir des traitements qui changent la vie des patients dans le monde entier.

À propos de PCI Pharma Services

PCI est une CDMO mondiale leader qui fournit à ses clients des capacités intégrées de bout en bout en matière de développement, de fabrication et de conditionnement de médicaments, afin d'accélérer la mise sur le marché de leurs produits et d'augmenter leurs chances de réussite commerciale. PCI apporte son expérience indiscutable après plus de 50 lancements de produits fructueux chaque année et plus de cinquante ans dans le secteur des services de santé. Nous avons actuellement 30 sites répartis dans sept pays (Australie, Canada, États-Unis, Irlande, Pays de Galles, Allemagne et Espagne) et plus de 4 300 employés qui travaillent pour offrir des traitements qui changent la vie des patients. Une technologie de pointe et des investissements continus nous permettent de satisfaire les besoins mondiaux en matière de développement de médicaments tout au long du cycle de vie du produit - allant des capacités de fabrication à la mise sur le marché, en passant par la logistique des essais cliniques. Nos clients nous considèrent comme un prolongement de leur entreprise et un partenaire collaboratif avec un objectif commun : celui d'améliorer la vie des patients. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site pci.com

