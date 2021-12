C'est officiel ! Bacardi est l'un des meilleurs employeurs du monde





Tandis que l'année touche à sa fin, Bacardi Limited, plus grande société privée mondiale du secteur des spiritueux, clôture cette période dans la célébration. Bacardi a été nommée dans le classement de Forbes des « Meilleurs employeurs du monde » pour l'année 2021, sur la base de plusieurs sondages indépendants menés dans plus de 55 pays à travers le monde. Les employés ont évalué Bacardi en termes d'image, de confiance, de responsabilité sociale d'entreprise et de culture, autant d'aspects fondamentaux de la manière dont la société exerce ses activités depuis près de 160 ans.

Bacardi est une société familiale depuis sept générations qui emploie plus de 8 000 personnes à travers le monde. « Chez Bacardi, notre priorité absolue, depuis la création de notre entreprise, a toujours été de prendre soin de nos employés. Notre culture d'entreprise nous différencie et fait de Bacardi un lieu de travail idéal pour nos équipes du monde entier, ainsi que pour nos partenaires qui travaillent chaque jour à nos côtés dans ce formidable secteur », a déclaré Scott Northcutt, vice-président directeur chargé des ressources humaines chez Bacardi. « Nous pensons constamment à l'héritage que nous laisserons aux générations futures, et cette merveilleuse récompense prouve que nos efforts se font ressentir auprès de nos employés. »

La direction mondiale de Bacardi favorise consciencieusement une culture dans laquelle chaque personne se sent appréciée pour ce qu'elle est, ce qu'elle fait et ce qu'elle peut devenir. Cette philosophie imprègne tous les niveaux de l'entreprise. Quel que soit leur poste, les employés sont encouragés à se considérer mutuellement comme les membres d'une même famille, à agir sans crainte, à raisonner comme un fondateur, et à éprouver du plaisir en travaillant - une philosophie qui fait partie intégrante de l'entreprise depuis sa création en 1862. Le fait que ses employés éprouvent un sentiment d'appartenance est important pour Bacardi, et la société continue de fournir des progrès importants dans les domaines de l'égalité des sexes et de l'inclusion, ayant mis en place un programme mondial d'encadrement pour soutenir son pipeline de talents divers.

L'appréciation de sa culture unique de camaraderie et de sollicitude n'est pas étrangère à Bacardi, et la société a été récompensée en tant que Great Place to Work® (Meilleur lieu de travail) et Top Employertm (Meilleur employeur) dans de nombreux pays où elle exerce ses activités, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Russie, en Pologne, en Afrique du Sud, en Inde, dans les ÉAU, en Australie, au Canada, ainsi qu'en Amérique latine. Dans la plupart de ces pays, la société reçoit ces récompenses depuis de nombreuses années, et cet accomplissement est d'autant plus remarquable en période de pandémie.

Bacardi a toujours accordé la priorité à la sécurité de ses employés, et s'est rapidement focalisée sur leur bien-être grâce à des initiatives existantes, telles que la mise en avant de son programme mondial « Bacardi Assist ». Les conseils gratuits, ainsi que le soutien de la santé mentale et de la parentalité et les sessions sur l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle ont été étendus aux employés et partenaires de Bacardi. Plusieurs séminaires et ateliers virtuels sur le bien-être continuent de réunir les membres de l'équipe à l'heure où ils exercent désormais leurs activités dans des environnements de travail hybrides.

