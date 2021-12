FinClusive et Velo Labs annoncent un partenariat pour simplifier les paiements transfrontaliers avec la conformité en matière de criminalité financière





SAN FRANCISCO, 14 décembre 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, FinClusive et Velo Labs annoncent un partenariat stratégique pour rendre les paiements transfrontaliers plus rapides, moins chers et plus inclusifs en tirant parti de la technologie de la chaîne de blocs au moyen de contrôles intégrés de conformité en matière de criminalité financière.

Le partenariat ouvrira de nouveaux corridors de transfert de fonds en 2022, en s'appuyant sur les capacités de conversion intégrées aux processus de conformité de FinClusive aux États-Unis et sur les solutions uniques développées par Velo Labs pour donner aux nouvelles institutions financières les moyens de faire le pont entre les actifs numériques et fiduciaires. Cela permettra de mettre en place une passerelle efficace pour les paiements par des canaux numériques et basés sur la monnaie fiduciaire afin de répondre aux besoins des particuliers et des entités du monde entier en matière de transfert de fonds et de valeur à l'échelle internationale.

Velo Labs est reconnue pour son expertise dans l'aide qu'elle apporte aux institutions financières pour que celles-ci s'intègrent aux chaînes de blocs afin d'améliorer leurs opérations de paiement internationales. Velo Labs le fait en aidant ces entités à créer des cryptomonnaies stables personnalisées, le tout étant appuyé par la monnaie fiduciaire et des jetons VELO, permettant une interopérabilité harmonieuse avec de nombreux autres actifs émis ou négociés dans la chaîne de blocs de Stellar et la Smart Chain de Binance.

FinClusive a mis au point une solution complète qui intègre les contrôles mondiaux essentiels de lutte contre le blanchiment d'argent afin d'assurer des opérations efficaces et rentables de connaissance de votre clientèle et de votre entreprise (CVC/CVE) ainsi que des outils de suivi des clients et des transactions, y compris les actifs virtuels - avec des outils intégrés virtuels et de chaînes de blocs en matière d'analyse d'actifs - et leur lien avec les systèmes de paiement de monnaie fiduciaire.

« Nous sommes conscients de la croissance rapide des actifs virtuels et des réseaux décentralisés pour faciliter les paiements transfrontaliers, a déclaré Amit Sharma, chef de la direction et fondateur de FinClusive. Notre plateforme permet aux services financiers bancaires et non bancaires de se conformer aux normes mondiales relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et à la conformité en matière de criminalité financière. De plus, elle permet à des solutions innovantes telles que Velo d'interagir de façon harmonieuse avec les contrôles de risque et de conformité appropriés liés aux services bancaires traditionnels. Nous sommes enthousiastes par rapport à nos efforts communs! »

Mike Kennedy, chef de la direction de Velo Labs, a déclaré : « Ce partenariat apportera de meilleurs services de transfert de fonds sur le marché en s'appuyant sur le faible coût, la rapidité et l'évolutivité de la chaîne de blocs Stellar, ainsi que sur la liquidité et l'écosystème croissants de la chaîne intelligente Binance. La collaboration entre Velo et FinClusive renforce davantage notre mission visant à améliorer la vie de millions de personnes sous-desservies et mal desservies dans le monde. »

À propos de Velo Labs

Velo Labs a pour mission d'améliorer les services financiers. Nous bâtissons un réseau mondial de règlement pour que le processus de transfert de fonds des entreprises et des particuliers soit plus rapide, moins coûteux et plus fiable. L'entreprise met au point des produits de qualité professionnelle fondés sur la chaîne de blocs qui permettent aux institutions financières de transférer de la valeur de façon harmonieuse partout dans le monde.

www.velo.org

À propos de FinClusive

FinClusive est une entreprise hybride de technologie financière et réglementaire qui permet l'accès numérique aux comptes et aux paiements grâce à la conformité complète en matière de criminalité financière, le tout sur une plateforme intégrée. Notre application relie le groupe de partenaires d'enregistrements états-uniens (pour les services de dépôt et de garde) et d'autres fournisseurs de services financiers, des institutions non bancaires, des entreprises, des organismes sans but lucratif et d'autres organisations pour effectuer des paiements transfrontaliers par le biais d'actifs virtuels et de la chaîne de blocs et des voies bancaires traditionnelles, avec la conformité à la norme mondiale pour l'ensemble des services.

www.finclusive.com

