Vodafone et Mavenir passent le premier appel sur une solution Open RAN conteneurisée

Mavenir, le fournisseur de solutions logicielles de réseau qui construit l'avenir des réseaux grâce à des logiciels cloud natifs fonctionnant sur n'importe quel cloud et transforme la manière de connecter le monde, a annoncé aujourd'hui que Vodafone et Mavenir avaient passé le premier appel de données et Voice over LTE (VoLTE) sur une solution Open RAN 4G conteneurisée à petites cellules dans un environnement de laboratoire. Les tests réalisés constituent les toutes dernières étapes dans la fourniture d'une solution de connectivité 4G interopérable entre les fournisseurs pour des sites de bureaux de petite à moyenne superficie.

Ayant commencé à travailler en janvier 2021 sur une solution de connectivité en intérieur conteneurisée pour les entreprises, Vodafone a réalisé les tests pour une étape importante de la feuille de route technologique. L'équipement à petites cellules prêt à l'emploi peut assurer une couverture mobile intégrale dans chaque recoin des bureaux. La solution fournira dans une premier temps une couverture 4G en recourant au matériel radio de Sercomm et au logiciel de Mavenir (Open RAN).

Cette démonstration d'une solution conteneurisée est une étape majeure dans la transition des équipements de connectivité d'une infrastructure physique à un environnement numérique basé dans le cloud. La conteneurisation confère une plus grande flexibilité aux clients, mais également d'importants avantages en termes de vitesse et de coût de déploiement.

La conteneurisation signifie que le logiciel peut être transféré de manière transparente entre des équipements, plateformes et applications. Wind River a fourni son logiciel de conteneurs en tant que service (CaaS), qui fait partie de Wind River Studio.

Vodafone et Mavenir se concentreront dorénavant sur la finalisation de l'encapsulation et de l'automatisation de la solution avant de débuter les essais avec certains clients.

La technologie Open RAN sépare le logiciel du matériel, ce qui confère une plus grande flexibilité aux opérateurs mobiles et aux clients. Cette approche verra de nombreuses entreprises fournir les composants qui constituent un site de réseau mobile, où auparavant un seul fournisseur aurait fourni la solution intégrale. Cette technologie est largement acceptée en tant que technologie de rupture dans le secteur des télécommunications, et Vodafone compte parmi les leaders du secteur qui soutiennent le développement de cet écosystème de fournisseurs.

Bien que l'Open RAN soit principalement axé sur le déploiement d'une infrastructure réseau sur les sites mobiles à travers le Royaume-Uni, cette technologie peut être appliquée dans un environnement d'entreprise pour répondre aux exigences de connectivité locales. En tant que technologie interopérable et standardisée, les solutions Open RAN peuvent être intégrées de manière « plug and play » avec très peu de perturbation et sont interopérables avec d'autres fournisseurs conformes à l'Open RAN.

Andrea Dona, directeur des réseaux chez Vodafone UK, a déclaré : « L'Open RAN ouvre la voie à des solutions de connectivité simplifiées et intuitives. Dans le cadre de notre stratégie de déploiement de réseaux étendue, l'Open RAN nous permet de travailler avec un plus grand vivier de fournisseurs et d'éviter des scénarios d'enfermement propriétaire susceptibles de nous empêcher de tirer parti des dernières innovations. On pourrait en dire de même des solutions de connectivité d'entreprise.

« Dès l'instant où l'Open RAN est déployé dans un environnement de bureaux, les clients ne sont plus liés de manière dépendante à un seul parcours de mise à niveau. En travaillant avec Vodafone, les clients peuvent bénéficier d'une plus grande flexibilité dans la manière dont les solutions de connectivité sont adaptées et mises à niveau à mesure de l'évolution de la demande à l'avenir. »

Stefano Cantarelli, vice-président exécutif et directeur marketing chez Mavenir, a ajouté : « Les solutions cloud natives et Open deviennent la nouvelle réalité de l'univers mobile, et incluent l'accès radio et sa mise en oeuvre conteneurisée. L'Open vRAN est une architecture hautement flexible qui peut répondre à n'importe quel type de segment, et Mavenir se réjouit de travailler avec Vodafone dans le segment des entreprises, ainsi que d'accomplir à nouveau une première ensemble. C'est l'occasion de montrer que les systèmes automatisés et contrôlés par IA simplifieront la vie des entreprises et de l'industrie. »

À propos de Mavenir :

Mavenir construit l'avenir des réseaux et se positionne à l'avant-garde de la technologie avancée, en se concentrant sur la vision d'un réseau automatisé unique basé sur les logiciels, et capable de fonctionner sur n'importe quel cloud. Prestataire unique, sur son secteur, à fournir des logiciels de réseau entièrement natifs du cloud, Mavenir s'attache à transformer la façon dont le monde se connecte, en accélérant la transformation des réseaux logiciels pour plus de 250 fournisseurs de services de communication, répartis dans plus de 120 pays, desservant plus de 50 % des abonnés à travers le monde. www.mavenir.com

À propos de Vodafone UK

Vodafone UK est une société de communications technologique qui connecte les personnes, les entreprises et les appareils pour aider ses clients à bénéficier de l'innovation numérique. Nos services couvrent les connexions mobiles et fixes, le haut débit domestique et professionnel et l'Internet des objets (IdO). www.vodafone.co.uk

