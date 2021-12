Northleaf et AVALT annoncent l'acquisition d'AMAROK





Northleaf Capital Partners ("Northleaf") et AVALT annoncent l'acquisition d'AMAROK, LLC ("AMAROK" ou la "Société"), un chef de file des solutions sous contrat d'infrastructures de sécurité périmétrique aux États-Unis. Les fonds gérés par Northleaf et AVALT ont ensemble acquis une participation majoritaire dans AMAROK, l'équipe de direction de la Société conservant quant à elle une participation minoritaire.

AMAROK installe, exploite, surveille et entretient des clôtures électriques à alimentation solaire et des solutions de sécurité périmétrique sur des propriétés commerciales et industrielles. La Société exploite environ 5 000 sites installés dans le cadre d'accords de services et de maintenance pour des clients évoluant dans des secteurs variés, dans chaque État américain continental.

"Nous sommes ravis de cette opportunité de travailler avec Northleaf et AVALT. Nous savons qu'ils soutiennent notre vision d'être le principal fournisseur de sécurité périmétrique en Amérique du Nord", déclare Mark Wesley, PDG d'AMAROK. "Notre activité est centrée sur les solutions qui protègent les actifs et inventaires de nos clients en arrêtant les menaces criminelles avant qu'elles ne soient mises à exécution. Northleaf et AVALT sont des partenaires naturels pour nous aider à mettre à échelle notre activité et augmenter le nombre de propriétés que nous protégeons."

"Nous sommes ravis de collaborer avec les équipes de direction d'AMAROK et de Northleaf afin de stimuler la prochaine vague de croissance", déclare Marko Kivisto, associé et cofondateur d'AVALT. "Les solutions de sécurité d'AMAROK sont aussi uniques que précieuses. La solide performance de la Société sur plusieurs décennies témoigne de la qualité et la pérennité de l'activité, de l'importante opportunité de réinvestir dans cette activité pour continuer à générer de la croissance, et du caractère exceptionnel de son équipe de direction. Nous ne saurions être plus satisfaits."

"Nous sommes enchantés de travailler au côté des équipes de direction de premier rang d'AMAROK et d'AVALT afin de renforcer la position de leader de la Société dans la fourniture de solutions de sécurité essentielles et efficaces", déclare Jared Waldron, directeur général de Northleaf. "La présence diversifiée d'AMAROK fait écho à un profil résilient et pérenne en termes de flux de trésorerie. Il s'agit là d'une alliance optimale pour notre stratégie d'infrastructures du marché intermédiaire, qui se concentre sur des entreprises stables avec une forte protection contre les tendances baissières."

Les clauses financières de la transaction n'ont pas été divulguées. AMAROK a été conseillé par Piper Sandler Companies, Raymond James & Associates, Inc. et Weil, Gotshal & Manges LLP. Northleaf et AVALT ont été conseillés par Ropes & Gray LLP et Alvarez & Marsal Holdings, LLC. Golub Capital LLC a assuré le financement de la dette pour la transaction.

À propos d'AMAROK

AMAROKtm est une société de sécurité couvrant l'intégralité du périmètre. Basée à Columbia, en Caroline du Sud, la société fournit ces services dans tous les États-Unis. Spécialisé dans les clôtures électriques sur des propriétés commerciales, AMAROK propose également des solutions de surveillance supplémentaires, notamment des caméras, de l'éclairage et des alarmes. Ensemble, ces dispositifs constituent pour toute entreprise la prévention ultime contre les activités criminelles. Pour de plus amples renseignements sur AMAROK, veuillez visiter www.amarok.com.

À propos d'AVALT

AVALT est un family office qui investit uniquement le capital de ses propres mandataires dans des sociétés de haute qualité présentant un important potentiel sur le long terme. AVALT met en place des partenariats véritablement collaboratifs avec des équipes de direction, fournissant ainsi des décennies d'expérience des capitaux privés afin de stimuler la croissance et le changement dans leurs entreprises. Le capital permanent et flexible d'AVALT soutient alors ces entreprises dans la réalisation de leur plein potentiel, indépendamment de toute structure de fonds ou de tout calendrier fixe. Pour des informations supplémentaires, rendez-vous sur www.avalt.com

À propos de Northleaf Capital Partners

Northleaf Capital Partners est une société mondiale d'investissement sur les marchés privés qui gère plus de 18 milliards USD d'engagements en matière de capital-investissement, de crédit privé et d'infrastructure pour le compte de régimes de retraite publics, en entreprises et interentreprises, de fonds de dotation, de fondations, d'institutions financières et de family offices. L'équipe de plus de 160 collaborateurs de Northleaf, située à Toronto, Chicago, Londres, Melbourne, Menlo Park, Montréal et New York, est exclusivement orientée vers la recherche, l'évaluation et la gestion d'investissements sur les marchés privés à l'échelle mondiale. Son portefeuille comprend plus de 400 investissements actifs dans 40 pays, avec une priorité accordée aux entreprises et actifs du marché intermédiaire. Pour de plus amples renseignements sur Northleaf, veuillez visiter www.northleafcapital.com.

