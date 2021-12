Quectel ajoute la technologie de localisation par l'IdO à portée massive à son portefeuille de modules REFP





L'intégration de la technologie de localisation par l'IdO à portée massive de Polte au portefeuille de modules REFP de Quectel permettra aux développeurs d'obtenir des renseignements de localisation d'actifs plus sûrs, plus précis et disponibles à l'échelle mondiale pour une multitude d'industries.

SHANGHAI et DALLAS, 14 décembre 2021 /CNW/ - Quectel Wireless Solutions, un fournisseur mondial de modules d'IdO et d'antennes, a annoncé l'adoption des technologies de Polte, entreprise pionnière en matière de localisation infonuagique/cellulaire (ou C-LoC), pour son portefeuille de modules REFP. Quectel intégrera le potentiel de localisation ultraprécis SuperRes de Polte dans tous ses modules BG77x et BG95x, pour ainsi offrir des capacités de suivi sûres, précises et globales, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Polte fournira aux clients de Quectel :

Une sécurité accrue, en transférant la complexité informatique de la périphérie vers le nuage au moyen de l'architecture brevetée de Polte

Une précision de positionnement 10x meilleure par rapport aux solutions cellulaires concurrentes pour le suivi d'actifs au moyen de l'IdO à portée massive

Une capacité de positionnement global tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, peu importe l'opérateur de réseau mobile, sans qu'il soit nécessaire de déployer des infrastructures supplémentaires

Une plus grande efficacité énergétique et une réduction des coûts, comparativement à d'autres technologies de localisation traditionnelles comme le GPS, le Wi-Fi ou Bluetooth

Les modules REFP BG770, BG950 et BG951 de Quectel sont ultra-compacts et prennent en charge les réseaux LTE Cat M1, LTE Cat NB2 et GNSS intégrée. Les trois modules sont entièrement conformes à la version 14 de la norme 3GPP et fournissent des débits de données maximum de 588 Kbps (en liaison descendante) et de 1119 Kbps (en liaison montante). Le BG770 présente des dimensions de CMS de 14,9 mm x 12,9 mm x 1,9 mm, tandis que celles pour les modules BG950 et BG951 sont de 23,6 mm x 19,9 mm x 2,2 mm. Les trois modules présentent une consommation d'énergie extrêmement basse, avec une réduction de 70 % des fuites en mode d'économie d'énergie et une réduction de 85 % en ce qui a trait à la consommation de courant en mode de réception discontinue étendue par rapport à leurs prédécesseurs.

En tirant simplement profit des populaires infrastructures cellulaires 4G/5G et de l'infonuagique; la technologie inédite de Polte permet de combiner le potentiel des capteurs de localisation de l'IdO à portée massive à celui des modules REFP de Quectel, pour offrir un avantage concurrentiel significatif qui, autrement, nécessiterait un assemblage de technologies traditionnelles pour atteindre un rendement similaire. Ensemble, Polte et Quectel procureront une traçabilité universelle pour un large éventail d'actifs, comme des colis ou des palettes dans une chaîne d'approvisionnement, alors qu'ils se déplacent d'un camion à un autre, puis sont livrés chez les détaillants.

« Nous voulons innover continuellement et améliorer tout ce qui peut l'être dans le processus de suivi des actifs, a déclaré Neset Yalcinkaya, vice-président, Produits chez Quectel. Grâce à la technologie de Polte, nos clients auront maintenant accès à une précision de localisation globale inégalée - tant à l'intérieur qu'à l'extérieur -, sans qu'il en coûte au niveau énergétique, économique ou sécuritaire. Nous avons hâte d'intégrer les capacités SuperRes de Polte et d'aider les utilisateurs de technologies de localisation à bâtir un monde plus intelligent. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Quectel pour faire profiter leurs clients de notre technologie de localisation par l'IdO à portée massive, a déclaré le PDG de Polte, Ed Chao. Le concept de traçabilité universelle des actifs devrait être simple. Dans le contexte de plus en plus contraignant pour la chaîne d'approvisionnement mondiale, les gestionnaires en transport et logistique ont besoin de savoir où se trouvent leurs actifs cruciaux à toutes les étapes de leur parcours, afin de profiter pleinement des avantages de la connectivité pour l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et la prise de décisions proactive. Grâce à ce nouveau partenariat, nous contribuons à faire de l'« omnilocalisation » la nouvelle norme pour les entreprises. »

Pour en savoir plus sur les modules BG770, BG950 et BG951 et sur la vaste gamme de modules et antennes de Quectel, visitez le www.quectel.com.

À propos de Quectel :

La passion de Quectel pour un monde plus intelligent nous pousse à accélérer l'innovation de l'IdO. En tant qu'entreprise axée sur le client, nous créons des antiennes ainsi que des modules cellulaires et GNSS de qualité supérieure, appuyés par un soutien et des services exceptionnels. Notre équipe internationale grandissante de plus de 3 000 professionnels, la plus importante de l'industrie mondiale des modules d'IdO, nous permet d'être les précurseurs du marché et les chefs de file en matière de développement. Quectel est inscrite à la Bourse de Shanghai (603236.SS) et notre leadership international est voué à l'avancement de l'IdO dans le monde entier.

Pour plus d'information, veuillez consulter le site www.quectel.com, ou nos fils LinkedIn, Facebook et Twitter

À propos de Polte :

Pionnier en matière de localisation infonuagique/cellulaire (C-LoC), Polte offre des solutions perturbatrices et à faible coût de localisation intérieur/extérieur par l'IdO, qui procurent aux entreprises une capacité de traçabilité en temps réel sans précédent. En tirant parti des réseaux cellulaires 4G et 5G à l'échelle mondiale, Polte transforme les possibilités des technologies de suivi d'actifs, en améliorant l'accessibilité et en accélérant la croissance des RCI pour les chaînes d'approvisionnement, de logistique, et de production, ainsi que pour une multitude d'autres secteurs. Pour en savoir plus, visitez-nous au www.polte.com ou tenez-vous au courant de tout ce qui se brasse chez Polte en nous suivant sur Twitter, Facebook et LinkedIn.

