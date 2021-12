AlayaCare s'associe à Viventium Software Inc. pour simplifier les processus de paie et de RH pour les agences de soins à domicile





AlayaCare, logiciel de soins à domicile de premier rang, a annoncé aujourd'hui son partenariat et son intégration à Viventium, la solution de gestion du capital humain, afin d'aider davantage les entreprises de soins à domicile à simplifier les processus de paie et de ressources humaines. Viventium est l'ajout le plus récent d'AlayaSphere ? l'écosystème des interfaces API et des intégrations réalisées par un tiers d'AlayaCare.

Le partenariat entre AlayaCare et Viventium contribue à régler des défis critiques en matière de gestion de la paie et du temps. L'objectif de cette intégration est d'aider les agences à automatiser leurs procédures et à réduire le temps passé à la gestion manuelle de la paie et des ressources humaines, afin qu'elles puissent mettre davantage l'accent sur d'autres activités importantes.

« Viventium offre un produit qui est très complémentaire à AlayaCare », explique Michael Whyte, chef des partenariats chez AlayaCare. « La plateforme Viventium a la capacité de très bien gérer les complexités du marché des soins à domicile et d'offrir des fonctionnalités qui vont grandement faciliter les activités quotidiennes des prestataires. »

Ce récent partenariat permet aux clients d'AlayaCare d'assurer une gestion quotidienne fluide des tâches associées à la paie et aux ressources humaines grâce à la flexibilité du logiciel Viventium. Viventium complète les offres de services d'AlayaCare et contribue à favoriser une gestion homogène des centres de coûts, des catégories d'avantages sociaux, des utilisateurs, et plus encore, à un seul endroit.

« Viventium est actuellement au service de plus de 235 000 employés des services de santé dans les industries des soins à domicile et des soins infirmiers spécialisés », indique Dan Neuburger, directeur général de Viventium. « Nous sommes heureux de poursuivre notre expansion dans l'industrie des soins de santé en fournissant des processus qui assurent des gains de temps, ce dont l'industrie des soins à domicile a grandement besoin, maintenant plus que jamais. »

Pour en savoir davantage sur le partenariat, visitez : https://www.alayacare.com/integrations-alayasphere

À propos d'AlayaCare

AlayaCare offre une plateforme logicielle complète pour les prestataires de soins à domicile et les communautés afin de gérer le cycle de vie complet du client, des références et de l'admission jusqu'à la facturation, la paie et plus encore. En associant des solutions traditionnelles de soins à domicile à des solutions virtuelles, AlayaCare permet aux prestataires de soins du monde entier de miser sur l'innovation pour imaginer les soins de santé de l'avenir. AlayaCare a été fondée en 2014 et est la société mère de Procura, Arrow, CIMS, et AcuteNet. www.alayacare.com

À propos de Viventium

Viventium est une solution de gestion du capital humain basée sur le modèle Saas (Software as a Service) qui offre une remarquable expérience utilisateur et un logiciel primé. Viventium offre des solutions spécialisées dans les marchés des services de santé qui comprennent les agences de soins à domicile et les maisons de soins infirmiers spécialisés. Viventium soutient les 50 États américains au moyen d'un logiciel flexible de gestion du capital humain et de conseils d'experts.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 14 décembre 2021 à 20:05 et diffusé par :