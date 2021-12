Une nouvelle étude suggère que la surveillance de la fonction cérébrale par SedLine® de Masimo peut permettre l'identification précoce des patients à risque de développer un délire postopératoire





Masimo (NASDAQ : MASI) a annoncé aujourd'hui les résultats d'une étude prospective publiée dans Anesthesia & Analgesia, dans laquelle le Dr Claudia Spies et ses collègues ont étudié la relation entre les paramètres dérivés des spectres d'électroencéphalogramme (EEG), mesurés à l'aide de la surveillance de la fonction cérébrale SedLine®de Masimo, et le délire postopératoire (POD) chez des patients âgés subissant une intervention chirurgicale non urgente. Les chercheurs ont découvert que l'incidence de POD était corrélée à plusieurs dynamiques spectrales, en particulier la fréquence de bord spectrale (spectral edge frequency (SEF)), suggérant que de tels marqueurs basés sur l'EEG peuvent aider à identifier au stade précoce les patients à risque de développer un POD.1

Le POD est une complication fréquente chez les patients gériatriques, souvent associée à de moins bons résultats à court et à long terme et à un dysfonctionnement cognitif à long terme. Notant que l'incidence de POD est associée à une suppression prolongée des bouffées d'EEG pendant l'anesthésie générale, les chercheurs ont cherché à déterminer si des signatures EEG préopératoires et préexistantes spécifiques pouvaient être liées à un risque plus élevé de développer un POD.

Les investigateurs ont recruté 237 patients ? 65 ans devant subir une intervention chirurgicale non urgente d'au moins 60 minutes à la Charité-Universitätsmedizin Berlin (Campus Virchow Klinikum et Campus Mitte), entre novembre 2014 et décembre 2016. En utilisant Masimo Root® avec SedLine, les EEG frontaux ont été enregistrés entre l'induction de l'anesthésie et le retour de la conscience. Les chercheurs ont utilisé les données SedLine pour analyser une variété de paramètres dérivés de l'EEG, y compris la SEF (la fréquence en dessous de laquelle se situe 95 % de la puissance de l'EEG), l'indice d'état du patient (un paramètre EEG traité lié à l'effet des agents anesthésiques ) et la durée de suppression des bouffées, et ils ont également effectué des analyses spectrales multi-taper pour calculer les spectres de puissance frontale globale sur diverses bandes de fréquences. Le dépistage du POD a été effectué deux fois par jour jusqu'au septième jour après l'opération (ou jusqu'à la sortie de l'hôpital), sur la base d'une variété de critères standard, y compris l'échelle de dépistage du delirium infirmier et la méthode d'évaluation de la confusion. Les patients avec un ou plusieurs dépistages positifs ont été classés comme patients POD et les autres comme patients NoPOD.

Sur les 237 patients, 41 (17 %) ont développé un POD. Les chercheurs ont découvert que deux aspects de l'EEG préopératoire des patients POD étaient associés à des valeurs plus faibles : SEF (groupe POD : 13,1 ± 4,6 Hz ; groupe NoPOD : 17,4 ± 6,9 Hz ; p = 0,002) et puissance de la bande y (POD : -24,33 ± 2,8 dB ; NoPOD : -17,9 ± 4,81 dB). La puissance absolue de la bande ? après induction était également significativement plus faible : POD : -7,37 ± 4,52 dB ; NoPOD : -5 ± 5,03 dB. Chez les patients POD, le rapport entre la SEF préopératoire et post-induction était ~1 ; chez les patients NoPOD, il était > 1, indiquant un ralentissement de l'EEG avec perte de conscience. Enfin, le POD était indépendamment associé à la SEF préopératoire (p = 0,025, rapports de cotes = 0,892, IC à 95 % 0,808 - 0,986), à la puissance de la bande ? préopératoire (p = 0,029, OR = 0,568, IC à 95 % 0,342 - 0,944) et au rapport SEF (p = 0,009, OR = 0,108, IC à 95 % (0,021 ? 0,568).

Les chercheurs ont conclu que « la SEF préopératoire inférieure, l'absence de ralentissement de l'EEG lors de la transition de l'état préopératoire à l'état inconscient et une puissance EEG inférieure dans les bandes de fréquences pertinentes dans ces deux états sont liés au développement du POD. Ces résultats peuvent suggérer une physiopathologie sous-jacente et pourraient être utilisés comme marqueur basé sur l'EEG pour l'identification précoce des patients à risque de développer un POD ».

Les auteurs ont également noté que « les signatures EEG spectrales préopératoires et la réduction de la dynamique EEG lors de la perte de conscience sont associées au développement du POD chez les patients plus âgés, où les changements des signatures EEG sont très probablement liés à une activation neuronale GABA-ergique réduite chez les patients POD. Ces résultats peuvent être décrits comme des facteurs EEG prédisposant au POD, qui pourraient être utilisés comme marqueur potentiel basé sur l'EEG pour l'identification précoce des patients à risque de développer un POD ».

Le Dr. David Drover, professeur d'anesthésiologie à Stanford Health Care, a commenté : « Cette étude non seulement appuie les connaissances existantes, mais élargit notre compréhension de la façon dont la surveillance de la fonction cérébrale peut aider les cliniciens à améliorer les résultats postopératoires chez les patients âgés ».

Le délire postopératoire est un état aigu de confusion mentale, caractérisé par des altérations de l'attention, de la conscience et par une pensée désorganisée. Complication courante et grave, le POD affecte jusqu'à 60 % des patients après une intervention chirurgicale majeure,2-5 est plus fréquente chez les personnes âgées2-5 et survient chez jusqu'à 91 % des patients gravement malades.6 Le POD est associé à la fois à des résultats plus mauvais à court et à long terme et à des coûts plus élevés,3,6-9 et de nombreux organismes médicaux, y compris l'American Society of Anesthesiologists (ASA), l'Institut national pour l'excellence clinique du Royaume-Uni, la Société américaine de gériatrie et l'American College of Surgeons, ont fait de la prévention du POD une priorité de santé publique.10-13 La Brain Health Initiative de l'ASA, dédiée à la minimisation de l'impact des déficits cognitifs préexistants et à l'optimisation de la récupération cognitive et de l'expérience périopératoire pour les adultes de 65 ans et plus subissant une intervention chirurgicale, décrit le POD comme un « problème de santé publique majeur ».14 L'incidence du POD a été associée à la fois à des vulnérabilités préopératoires et, d'une importance capitale pour des études comme celle-ci, à la durée cumulée de la suppression des accès EEG peropératoires. Comme de nombreuses études l'ont révélé, la surveillance EEG traitée pendant la chirurgie, en aidant les cliniciens à minimiser la durée de suppression des bouffées, peut réduire le taux de POD.15-19

