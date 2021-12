Entente de principe entre la SAQ et le syndicat STTSAQ





MONTRÉAL, le 14 déc. 2021 /CNW Telbec/ - À la suite de la reprise des négociations ce lundi 13 décembre, nous sommes heureux de partager que la SAQ et le syndicat STTSAQ ont conclu ce soir une entente de principe. Les détails de cette entente seront présentés par le syndicat aux employés des Centres de distribution ce vendredi à Québec et ce samedi à Montréal.

Nous allons laisser les employés se prononcer sur l'offre qui leur sera soumise et nous vous communiquerons toute information utile dans les prochains jours.

Créée en 1921, la SAQ importe, distribue et commercialise une vaste sélection de vins, bières et spiritueux. Son réseau de vente est composé de 409 succursales et 429 agences situées partout au Québec, ainsi qu'un site transactionnel, le SAQ.com. Grâce à la passion et le savoir-faire de ses 7 000 employés, la SAQ offre aux Québécois un monde de découverte avec près de 44 000 produits provenant de 3 700 fournisseurs issus de 82 pays. En 2020-2021, la SAQ a appuyé plus de 300 organismes et événements et a versé un dividende de 1,219 G$ au gouvernement du Québec, tout en s'assurant que ses opérations s'exercent dans le respect des communautés et de l'environnement.

